樓盤點睛：大灣區珠海、大灣區深圳樓盤推介

項目發展商仁恒置地，在1993年進入中國，2006年在新加坡上市，17年來深耕珠海，匠心打造「仁恒濱海中心、仁恒星園、仁恒濱海半島」等優質物業。「仁恒濱海灣」屬於該公司第三座高級線「濱海系」作品，規劃有住宅、商業、鄰里中心、地標級寫字樓，目前提供96至142平方米的3至4房單位，可滿足改善型需求，在交付上亦沿用仁恒慣有的高配精裝標準。

「仁恒濱海灣」自帶有大型商業綜合體，將打造為國際化SHOPPING MALL，周邊則有寶龍城大型購物商場、港灣壹號等商業圈。項目以打造公園酒店式住宅區為目標，整體呈現出海岸線造型，約200米藝術水中軸搭配14個森林獨島花園及8大休閒空間。發展商亦精心打造全齡段樂享架空層泛會所，有童趣、運動、閱讀主題，以及Y·TIME運動空間等。

景觀方面，項目毗鄰約60萬平方中山公園，一線IMAX公園景觀。周邊公園環繞，擁伶仃洋海景、留詩山脈，同時亦緊鄰情侶路北延線（建設中），風景秀麗。

Presented by：WAW Creation

仁恒-濱海灣

地址：珠海唐家港灣大道北田館北路68號

開發商：仁恒置地

總伙數：約2,027伙

單位間隔：2梯4伙（3房2廁至4房2廁）

在售面積：約96-142平方米

交樓標準：精裝修

售價：每平方米人民幣27,000元起

產權年限：70年住宅

香港代理：奧迪置業

查詢：9561 6733

大灣區深圳

合景同創廣場•天鑾 深港雙口岸物業 臨近地鐵鹽田港站

合景同創廣場是合景泰富集團、同創集團兩大開發商聯手打造的濱海產業綜合體，位於深圳主城區鹽田沙頭角。項目整體規劃佔地約2.2萬平方米，總建築面積近20萬平方米。透過獨特的設計，項目背靠深圳屋脊梧桐山主脈，面朝大鵬灣無遮擋海景，建築物的天際線和海岸線完美融合為一體。無論是景觀資源還是風水排布都兼具優勢。除了4梯2伙的超高梯戶比，社區內打造全優園林的同時，還設有獨立的「董事屋」，用於業主的私人宴請。

交通方面，由於項目臨近地鐵8號線鹽田港站，2站可到沙頭角口岸，4站可達蓮塘口岸，是極具深港通行的雙口岸物業。與此同時，項目緊鄰城市主幹道深鹽路，可快速通達深圳各核心區域。

合景泰富集團成立於1995年，2007年在香港聯交所上市，是內地領先的城市綜合運營商，合景泰富集團致力提供多元化、高品質的產品和服務，旗下業務已涵蓋地產開發、物業服務與商業運營、輕資產運營、文旅、教育、大健康六大戰略板塊。同創集團由深圳市同創房地產有限公司發展而來，由來自萬科、中海等中國知名地產集團、具有20年中國房地產開發經驗的高管創立。2017年同創集團成立，包含同創地產、同創資產、同創基金和同創物業四大板塊，以多年在中國房地產行業最前沿公司積累的專業能力和經驗為基礎，立足深圳、廣州、香港城市圈，聚焦精品資產和精品地產。

合景同創廣場•天鑾

地址：深圳市鹽田區8號線鹽田港西站約800米

開發商：合景泰富集團 同創集團

佔地面積：約2.2萬平方米

總建築面積：約20萬平方米

在售面積：約300平方米海景大平層

售價：總價1,200萬人民幣起

裝修狀況：毛坯

產權年限：產業研發辦公50年

交付時間：2022年7月

香港代理：中原地產

查詢：8202 8321