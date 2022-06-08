【遊走大灣區】深圳濱海演藝中心 精彩不絕「有戲OnShow」 拓展藝文空間

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

演藝中心整體佔地面積20,660平方米，總建築面積達39,577平方米。建築主體包括有1,500個座位的歌劇廳、598座位的多功能廳及歌劇排練廳、舞蹈排練廳、培訓教室等配套設施，地下停車場共設置車位237個。

深圳首家劇場書店

這裏還有深圳首家劇場書店「有戲OnShow」，今年4月16日開業。作為表演藝術主題書店，「有戲OnShow」與劇場融為一體，突破傳統實體書店運營模式，旨在打造一個兼具國際性、專業性、包容性和創新性的藝文空間。

書店佔地面積不大，但其流線型的空間設計卻給人以無限的想像空間，在步入書店的那一刻，便感覺像走進一個兼具創造性與藝術性的靈感庫。

「有戲」致力於搜羅世界各地、多版本優質的音樂、舞蹈、戲劇、戲曲、舞台藝術、電影等表演藝術類書籍，也融合文學、視覺藝術、生活美學、兒童藝術等大藝術主題選品。書不在多，在於精。通過精緻的空間構思，可以看出創辦者所花費的精力。

每本好戲 全屬孤本

最特別的是，這裏售賣的書，每種只有一本，而每本都是一齣好戲，既滿足全齡段讀者的藝術閱讀與探索需求，更盡情展示每一本書的獨特性與藝術收藏價值， 在鎮店之寶中也不乏港台文化藝術類書籍，成為推動大灣區融合交流的平台。

書店取名「有戲」，有雙重含義。一是這家書店帶有獨特的劇場特色，以表演藝術主題圖書為主；二是開書店這件事，開創者希望做得愈來愈有戲，愈來愈有趣，愈來愈有無限可能。

未來「有戲OnShow」還將陸續策劃「藝術閱讀」主題活動，如「每月定制書單推薦」結合每月劇場演出、活動，特別定制相應的藝術書單，向藝術愛好者重點推薦；「小浪花藝術書友會」邀請親子教育專家與親子家庭一起，共同打造線上、線下繪本藝術閱讀活動。此外，還將不定期舉辦線上、線下各大藝術主題的閱讀文化活動，向不同年齡段市民提供一個閱讀藝術、品鑒藝術、了解藝術的舞台。

高標準場館 一流表演

作為灣區國際性、創新性、專業性的綜合表演藝術殿堂，濱海藝術中心是深圳目前唯一能滿足國際大型歌劇演出要求的綜合設施設備標準最高的演藝場館。舞台藝術是生活的縮影，圖書是思想的提煉。希望通過濱海藝術中心讓兩者產生密切的聯繫，帶動前海灣畔的文化藝術氛圍。

除了像藝術展館一樣的書店，主樓的演出場所的設計也頗具匠心，隨着演出需求組合更換，舞台也會隨之變換。還有多功能廳的可移動式座椅，將為觀眾帶來零距離的深入互動。藝術中心各廳的混響時間、背景噪聲、明晰度等聲學指標均達到國際一流高標準要求；來訪者可以體驗全方位的視聽盛宴。

據知深圳濱海演藝中心將源源不斷地引進和上演國內外的優質演出劇碼，創作新的舞台藝術精品；更會積極開展對港、對澳人文交流活動，打造品牌文化藝術節，舉辦國際演藝會展活動和豐富多彩的公共文化藝術普及活動等，以空間傳承人文藝術，濱海演藝中心將成為代表深圳城市精神的人文經典之作！

深圳濱海演藝中心

地址：廣東省深圳市寶安區新安街道海濱社區寶興路歡樂港灣16號濱海演藝中心（灣區之聲）

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蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

● 透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

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