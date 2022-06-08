【遊走大灣區】灣。區。周。記：情緒宜宣洩 心理問題要疏導

事實上，我們常見的現象背後，也許都存在一個沒有解決的心理問題，若能知道問題的現象和如何疏導，肯定可以讓我們的工作與生活輕鬆一些。

五種疏導方式

心理疏導的方式，一般有五種：

第一種是取代。有些人在緊張或焦慮時喜歡咬筆、咬手指或摳手指皮膚等；心理學家認為這些行為是對嬰兒時吮吸乳汁的取代。因為嬰兒吮吸乳汁的行為既為獲得食物，也是為了獲得安全感與愛。但人類慢慢長大，不能繼續吮吸乳汁，所以發展出以上行為作為心理安慰，以獲得安全感。

第二種是反向形成。你有沒有發現，生活中有些人，愈是怕拒絕的人，愈是喜歡先拒絕別人；完美主義的人，為了避免不完美的出現，則寧願不開始做一件事，最後反倒成拖延症。這樣的例子很多，反向形成就是通過倔強來掩蓋自己的脆弱。

第三種是投射。生活中我們會發現，一個多疑的人也會覺得別人很多疑，一個愛說謊的人也覺得別人喜歡說謊。這種現象就是把自己身上具有而不被社會和他人認可的特質投射到別人身上，而不覺得是自己的特質。

第四種是合理化。舉例項羽在烏江邊自刎時說的：「力拔山兮氣蓋世，時不利兮騅不逝。」以及國共戰爭的電視劇裏，國民黨將領在吃了敗仗向上級彙報時，經常會說的「不是國軍無能，是共軍太狡猾。」這往往是目標未達成或行為不符合社會規範時，為了維護自尊和減少焦慮帶來的痛苦，給自己一個合理的解釋。

第五種是昇華。之前談論到的四種疏導方式，本質上是人類潛意識中的「生本能」與「死本能」兩種能量的宣洩與對抗。這兩種能量可以摧毀一切，也可以化壓力為成長的動力。這種化壓力為成長動力的疏導就是昇華。

達芬奇的戀母情結和昇華

說到這種方式最好的例子，不得不提佛洛伊德筆下的達芬奇。大家都知道，達芬奇是人類公認的多才多藝之人，是畫家、發明家、醫學家、音樂家、水利專家等等，被譽為「文藝復興時期最完美的代表」。達芬奇是私生子，5歲時從母親身邊被帶走，跟隨父親一起生活，自此以後便再也沒有見過母親。佛洛伊德在他1910年的著作《列奧納多達芬奇與他童年的記憶》中描述達芬奇幼年時的記憶：一隻禿鷲飛翔向他，用尾巴撬開他的嘴，並用尾巴多次敲打他的嘴唇。佛洛伊德用精神分析法分析達芬奇的記憶，認為有可能是他早期的幻想，禿鷲的發音與母親的發音相似。古埃及神話中，禿鷲是母親的象徵。他的這段記憶或幻想實際上是來自母親哺乳的記憶，亦是他對母親的深深伊戀，佛洛伊德推斷，之後便演變成了戀母情結。但這種戀母情結是被社會禁止的，所以他一直在將這種性渴望壓抑隱藏起來。雖然達芬奇高大帥氣一表人才，他始終覺得「與生兒育女有關的任何事情都令人厭惡」；但這種性壓抑並沒有摧毀他，反而昇華成了創造力，成就了他各方面的卓越才能與成就。

攔截不如排解

就像大禹治水一樣，需要疏通疏導，才能有效排除水患，而不能像他的父親鯀一樣，採用攔截擁堵的方式。同理，心理問題的疏導也是異曲同工，情緒需要宣洩與排解，才不會抑鬱成疾。抑鬱來源於痛苦，偉大也來源於痛苦，或在痛苦中毀滅，或在痛苦中昇華。

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

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