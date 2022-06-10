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廣州二手樓上月成交7,325宗 白雲區增長居首

「觀望」是今年上半年樓市的主題詞之一，本版上期曾報道5月廣州新盤供需情況，今期繼續回顧當月二手樓市場。整體來看，二手樓成交量與4月基本持平，房貸利率下調未能如願提升市場成交熱度。另外，和新盤表現趨勢一致的是，剛需客戶入市更為謹慎，高端盤需求反而活躍。

 

Presented by：WAW Creation

 

 

根據廣州中原研究發展部發佈的數據顯示，廣州5月的二手樓成交量（包括自助網簽及中介網簽）為7,325宗，環比微漲0.7%，同比大減30.4%，跌至近八年來新低。

以各區成交情況來看，白雲區因走出疫情陰霾，令成交順暢，環比增長最多即20.6%，越秀和黃埔緊隨其後，位列前三。中心六區中的荔灣、海珠、天河及外圍五區中的花都、從化、增城、南沙，成交量有不同程度下滑。

 

網簽價最高天河區

在價格方面，綜合陽光家緣網簽數據，5月二手網簽均價為26,612元/平方米（人民幣，下同），環比下降2.2%。其中，高端盤成交熱度高，令業主對市場充滿信心，議價空間反而收窄，而多個剛需盤源讓利幅度達3%以上，也有助刺激客戶入市熱情。

網簽均價最高的三個區為天河、越秀、海珠，分別為54,559元/平方米、43,026元/平方米、41,082元/平方米；其中越秀成交量環比上漲10.1%，海珠在環比下跌1.6%的情況下 ，仍以1,029套成交量居全市第二。成交量最多的番禺區，環比微漲0.4%，售出1,067套。價格最低屬從化區，均價8,791元/平方米，僅售出302套。

進入6月，首周恰逢端午小長假，雖然成交數據繼續低迷，但二手樓網簽均價為28,573元/平方米，環比回升9.9%。由此可見，業主對市場信心暫時未受成交情況影響。

 

市場期待購房鬆綁政策

有市場人士觀察到，廣州雖然暫未公佈購房鬆綁政策，但本周一（6日）正式印發《國家城鄉融合發展試驗區廣清接合片區廣州（片區）實施方案》，即將實施差別化入戶政策。該項政策雖並非針對樓市，但有利於促進購房意願釋放，激活更多購房需求。

廣州中原研究發展部預測，6月二手成交走勢尚未明朗，成交量較大程度受政策影響。若官方出台重磅政策利好刺激，原本處於觀望的剛需客戶或會着手入市，有機會重回9,500套以上的成交額。反之，月度成交預計在7,500-8,500套左右。價格方面，料二手樓網簽均價將相對平穩。

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