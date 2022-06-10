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樓盤點睛：大灣區珠海、大灣區深圳樓盤推介

大灣區珠海

華發天茂-國際半島 千億地標集群 一線臨河 配套完備

珠海金灣航空新城是珠海市的未來副中心，近年來航空城各項配套紛紛落地，大批品牌房企進駐，利好開始兌現。同時區內有千億國際級別配套，休閒、教育、商業、醫療等全面開花，包括有約11.7萬平方米的「金灣華發商都」大型購物商場，約17.37萬平方米的金灣「雙子塔」，當然更少不了投入使用的公共文化中心、產業服務中心，以及預計今年投入使用的市民藝術中心等一系列優質配套。

「華發天茂-國際半島」位處13萬平方米中心河濕地公園的一線位置，其地利在航空城核心區，可說「買少見少」。此外，更可覽千畝高爾夫果嶺綠地，構築水、園、城共融，繁華與靜謐兼得的居住環境。其次，屋苑內園林是以東南亞風情打造，有童夢樂園、綠岸華僑、濱海跑道等13大主題空間。同時，項目還規劃建設紅星美凱龍，「家居+生活配套」的跨界組合，提供居家生活方式上的新體驗。

這裏的教育資源覆蓋全年齡段教育體系，有航空新城幼稚園、航空新城小學（省一級）、省實金灣附中（航空新城中學）、珠海市實驗中學等。屋苑門口有公立幼稚園、公立小學（建設中），金灣容閎學校（規劃中）等。至於醫療方面，則有廣東省人民醫院珠海醫院、吉林大學珠海醫院（建設中）。

住宅產品佔地面積約5.7萬平方米，建築面積約15.4萬平方米，由華發股份與吉林天茂集團聯手，匠心打造約90-127平方米南向一線河景作品，高配精裝奢宅，戶型實用率高；並將以國際一線品牌裝修交付。

 

Presented by：WAW Creation

 

 

華發天茂-國際半島

地址：珠海金灣航空城

開發商：華發、天茂

總伙數：約1,508伙

單位間隔：3房2廁至4房2廁

在售面積：約90平方米-127平方米

交樓標準：精裝修

售價：人民幣22,000元平方米起

產權年限：70年住宅

香港代理：奧迪置業

查詢：9561 6733

 

 

大灣區深圳

兆邦基碧湖春天 港式精品豪宅 三期290萬元起

深圳是大灣區建設的重要引擎，並展望在2025年，經濟實力、發展質量躋身全球城市前列。當中深圳東部坪山於2017年1月正式升級為深圳行政區，同時亦因交通配套的全面升級，與及周邊綠化的宜居環境，讓置業者舒適安居兼享優厚升值潛力。

坪山區積極融入粵港澳大灣區和廣深科技創新走廊建設，抓緊「東進戰略」機遇，充分發揮產業基礎、空間資源、支持政策等優勢，大力培育發展戰略性新興產業，形成了生物、新能源汽車、新一代資訊技術及智慧製造等三大主導產業集群，此外，坪山5G產業園區亦入選廣東省首批「5G產業園」。預計十年後區內匯聚數十萬高端人才，總產值望可達1萬億元人民幣。

兆邦基碧湖春天花園坐落坪山大道、匯集一高鐵、四地鐵（19及31號線規劃中）、多條快速路30分鐘直達深圳市中心，20分鐘可至鹽田，約60分鐘可到香港，盡顯大灣區1小時生活圈優勢。此外，區內還有連接羅湖區的東部過境高速，連接南山區的南坪三期快速路，加上預計今年通車的14號地鐵線，2023年通車的16號地鐵線，交通建設四通八達，讓坪山區連通全城。

項目提供有大型商業配套，2萬平方米自帶商場，園林景觀面積達6萬平方米，由室內設計到園林佈局，均達港式精品豪宅標準。最新推出3期南花園，單位建築面積由75-110平方米，提供2至4房戶型（帶精裝修交樓），平均樓價為每平方米人民幣38,300元。

 

兆邦基碧湖春天

地址：深圳市坪山區碧嶺街道坪山大道與湯坑路交匯處

發展商：深圳市盛城和記房地產開發有限公司

佔地面積：4.9萬平方米

總建築面積：41.29萬平方米

在售產品：75-110平方米（2-4房住宅）

售價：總價人民幣290萬元起

裝修情況：精裝修

產權：70年

交付時間：2024年12月

香港代理：中原地產

查詢：8202 8321

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