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【遊走大灣區】眼睛和舌尖上的西關風情 廣州園林酒家唐荔園

將建築、園林文化與飲食文化相結合而誕生的園林酒家，是嶺南文化中的一大特色。從明清開始，沿襲至今日，園林酒家已然成為廣州的一張名片。

借問酒家何處有？人人遙指唐荔園。

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

 

唐荔園食藝館是廣州四大園林酒家之一，緊鄰荔灣湖公園西門，位於黃沙大道如意坊入口處一帶，即曾經的泮塘墨硯洲。那裏水網縱橫，綠樹林蔭，荷塘五秀點綴，風景秀麗，氣候宜人，四處洋溢着古典氣息。

據說「唐荔園」建於清朝道光年間，「一灣鴻水綠，兩岸荔枝紅」，文人雅士常聚其內。俗話說，「吃在廣州，味在西關」，西關美食代表着廣州美食的精華。現在的唐荔園除匯集了各種地道的西關傳統名吃外，還推出多款新派粵菜。當然，這裏給食客帶來的不僅僅是佳餚，眼前的西關風情，亦是文化的熏陶，讓記憶留存在舌尖和腦海中。

華燈初上，在車馬喧鬧中獨闢此隅，數艘掛有紅燈籠的花艇悄然停泊，坐在艇上，餐廳空間寬敞明亮，溫馨舒適。眺望窗外，賞湖觀景，直如重臨當年的荔枝灣，清茶一杯，美酒數盞，遠處有漁歌唱晚，鄰座有文人潑墨，酒不醉人人自醉！

還有，夜晚的唐荔園裝扮得安靜中透著魅惑，廊橋兩邊掛滿燈籠，還有幾艘飄漾的小船，看看這個令人神往的意境；邊吃邊暢談人生，豈不美哉美哉？！

 

不時不食的招牌佳餚

我們落座後，點了幾個店裏的招牌菜式，大快朵頤。每一道菜都是精選的新鮮食材，口味地道，廚師水準相當之高，佳餚香氣四溢，價格也比較親民。

 

台山鱔魚飯 肉質彈牙 齒頰留香

這道台山鱔魚飯一上菜，香氣已到，忍不住立即伸出筷子嘗第一口，鱔魚肉質彈牙，每一顆米都非常的鹹香，吃到嘴裏，齒頰留香。

 

經典市師雞 醬料領航 皮脆肉嫩

第二道是經典市師雞，眾所周知，市師雞是廣州十大名雞之一。唐荔園的這道市師雞皮黃油亮，入口皮脆肉嫩。會吃的人說，醬料是這道菜的靈魂，但不要忘記嘗嘗蔥薑蒜，它們吸收了雞的鮮味，非常入味！

 

青花椒淋筍殼魚 藤椒青椒濃 肉質細嫩鮮

第三道是青花椒淋筍殼魚，肉質非常細嫩，在濃郁的藤椒青椒味加持下，更添一層風味。

 

絲瓜蒸牛肉 色澤青翠 肉鹹香瓜清香

最後出場的絲瓜蒸牛肉，看似簡簡單單，但入口令人驚艷。牛肉的鹹香，搭配黃瓜的清香，味蕾的碰撞，美味極了。色澤青翠欲滴，正正是夏日的顏色。

 

 

蘭晶 Stacey

●  葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

●  不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

●  冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

●  透過雙眼，發掘九城的生活價值。

●  透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

●  透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

 

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Instagram：@staceylan1710

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