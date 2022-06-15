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【遊走大灣區】灣。區。周。記：浮想翩翩話高考

今年的高考，上周已落下帷幕，大灣區的莘莘學子們當然也是其中之一，不知有多少考生可以鯉躍龍門，考上自己心儀的大學呢？

作為內地選拔人才的全國大聯考，高考實在影響很多人的一生，特別對很多來自農村的孩子影響尤大。筆者認為，在現有的國情下，高考是很多人改變命運最公平的方式之一。內地人口基數大，每年的高考生人數與歐洲一些小國家的總人口不相上下，其中很大一部分便是來自鄉村。高考讓來自城市與鄉村的孩子站在同一條線上起跑，也只有通過高考，大家才能一同進入大學學習，然後參加工作，走出鄉村，或者帶着知識與技術回到鄉村，反哺家鄉。

 

每代人專業選擇大不同

縱觀內地高考歷史，從1977年恢復高考以來，一代代人在專業選擇的偏好上，原來差異頗大：「60/70年代生人」對「學好數理化，走遍天下都不怕」的理工科十分青睞；80/90後喜歡談股論金，所以對經濟金融專業情有獨鍾。根據一份2019年本本科技教育公司發佈的《00後高考志願興趣報告》顯示，00後對心理學興趣盎然，看來新生一代對認識自己和別人，以及對人性的探索有很大興趣，因為無論做甚麼，了解自己和別人的想法與動機是最底層的邏輯。人性其實就是底層邏輯的基礎。心理學在一定程度上可以揭示不同人的行為動機。所以，看似無用的心理學，其實是有大用的底層邏輯或第一性原理。

 

知識殿堂的敲門磚

高考既是對考生過往所學知識的檢驗，也是想要去更高知識殿堂學習的敲門磚。亞里士多德將知識分成三類：第一類是經驗，會做但不知道為甚麼這樣做是對的。第二類是技術，基於經驗的歸納與總結，知其然亦知其所以然的理論。第三類則是科學，指無用的、自己為自己而存在的知識。

高考無疑會將選拔出的莘莘學子送進象牙塔學習更多的知識，也許並不是全部的亞里士多德分類的知識，但至少是步入社會工作的一部分準備知識。為甚麼是一部分，而不是全部？

筆者認為，這是因為大學並不直接教人如何戀愛、如何賺錢、如何獲得成功……

 

作文及數學較難的影響

言歸正傳，據說今年高考語文作文及數學題目都較難，主要是因為這兩三年的社會經濟大環境所致：更難的題目，會間接影響大學的入學率，進而影響畢業生人數，最後落實到就業問題上。但更難的題目，其實對學渣和學霸的影響不大，受影響最大的，其實是中間那批考生。

正所謂，人，時也命也運也，所以，高考有時也是要考運氣的，不是嗎？

 

 

蘭晶 Stacey

●  葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

●  不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

●  冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

●  透過雙眼，發掘九城的生活價值。

●  透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

●  透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

 

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