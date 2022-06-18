moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

個人理財 > 活在灣區

南沙招商引才 未來五年再投入逾200億元支持企業和吸納人才

廣州南沙，接連兩周有重磅政策發布。本周國務院印發《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》（下稱《南沙方案》），列明兩項「階段性目標」，提出五大任務及多項措施，深化粵港澳合作；在此之前，南沙更公佈國家新區首個「四鏈」融合政策文件，即「創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合政策體系」。綜合可見，未來南沙將重點聚焦金融、科技創新、儲備青年人才等幾個方面，並將投入超過200億元作為支持。

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

 

南沙地處粵港澳大灣區地理幾何中心，去年年底，近3千家港澳企業落戶，全國第一所港人子弟學校也將於今年9月開學。目前南沙已成為大灣區人才資源最集聚的區域之一。大灣區內地九城為了招商攬才各出奇招，作為粵港澳大灣區三大重要平台之一的南沙也將方案升級。

 

2017年起累計投入逾150億元

據資料顯示，南沙區自2017年已經累計投入超150億元（人民幣，下同）支持企業和人才發展，「四鏈」融合政策無縫銜接。據南沙區常委、常務副區長魏敏介紹，原政策未兌現完畢的獎勵項目可繼續兌現、已落戶企業可按原政策申請扶持獎勵。

據初步推算，未來五年，南沙將投入超過200億元支持企業以及人才發展，分層次、全週期、高精準度實施。在企業經營、市場拓展、技術創新、資本融通、人才培育、政府服務等方面推出30條極具競爭力的政策措施。

 

「四鏈」有機融合

在創新鏈方面，給予企業從技術研發到應用推廣、科技成果轉移轉化，再到企業培養孵化等全過程支持。在產業鏈方面，除保持現行政策中獎勵標準較高的條款外，還在落戶、經營貢獻、高成長企業扶持、產業聯動等方面進一步提升力度。在資金鏈方面，將從股權投資、貸款及貼息、企業上市、併購、跨境貿易投資等方面給予企業扶持。在人才鏈方面，將從高層次人才獎勵及團隊、產業人才、人才引進等3方面設定扶持模塊，同步激活人才鏈。

此外，「四鏈」融合政策文件還將給予企業和人才全方位的服務保障，包含用地支持、辦理落戶、員工安居、交通出行、專案審批、企業掛點服務、市場推廣、人才一站式服務等方面。

 

博士後綜合資助最高75萬元

以對青年人才的支持為例，南沙區從2017年開始實行了針對學歷人才的新引進人才補貼政策，即對本科生、碩士研究生、博士研究生分別發放2萬元、4萬元、6萬元的住房補貼。新政策則將對本、碩、博的最高補貼提升至12萬元，對博士後的綜合資助從最高46萬元提升至最高75萬元。初步統計，近年來新引進人才補貼發放人員中，碩士和博士佔比超過30%。

 

提升精準度 推出「懶人包」

政策不應是空頭支票，能否快速兌現是企業和人才關心的問題。以往的政策是「一口受理」兌現模式，南沙區此次提升「政策兌現」服務效能，創新推行惠企政策「免申即享」，由「人找政策」轉為「政策找人」。

據知在下一步，南沙將推出系列的政策「懶人包」，促進各類惠企政策「直通、直達、直享」。「大禮包」內容將包括總部經濟、汽車產業、特色金融、生物技術、專精特新、離岸貿易、外商投資、智慧財產權、港澳青創等多個特色專項政策文件。

按在國家戰略中，南沙的定位是要打造立足灣區、協同港澳、面向世界的重大戰略平台，建設大灣區航運、金融和科技創新功能承載區。此次《南沙方案》備受港澳人士關注的是，明確對先行啟動區鼓勵類產業減按15%稅率徵收企業所得稅，對在南沙工作的港澳居民免徵其個人所得稅超過港澳稅負部分；這對企業和青年人才而言，無疑是誘人的橄欖枝。

 

搶佔「元宇宙賽道」的「第一槍」

為了搶佔「元宇宙賽道」，廣州今年已經打響「第一槍」。南沙即將出台的「元宇宙九條」納入「四鏈」融合政策體系中的特色專項政策，主要是對元宇宙科研平台落地提供資金、場地支持，並吸納人才到南沙，將南沙打造成為元宇宙創新發展的高地。規劃涉及八個方面，具體包括：辦好一個元宇宙創新聯盟、規劃一個元宇宙產業集聚區、出台一項支持元宇宙創新發展政策、建設一個元宇宙應用體驗中心、搭建一個高端元宇宙研究平台、設立一支元宇宙創投基金、舉辦一場元宇宙創業創新大賽以及打造一批特色元宇宙應用場景。具體政策條款有待完善後發布，值得期待。

 

《南沙方案》五大任務 階段性目標明確

2025和2035年是南沙發展的兩大時間節點。《方案》中列明，到2025年，南沙粵港澳聯合科技創新機制更完善，產業合作不斷深化、區域創新和產業轉化體系初步構建；至2035年，區域創新及產業轉化體系更趨成熟，生產生活環境日臻完善，公共服務達世界先進水平，區內港澳居民數量顯著提升，屆時南沙將攜手港澳，建成高水平對外開放門戶。

 

《方案》從五個方面部署了主要任務：

一是建設科技創新產業合作基地。強化粵港澳科技聯合創新，打造重大科技創新平台，培育發展高新技術產業，推動國際化高端人才集聚。

二是創建青年創業就業合作平台。協同推進青年創新創業，提升實習就業保障水平，加強青少年人文交流。

三是共建高水平對外開放門戶。建設中國企業「走出去」綜合服務基地，增強國際航運物流樞紐功能，加強國際經濟合作，構建國際交往新平台。

四是打造規則銜接機制對接高地。打造國際一流營商環境，有序推進金融市場互聯互通，提升公共服務和社會管理相互銜接水平。

五是建立高質量城市發展標杆。加強城市規劃建設領域合作，穩步推進智慧城市建設和粵港澳教育合作，便利港澳居民就醫養老，強化生態環境聯建聯防聯治。

外匯市況
永豐金融集團
貨幣買入賣出
歐元/美元1.04941.0497
美元/日圓134.95134.98
英鎊/美元1.22201.2223
美元/瑞郎0.97020.9705
澳元/美元0.69390.6942
紐元/美元0.63110.6314
美元/加元1.30241.3027
歐元/瑞郎1.01771.0182
歐元/英鎊0.85860.8591
歐元/日圓141.63141.68
英鎊/日圓164.90164.95
澳元/日圓93.5193.56
更新時間:2022-06-18 05:07 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】
金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金1839.31840.3
港金1705017060
倫敦銀21.65021.720
鈀金1807.01857.0
鉑金931.6951.6
美電7.84997.8504
更新時間:2022-06-18 05:07 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】