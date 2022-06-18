南沙招商引才 未來五年再投入逾200億元支持企業和吸納人才

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

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南沙地處粵港澳大灣區地理幾何中心，去年年底，近3千家港澳企業落戶，全國第一所港人子弟學校也將於今年9月開學。目前南沙已成為大灣區人才資源最集聚的區域之一。大灣區內地九城為了招商攬才各出奇招，作為粵港澳大灣區三大重要平台之一的南沙也將方案升級。

2017年起累計投入逾150億元

據資料顯示，南沙區自2017年已經累計投入超150億元（人民幣，下同）支持企業和人才發展，「四鏈」融合政策無縫銜接。據南沙區常委、常務副區長魏敏介紹，原政策未兌現完畢的獎勵項目可繼續兌現、已落戶企業可按原政策申請扶持獎勵。

據初步推算，未來五年，南沙將投入超過200億元支持企業以及人才發展，分層次、全週期、高精準度實施。在企業經營、市場拓展、技術創新、資本融通、人才培育、政府服務等方面推出30條極具競爭力的政策措施。

「四鏈」有機融合

在創新鏈方面，給予企業從技術研發到應用推廣、科技成果轉移轉化，再到企業培養孵化等全過程支持。在產業鏈方面，除保持現行政策中獎勵標準較高的條款外，還在落戶、經營貢獻、高成長企業扶持、產業聯動等方面進一步提升力度。在資金鏈方面，將從股權投資、貸款及貼息、企業上市、併購、跨境貿易投資等方面給予企業扶持。在人才鏈方面，將從高層次人才獎勵及團隊、產業人才、人才引進等3方面設定扶持模塊，同步激活人才鏈。

此外，「四鏈」融合政策文件還將給予企業和人才全方位的服務保障，包含用地支持、辦理落戶、員工安居、交通出行、專案審批、企業掛點服務、市場推廣、人才一站式服務等方面。

博士後綜合資助最高75萬元

以對青年人才的支持為例，南沙區從2017年開始實行了針對學歷人才的新引進人才補貼政策，即對本科生、碩士研究生、博士研究生分別發放2萬元、4萬元、6萬元的住房補貼。新政策則將對本、碩、博的最高補貼提升至12萬元，對博士後的綜合資助從最高46萬元提升至最高75萬元。初步統計，近年來新引進人才補貼發放人員中，碩士和博士佔比超過30%。

提升精準度 推出「懶人包」

政策不應是空頭支票，能否快速兌現是企業和人才關心的問題。以往的政策是「一口受理」兌現模式，南沙區此次提升「政策兌現」服務效能，創新推行惠企政策「免申即享」，由「人找政策」轉為「政策找人」。

據知在下一步，南沙將推出系列的政策「懶人包」，促進各類惠企政策「直通、直達、直享」。「大禮包」內容將包括總部經濟、汽車產業、特色金融、生物技術、專精特新、離岸貿易、外商投資、智慧財產權、港澳青創等多個特色專項政策文件。

按在國家戰略中，南沙的定位是要打造立足灣區、協同港澳、面向世界的重大戰略平台，建設大灣區航運、金融和科技創新功能承載區。此次《南沙方案》備受港澳人士關注的是，明確對先行啟動區鼓勵類產業減按15%稅率徵收企業所得稅，對在南沙工作的港澳居民免徵其個人所得稅超過港澳稅負部分；這對企業和青年人才而言，無疑是誘人的橄欖枝。

搶佔「元宇宙賽道」的「第一槍」

為了搶佔「元宇宙賽道」，廣州今年已經打響「第一槍」。南沙即將出台的「元宇宙九條」納入「四鏈」融合政策體系中的特色專項政策，主要是對元宇宙科研平台落地提供資金、場地支持，並吸納人才到南沙，將南沙打造成為元宇宙創新發展的高地。規劃涉及八個方面，具體包括：辦好一個元宇宙創新聯盟、規劃一個元宇宙產業集聚區、出台一項支持元宇宙創新發展政策、建設一個元宇宙應用體驗中心、搭建一個高端元宇宙研究平台、設立一支元宇宙創投基金、舉辦一場元宇宙創業創新大賽以及打造一批特色元宇宙應用場景。具體政策條款有待完善後發布，值得期待。

《南沙方案》五大任務 階段性目標明確

2025和2035年是南沙發展的兩大時間節點。《方案》中列明，到2025年，南沙粵港澳聯合科技創新機制更完善，產業合作不斷深化、區域創新和產業轉化體系初步構建；至2035年，區域創新及產業轉化體系更趨成熟，生產生活環境日臻完善，公共服務達世界先進水平，區內港澳居民數量顯著提升，屆時南沙將攜手港澳，建成高水平對外開放門戶。

《方案》從五個方面部署了主要任務：

一是建設科技創新產業合作基地。強化粵港澳科技聯合創新，打造重大科技創新平台，培育發展高新技術產業，推動國際化高端人才集聚。

二是創建青年創業就業合作平台。協同推進青年創新創業，提升實習就業保障水平，加強青少年人文交流。

三是共建高水平對外開放門戶。建設中國企業「走出去」綜合服務基地，增強國際航運物流樞紐功能，加強國際經濟合作，構建國際交往新平台。

四是打造規則銜接機制對接高地。打造國際一流營商環境，有序推進金融市場互聯互通，提升公共服務和社會管理相互銜接水平。

五是建立高質量城市發展標杆。加強城市規劃建設領域合作，穩步推進智慧城市建設和粵港澳教育合作，便利港澳居民就醫養老，強化生態環境聯建聯防聯治。