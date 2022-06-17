樓盤點睛：大灣區廣州、大灣區珠海樓盤推介

南沙國際郵輪母港是目前亞洲規模最大的郵輪母港綜合體之一，項目規劃岸線1,600米，建有4個10萬至22.5萬總噸郵輪泊位。目前已開通了到香港、日本、越南、菲律賓等地的9條航線，郵輪目的地12個，是內地東南亞航線最多的郵輪港口。位處灣區超級母港之上的中交·國際郵輪廣場，價值極為優質稀缺，項目匯聚5A海景寫字樓、國際臻裝攬海平層公寓、海景商墅、郵輪主題商城，是灣區罕有的海上門戶資產，是連通灣區、實現內地與港澳精英交流的「第一站」。

目前中交·國際郵輪廣場主推的60-140平方米國際臻裝攬海平層公寓，呈現6梯9戶超低密度人居空間，室內層高3.35米。公寓內部以國際一線臻裝標準，配置全屋智能化系統，贈送嵌入式冰箱、入戶玄關櫃、分體式空調等，拎包即入住。由於中交·國際郵輪廣場近距離接駁海岸線（直線距離約150米），居家可享270度環幕視野，獅子洋海景一覽無遺。此外，中交·國際郵輪廣場雄踞南沙灣核芯，周邊匯聚南沙遊艇會、南沙高爾夫球場、南沙大酒店等多個國際級休閑配套，並且臨近地鐵4號線與15號線（規劃）南沙客運港站，無縫串聯18號、22號線南延線，是高品質生活人群之選。

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

中交·國際郵輪廣場

地址：廣東省廣州市地鐵4號線南沙客運港站G口出步行602米

開發商：廣州中交郵輪母港投資發展有限公司

佔地面積：7.19萬平方米

總建築面積：35.18萬平方米

在售面積：60-140平方米國際臻裝攬海平層公寓

售價：總價150萬人民幣起

裝修狀況：精裝修

產權年限：商業、辦公40年

交付時間：2023年6月

香港代理：中原地產

查詢：8202 8321

大灣區珠海

南光·泊岸 湖心新城大型屋苑 每平方米2萬元人民幣起

「南光·泊岸」是南光集團落地珠海湖心新城的首作，位於斗門湖心新城，臨近32萬平方米的幸福河濕地公園，也被稱為下一個香山湖。住宅項目佔地面積約3.5萬平方米，綠化率35%，共建設有11棟住宅。其中1、2、3、5、7棟為18層高住宅，兩梯五伙設計，主打兩種戶型，分別為75平方米東南向三房和89平方米三房兩廳兩衛（橫廳設計）。而8棟、13棟，為11層高的住宅，南北通透，一梯兩伙設計。屋苑設施包括400米環形慢跑道、兒童遊樂空間、陽光書吧、健身運動場地等，滿足業主日常休閒需求。另外，憑藉優越的地理位置，項目引湖入園，無縫對接幸福河濕地公園，讓業主出攬繁華，入擁自然。

此外，即將完工的白藤湖文化公園及鄰里中心，位於幸福河濕地公園中。這是一座功能十分強大的公共配套設施，設計有小型劇場、舞蹈美術、文化藝術展、圖書館、老人活動室等功能區，全齡段人群都可受惠。

湖心新城近期第二批建設項目總投資約15億元，涉及公園、道路、市政配套等9項建設工程，建成後將進一步完善湖心新城片區的基礎設施配套。隨着動工儀式的舉行，新項目不斷開工。區域內還規劃建設有醫療設施2處、學校19所、鄰里中心8處、社區體育公園3處，其他基礎設施45處等等。目前白藤市民公園部分已建成投入使用。區內購物配套的湖心「金茂悅商業中心」正在進行軟基處理，「豫園商城」正進行地基施工，湖心新城正向濱江特色生態宜居示範新區和商貿文化中心的方向發展。

南光（集團）有限公司是唯一一家總部設在澳門的國務院國資委直屬中央企業，擁有8家二級公司及100餘家全資、控股、參股子公司，主營業務涉及能源電力、酒店旅遊、地產置業、物流貿易、會展文創、金融投資、智慧城市等領域。

「南光·泊岸」

項目地址：珠海湖心新城

開發商：南光集團

總伙數：約665伙

單位間隔：3房1廁至3房2廁

在售面積：約75-89平方米（目前在售1、3、5棟）

交樓標準：精裝修

售價：每平方米人民幣20,000元起

產權年限：70年住宅

交付時間：約2023年底

香港代理：奧迪置業

查詢：9561 6733