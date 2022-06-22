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【遊走大灣區】鬧市桃源「園博園」 盡攬全球園林名勝

炎炎夏日的深圳周末，除了可以逛商場避暑，還可以尋一處幽林密境納涼，深圳國際園林花卉博覽園（下稱「園博園」）就是這樣一個好去處，適宜與全家老少郊遊參觀，盡情呼吸清新空氣、回歸自然。

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

 

地處深圳市福田區竹子林西段的園博園，面積約66萬平方米，是一個集園林花卉博覽、文化藝術、科普教育、旅遊展覽、太陽能併網發電於一體的市政公園，以觀賞、研究古代現代造園手法為特色，以遊覽、休閒、科普、康樂為主要功能的城市大氧吧。

園博園是第五屆中國國際園林花卉博覽會的會址，2004年9月正式開放。園博會是中國園林花卉最高規格、最高水準、最大規模的國際性博覽會，會期通常長達6個月，期間有數百萬的遊人從全國乃至世界各地來到園博會所在地。

 

福塔坐鎮 依山傍水

深圳園博園的規劃建設得到了園林界人士的普遍讚譽。按照規劃，園內建成一塔、兩館、三橋、四湖、六園，共建設工程45項。在園博園的最高處，一座九層八角的仿木構磚塔成為其標誌建築物。為體現福田區地域特色，取名為「福塔」，塔高52米，在此可俯瞰全園景觀，深圳灣海景也盡收眼底。

塔的正門左右兩側掛着一幅對聯，上寫：「福山擁翠，田地生輝」，在每扇門的兩側又鐫刻有不同字體的「福」字，充分展示中國傳統「福文化」。

 

奇花異草逾1,800種

園內種植了1,800多種奇花異草，有野生品種、本土品種、國外引進馴化品種、北方品種、園藝栽培種、改良品種……有參天古樹、矽化木、苗圃林……這些植物都充分融合了全國各地以及異國他鄉的造園特色。

園內建有近萬平米的綜合館和花卉館兩大展館，一個如孔雀羽毛輕盈坐落綠樹鮮花的懷抱，一個巍然屹立在迎賓廣場和映翠湖之間，是舉辦科普活動、博覽展覽、科研的絕佳場所。園內還擁有一處長101米、水柱高45米的音樂噴泉，隨着深情演奏的旋律，時而輕輕搖曳，時而直衝雲霄……

 

近百園林 美不勝收

身在深圳園博園，中國各地的特色園林風情盡收眼底：上海的石庫門、杭州的雷峰塔、廣州的地方八景、廈門的琴島、濟南的趵突泉、鄭州的武之魂等等。還有世界各地的園林風情也匯聚其中，如尼泊爾花園、日本庭院、巴基斯坦亭閣、法國園、保加利亞園、印度花園、肯尼亞花園等等，風情各異。

近百處園林中，幾乎每一處都承載着豐富的文化元素，包括歷史掌故、詩詞歌賦、文化收藏、地方風情、繪畫雕塑、石刻碑記、楹聯匾額等；是人類關於美好生活方式的智慧沉澱，也是對多元優秀傳統文化的尊重和傳承。

 

說好園林故事

說到歷史掌故，「知樂園」所展示的，是知魚之樂也知人之樂；「蝶緣園」暗指蝶緣，刻寫了梁山伯與祝英台的愛情故事；「湖北園」描繪了諸葛亮與劉備隆中對的典故；「東坡園」則記載了蘇東坡被貶惠州的故事；「寶芝園」道出了黃飛鴻的愛國故事。

園博園既適宜品味賞玩，又適宜郊遊參觀、學習考察，更可回歸自然、修心養性、強身健體，印證了「自然·家園·美好未來」的公園主題，也成為高樓林立城市中的一方世外桃源！

 

深圳國際園林花卉博覽園

地址：深圳市福田區僑城東路深南大道8002號深圳國際園林

交通：地鐵1號線僑城東站A出口

門票：免費

開放時間：6:30 - 22:30

 

 

蘭晶 Stacey

●  葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

●  不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

●  冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

●  透過雙眼，發掘九城的生活價值。

●  透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

●  透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

 

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