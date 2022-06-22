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【遊走大灣區】灣。區。周。記：《孫子兵法》重道不重術 商戰必備

最近跟幾位前輩閒聊中談到《孫子兵法》，前輩們對它的解讀娓娓道來，筆者對此書也有了新的認識。熟悉《孫子兵法》的人知道，它是一部軍事著作，但它並非是講具體戰術，而是主要研究戰略。也就是說它討論的是「道」，而不是「術」。換句話說，它重宏觀輕微觀、重綜合輕分析、重整體輕個體。

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

 

戰略性思考

《孫子兵法》從戰略高度揭示了戰爭取勝的基本原理，同時也是一部戰略學的經典著作，教人學會戰略性思考；其戰略理論核心強調，最好的戰略不是通過戰爭手段取勝，而是不戰而屈人之兵。其實這也是當時中西方人戰略思維最大的不同。中國人的戰略思維如果要概括，那就是四個字：以智克力，通過智慧來戰勝對手的蠻力；西方則是：以力克力，強調實力間的對抗。

戰爭與商戰（競爭）同時具有同質性與異質性。同質性主要表現在戰略決策的預見性、戰術謀劃的宏觀性、資源投入的風險性、實地實施的靈活性、團隊管理的法規性、功力目的的競爭性、以及以最小的代價換取最大勝利的價值觀念等，這同質性也是兵戰之石可攻商戰之玉的先決條件。北宋著名思想家程頤說：「天下之理一也，途雖殊而其歸同，慮雖百而其致則一。」天下之理實際上都是殊途同歸，百慮一致，這也是兵法在商業及體育競技等領域也能夠運用自如的原因。

 

與財神爺思維不謀而合

中國財神爺的真身——戰國時期著名商人和政治家范蠡便時以兵法來經商。司馬遷指出，范蠡經商原則是「與時逐而不責於人」、「擇人而任時」，這其實出自《孫子兵法》的「善戰者，求之於勢，不責於人，故能擇人而任勢」。

同樣，司馬遷《史記》裏也記載有戰國時期著名商人白圭經商時「人棄我取，人取我與」、「能薄飲食，忍嗜欲，節衣服，與用事童僕共苦樂，趨時如猛獸鷙鳥之發。」

只要比對，不難發現白圭的經商之道與孫子兵法如出一轍。白圭的「人棄我取，人取我與」不就是《孫子兵法》的「避實擊虛」嗎？「與用事童僕共苦樂」不就是孫子說的「上下同欲」嗎？「趨時如猛獸鷙鳥之發」不就是《孫子兵法》裏的「激水之疾，至於漂石者，勢也；鷙鳥之疾，至於毀折者，節也。」？白圭更以「智勇仁強」要求經營者，可見孫子提出的「智信仁勇嚴」對他影響之大。

正因如此，古今中外，才有那麼多商業大佬如任正非、稻盛和夫等都熟讀《孫子兵法》，商戰如兵戰，商賈鉅子的確需要具備將帥一般的雄才大略才能在商場無往不利，所向披靡。

 

 

蘭晶 Stacey

●  葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

●  不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

●  冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

●  透過雙眼，發掘九城的生活價值。

●  透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

●  透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

 

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