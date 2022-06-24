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樓盤點睛：大灣區珠海、大灣區中山樓盤推介

大灣區珠海

藍灣智島 深珠合作區罕有項目 享無敵海景

靠山面海的藍灣智島是華發集團位於珠海高新區前環總部基地片區的項目，該項目所在片區亦被劃入深珠合作區，是高新區在售唯一純粹市場化產品。情侶路東岸絕版資產，景觀極致，眼觀無敵一線海景、情侶路沿岸景觀、鳳凰山脈、港珠澳大橋、香港大嶼山、深圳灣。如果喜歡海景的人士，一定不容錯過。

這裏立足珠海門口，緊鄰深圳、廣州兩大核心經濟體，「兩軌三橋四幹道」，構造灣區樞紐門口，30分鐘便可通達南沙、前海、橫琴三大自貿區，暢享一小時生活圈。由於未來京港澳高速磁懸浮、滬深廣高速也將此納入其中，四通八達，市場人士認為此地有條件成為粵港澳大灣區即將爆發的超級風口。

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

 

藍灣智島所在的前環總部片區，是八大片區中的核心，金山、華為、YY、魅族等高新技術名企搶駐。南方軟件園、清華科技園等也設立於此。GDP增速全市最高，高新企業533家，佔全市70%；上市公司40家，佔全市43%，獨角獸企業12家，佔全市40%。目標是緊連世界一流城市群，銜接世界一流產業圈。科技總部灣乃高精尖人才聚集地，還有中大等5所高校環伺。

項目總佔地約18萬平方米，建築面積約60萬平方米，分四期開發，容積率僅1.77，市場同類產品普遍超過該指標的4倍；單層面積僅13戶，市場同類產品普遍為該指標2倍以上；科學分區，每層平均6-7戶使用1個電梯間，極大增強舒適度和便利性；板式建築，單體建築寬度合理控制，實現公區自然通風和採光。主要寫字樓空置率低於5%，需求較旺。片區寫字樓產權性質多為工業用地，五年內二次交易增值稅額高，流通成本普遍較高。

藍灣智島由國際大牌工匠智慧匠造。建築設計由世界建築設計100強事務所——10 DESIGN(拾稼)國際建築設計事務所擔綱，景觀設計則邀請海綿城市設計專家、曾獲亞洲都市景觀獎等殊榮UP+S阿普貝思操刀。

由於整體建築形式前衛、新穎、獨特，相信高級創意人才會很有興趣。

 

華發藍灣智島二期

物業類別：D1、D2棟酒店式辦公；C1、C2棟普通辦公、商舖

佔地面積：約4.8萬平方米

建築面積：約8.5萬平方米

綠化率：30%

棟數：4

總戶數：599戶，其中酒店式辦公427戶，普通辦公147戶，商舖25戶

樓層：D1棟22層、D2棟13層、C1棟16層、C2棟10層

停車位：526個

物業公司：華發物業

物業費（人民幣）：酒辦4元/平方米，普辦18元/平方米，商舖12元/平方米

 

 

大灣區中山

佳境康城三期-臻熹園 四通八達 配套齊全

佳境康城地處珠海後花園中山坦洲，由於坦洲與珠海市地緣關係，出入珠海市區時間上稍比金灣及湖心路快，成為不少在澳門上班一族及部份剛需選擇地區之一。

佳境康城項目位於中山市坦洲鎮譚隆南路，周邊六條主幹道圍合，四通八達，出行便利，可快速到達全鎮以及珠海的各個區域。5公里即享華發商都生活圈，12公里即達港珠澳大橋口岸，15公里即抵拱北核心商圈，5公里到城軌明珠站可通往廣州，40公里可抵金灣機場即飛全國，立體交通全覆蓋暢達珠三角，交通四通發達。

項目周邊生活配套較為完善，分佈有華潤萬家、壹加壹、優越城購物中心等商業配套滿足日常購物娛樂需求，其中優越城於2021年12月開業，是坦洲首個一站式綜合購物中心，目前已入駐商家超過100多家國內外知名品牌。另外醫療方面，有中山市坦洲醫院、康齒、合勝社區衛生服務站、中山南華醫院等醫療資源，為業主健康保駕護航。

項目佔地面積43.8萬平方米，總建築面積近130萬平方米，與華發新城建築規模相當。整個項目規劃了8萬平方米大型商業體、近10萬平方米商業街區、會所、幼稚園和聯排別墅、花園洋房、高住宅等，配套完善。是中山北社區規模、適宜居住新都市生活圈。此外屋苑還有配備室內外恒溫雙泳池，五大主題園林尊享墅級園景，以及暢享360°管家服務。項目周邊教育資源豐富，分佈有大地幼稚園、中茂啟蒙幼稚園、坦洲光輝幼稚園、坦洲威華中心幼稚園、同勝小學、合勝小學、七村小學、坦洲實驗中學等學校。

目前，主售為第三期「臻熹園」，建築面積介乎89-155平方米三至四房，墅區闊景花園洋房，住宅贈送面積高、使用率高，大堂以五星級酒店大堂設計，整屋豪華裝修交付，包括主人房衣帽間、入門儲物櫃、中央空調等；戶型設計兩梯四伙私密性構思，超強適宜居住的關聯戶型結構。項目現已封頂，部份單位為現樓發售，而另一部份單位正在內部裝修，約2023年9月交付。

 

佳境康城三期-臻熹園

地址：中山市坦洲鎮譚隆南路

開發商：中山市駿佳房地產開發有限公司

總伙數：約8,200伙

單位間隔：3房1廁至4房2廁

在售面積：約89-155平方米

交樓標準：豪華裝修

售價：人民幣19,000元/起

產權年限：70年住宅

交付時間：部份準現樓，部份約2023年9月

香港代理：奧迪置業

查詢：9561 6733

 

 

大灣區中山

鴻瑞壹品 岐江新城豪宅 總價250萬人民幣起

振江集團打造的中山首個豪宅標桿「鴻瑞壹品」，為岐江新城首發高端物業，距離深中通道15分鐘車程，距離中山站僅2分鐘車程，可乘坐地鐵、城軌、高鐵享受珠三角一小時生活圈。項目周邊教育資源豐富，500米內有一站式公立教育，更有K15國際教育配套；一線城市品牌商业圈如星河Ｃoco Ｃity、寶龍廣場等。城市生態公園環繞，醫療完善安心保障。

鴻瑞壹品佔地面積約10.5萬平方米，建築面積34.8萬平方米，分2期開發，規劃2,079戶，容積率2.3，綠化率38%，車位比1:1.15，產權70年，是真正低密社區。屋苑配備有新亞洲度假風情園林、中山唯一4千平方雙會所及唯一25米國際標準全年恆溫泳池+室外無邊際泳池；加上百萬級兒童區、夜光跑道，提供全齡化社區。同時，鴻瑞壹品還自持酒店、公寓、3.3萬平方米購物街，全方位構造高端社區。

振江集團成立於1993年，具有30年打造深圳豪宅的經驗。

 

鴻瑞壹品

地址：廣東省中山市火炬開發區濠東路8號

發展商：中山市高瑞房地產投資有限公司

佔地面積：10.5萬平方米

總建築面積：34.8萬平方米

在售面積：110-140平方米（三至四房戶型）

售價：總價250萬人民幣起

裝修狀況：精裝房

產權年限：70年

交付時間：2022年09月30日

香港代理：中原地產

查詢：8202 8321

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