樓盤點睛：大灣區珠海、大灣區中山樓盤推介

這裏立足珠海門口，緊鄰深圳、廣州兩大核心經濟體，「兩軌三橋四幹道」，構造灣區樞紐門口，30分鐘便可通達南沙、前海、橫琴三大自貿區，暢享一小時生活圈。由於未來京港澳高速磁懸浮、滬深廣高速也將此納入其中，四通八達，市場人士認為此地有條件成為粵港澳大灣區即將爆發的超級風口。

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

藍灣智島所在的前環總部片區，是八大片區中的核心，金山、華為、YY、魅族等高新技術名企搶駐。南方軟件園、清華科技園等也設立於此。GDP增速全市最高，高新企業533家，佔全市70%；上市公司40家，佔全市43%，獨角獸企業12家，佔全市40%。目標是緊連世界一流城市群，銜接世界一流產業圈。科技總部灣乃高精尖人才聚集地，還有中大等5所高校環伺。

項目總佔地約18萬平方米，建築面積約60萬平方米，分四期開發，容積率僅1.77，市場同類產品普遍超過該指標的4倍；單層面積僅13戶，市場同類產品普遍為該指標2倍以上；科學分區，每層平均6-7戶使用1個電梯間，極大增強舒適度和便利性；板式建築，單體建築寬度合理控制，實現公區自然通風和採光。主要寫字樓空置率低於5%，需求較旺。片區寫字樓產權性質多為工業用地，五年內二次交易增值稅額高，流通成本普遍較高。

藍灣智島由國際大牌工匠智慧匠造。建築設計由世界建築設計100強事務所——10 DESIGN(拾稼)國際建築設計事務所擔綱，景觀設計則邀請海綿城市設計專家、曾獲亞洲都市景觀獎等殊榮UP+S阿普貝思操刀。

由於整體建築形式前衛、新穎、獨特，相信高級創意人才會很有興趣。

華發藍灣智島二期

物業類別：D1、D2棟酒店式辦公；C1、C2棟普通辦公、商舖

佔地面積：約4.8萬平方米

建築面積：約8.5萬平方米

綠化率：30%

棟數：4

總戶數：599戶，其中酒店式辦公427戶，普通辦公147戶，商舖25戶

樓層：D1棟22層、D2棟13層、C1棟16層、C2棟10層

停車位：526個

物業公司：華發物業

物業費（人民幣）：酒辦4元/平方米，普辦18元/平方米，商舖12元/平方米

大灣區中山

佳境康城三期-臻熹園 四通八達 配套齊全

佳境康城地處珠海後花園中山坦洲，由於坦洲與珠海市地緣關係，出入珠海市區時間上稍比金灣及湖心路快，成為不少在澳門上班一族及部份剛需選擇地區之一。

佳境康城項目位於中山市坦洲鎮譚隆南路，周邊六條主幹道圍合，四通八達，出行便利，可快速到達全鎮以及珠海的各個區域。5公里即享華發商都生活圈，12公里即達港珠澳大橋口岸，15公里即抵拱北核心商圈，5公里到城軌明珠站可通往廣州，40公里可抵金灣機場即飛全國，立體交通全覆蓋暢達珠三角，交通四通發達。

項目周邊生活配套較為完善，分佈有華潤萬家、壹加壹、優越城購物中心等商業配套滿足日常購物娛樂需求，其中優越城於2021年12月開業，是坦洲首個一站式綜合購物中心，目前已入駐商家超過100多家國內外知名品牌。另外醫療方面，有中山市坦洲醫院、康齒、合勝社區衛生服務站、中山南華醫院等醫療資源，為業主健康保駕護航。

項目佔地面積43.8萬平方米，總建築面積近130萬平方米，與華發新城建築規模相當。整個項目規劃了8萬平方米大型商業體、近10萬平方米商業街區、會所、幼稚園和聯排別墅、花園洋房、高住宅等，配套完善。是中山北社區規模、適宜居住新都市生活圈。此外屋苑還有配備室內外恒溫雙泳池，五大主題園林尊享墅級園景，以及暢享360°管家服務。項目周邊教育資源豐富，分佈有大地幼稚園、中茂啟蒙幼稚園、坦洲光輝幼稚園、坦洲威華中心幼稚園、同勝小學、合勝小學、七村小學、坦洲實驗中學等學校。

目前，主售為第三期「臻熹園」，建築面積介乎89-155平方米三至四房，墅區闊景花園洋房，住宅贈送面積高、使用率高，大堂以五星級酒店大堂設計，整屋豪華裝修交付，包括主人房衣帽間、入門儲物櫃、中央空調等；戶型設計兩梯四伙私密性構思，超強適宜居住的關聯戶型結構。項目現已封頂，部份單位為現樓發售，而另一部份單位正在內部裝修，約2023年9月交付。

佳境康城三期-臻熹園

地址：中山市坦洲鎮譚隆南路

開發商：中山市駿佳房地產開發有限公司

總伙數：約8,200伙

單位間隔：3房1廁至4房2廁

在售面積：約89-155平方米

交樓標準：豪華裝修

售價：人民幣19,000元/起

產權年限：70年住宅

交付時間：部份準現樓，部份約2023年9月

香港代理：奧迪置業

查詢：9561 6733

大灣區中山

鴻瑞壹品 岐江新城豪宅 總價250萬人民幣起

振江集團打造的中山首個豪宅標桿「鴻瑞壹品」，為岐江新城首發高端物業，距離深中通道15分鐘車程，距離中山站僅2分鐘車程，可乘坐地鐵、城軌、高鐵享受珠三角一小時生活圈。項目周邊教育資源豐富，500米內有一站式公立教育，更有K15國際教育配套；一線城市品牌商业圈如星河Ｃoco Ｃity、寶龍廣場等。城市生態公園環繞，醫療完善安心保障。

鴻瑞壹品佔地面積約10.5萬平方米，建築面積34.8萬平方米，分2期開發，規劃2,079戶，容積率2.3，綠化率38%，車位比1:1.15，產權70年，是真正低密社區。屋苑配備有新亞洲度假風情園林、中山唯一4千平方雙會所及唯一25米國際標準全年恆溫泳池+室外無邊際泳池；加上百萬級兒童區、夜光跑道，提供全齡化社區。同時，鴻瑞壹品還自持酒店、公寓、3.3萬平方米購物街，全方位構造高端社區。

振江集團成立於1993年，具有30年打造深圳豪宅的經驗。

鴻瑞壹品

地址：廣東省中山市火炬開發區濠東路8號

發展商：中山市高瑞房地產投資有限公司

佔地面積：10.5萬平方米

總建築面積：34.8萬平方米

在售面積：110-140平方米（三至四房戶型）

售價：總價250萬人民幣起

裝修狀況：精裝房

產權年限：70年

交付時間：2022年09月30日

香港代理：中原地產

查詢：8202 8321