市場信息：碧桂園智慧農機首次「出粵」展能

身穿粉色外衣、體形碩大的無人駕駛拖拉機和智能液壓翻轉犁是農場上的「黃金組合」，兩者由碧桂園農業公司下屬的廣東皓耘科技有限公司（下稱「廣東皓耘」）研發，採用其自主研發的無人駕駛系統，只需通過平板電腦下發任務，機器便可執行翻犁作業指令。

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

內地首創無人駕駛拖拉機

現代農業離不開科技的加持。「碧桂園造」的無人駕駛拖拉機的馬力可達300馬力，最高馬力段可升級至400馬力，屬內地首創，技術水平領先國際；而智能液壓翻轉犁的作業效率是原農場使用機具作業能力的兩倍，尤其在高產量麥田搶收時更可發揮優勢。不僅如此，收到糧倉裏的小麥金黃、純粹、乾淨，「我們的大型收穫機近乎零損失！」廣東皓耘的專家張立功說。

據廣東皓耘總經理董偉表示，目前智慧農機還處於試驗階段。「此次走出廣東，正是希望通過和不同地區農業合作社進行合作，採集積累各地區的農藝資訊，通過資料回饋，使得智慧農機能更智慧地完成多種作業。」

據悉，此次「出粵」，廣東皓耘還與河南當地企業簽署了共建無人農場的合作框架協定，將圍繞智慧農機、網聯車隊、無人農場等專案，發揮各自優勢，進行深入合作。

聚焦研發創新智能裝備

作為中國內地三大物業發展商之一，碧桂園從2018年6月開始進軍現代農業，成立全資子公司碧桂園農業控股有限公司，佈局農業全產業鏈。目前已經形成現代種業、智慧農機平台及裝備製造、海外大農業三大核心業務板塊。有行業人士預估，碧桂園的現代農業板塊，正在進入收穫期。

今年四月底，建設粵港澳大灣區都市現代農業現場會議在廣州舉行，會議中提及四項重點工作，其中之一便是「以種業和裝備為重點，打造一批科技創新平台」。碧桂園旗下的廣東皓耘表明將持續聚焦研發創新智能裝備，與都市現代農業建設步伐不謀而合。