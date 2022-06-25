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Yonge & Dundas劃時代地標Menkes Elektra 多倫多市中心樓盤低水 把握獨家認購機會

多倫多是加拿大東岸中最繁華的城市，也是加拿大金融中心的核心，是許多大型公司、五大銀行、四大會計師樓的總部，相比其他城市有更多工作機會，適合香港人移居或回流。Yonge-Dundas Square地鐵兩線劃時代地標Menkes Elektra是許多投資者等待兩年的項目，原因是由享負盛名的多倫多三大發展商之一的Menkes興建，70年經驗實力雄厚，是信心保證。而且項目坐落大學區黃金地段，是一個集合大型商場、三間大學、金融中心、先進醫療、七大律師樓、科技中心於一身的AAA Location！有興趣人士，可聯絡康榮國際或本周末到灣仔Grand Hyatt香港君悅酒店的展銷會索取更多資料，展銷會提供一號停車場免費泊車。

多倫多市中心Yonge-Dundas Square地段是全加拿大最繁華地段，鄰近有金融中心、頂級醫療中心、Yorkville名店區及大學區，每年New Year Eve都有最多人來到參加倒數活動，可媲美美國紐約的Times Square。另外，多倫多市中心租盤價可說是全加拿大最高，空置率在2022年第一季只是1.8%，即每1,000間租盤只得18間未有租客，租金更屢創高位，反映出多倫多地產需求強勁。

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

 

頂級優越地段 盡攬社區配套

全新盤王項目Menkes Elektra由多倫多Four Seasons四季酒店發展商Menkes傾力打造。項目地點優越，鄰近主要街道Yonge/Dundas，1分鐘內步行可達Toronto Metropolitan University TMU大學（Ryerson University），10多分鐘步行到達多倫多大學U of T。項目還鄰近加拿大第一國際金融中心、多間加拿大排行第一的專科醫院，6分鐘內步行到達加拿大最繁華Yonge-Dundas Square、大型購物商場Eaton Centre、加國最先進的兒童醫院Sick Kids Hospital、St. Michaels Hospital、全北美最大地下城PATH system、Dundas地鐵站，未來更可五分鐘步行到達全新Ontario Line地鐵線，非常方便，適合大學生、醫生、護士及金融中心上班族。

 

地標建築 單位用料豪華

Menkes Elektra是一個波浪型設計的地標建築，樓高48層提供近500個單位，每戶設有特大露台，坐擁市中心及南面的高層無敵湖景。單位設計實用，風格時尚，室內用料更是全區用料最豪華之一，包括內置式歐洲品牌家庭電器，配備智能家居系統及特別設計的石英石櫃面等，全部免費升級。發展商更授權康榮國際香港獨家代理，設有獨家樓層及向南湖景單位在手，即揀即買不用入飛，並送展銷折扣優惠、兩年包租及租金保證。

此外，項目提供華麗大堂、24小時禮賓服務及智能科技，設有健身中心、瑜珈練習室、兒童遊樂室、電影院、大型派對室、工作分享中心、配設燒烤區的優美園藝戶外庭園等，住客不用花費昂貴會籍即可享健身中心設備。

 

多倫多三大發展商70年經驗Menkes

香港獨家首輪認購展銷會

‧首期港幣20萬元起

‧VVIP首輪認購價

‧送獨家兩年包租保證

‧送加拿大香港來回機票

‧送頂級家庭電器

‧送延長分期訂金優惠

‧保證與加拿大同價及提供更多優惠

‧香港獨家代理 特別樓層及單位在手

‧即揀即買 不用入飛

‧收樓前可轉手（摸貨）

 

鄰近三間大學 擁十字形地鐵線

Menkes Elektra鄰近三間主要大學，一分鐘內步行可達的Toronto Metropolitan University TMU（Ryerson University），是加拿大頭十名及人才輩出的大學，有超過45,000人學生。由於學校宿舍非常短缺，需要租或買Condos住宅以便上學。步行10分鐘可達加拿大第一大國際級學院多倫多大學U of T，有大約70,000師生。乘坐10分鐘地鐵還可到達全北美第一大藝術學院OCAD大學。三間大學合共有超過12萬學生。

項目不僅交通方便指數100分，政府還撥款110億加幣興建未來全新開通的Ontario Line，地鐵線長達16公里，設有15個地鐵站。未來Menkes Elektra住戶只需5分鐘便可步行到達全新地鐵站，再加上傳統Dundas地鐵站，將令項目地點變成十字形地鐵線，東南西北都有地鐵，升值潛力可看高一線。

 

全北美最佳發展商Menkes

Menkes是多倫多三大發展商之一，由猶太人家族經營，擁有70年發展經驗，業務多元化，自設一站式建築團隊，致力打造完美無瑕建築物及準時交樓，行內聲譽最為優秀。Menkes不僅興建住宅項目，還興建甲級商業大樓、商場、酒店及發展低密度社區，當中最為人熟悉的多倫多市中心五星級四季酒店、Harbour Plaza、Sugar Wharf、Gibson Square、Adagio、Four Seasons Hotel and Residences等，都是由Menkes一手包辦。

Menkes多年來獲獎無數，曾在2018年獲得全北美最佳發展商之美譽，也獲多倫多2020年的最佳社區得獎項目。Menkes非常重視品牌，發展項目均以保值見稱，無論品質、用料、物業選址及價錢，往往令買家安心滿意，是信心的保證。

康榮國際是一間最具加國樓房經驗的香港代理，與發展商關係良好，更多次榮獲 Menkes頒發最佳銷售代理，現時已得發展商所有項目的香港獨家代理。經過多次在香港合作獲得驕人成績，Menkes今次再度選擇康榮國際作為香港獨家代理，推售旗下最新及最搶手的市中心黃金地段項目Menkes Elektra，康榮國際今次更為香港買家爭取到VVIP內部認購價、高層系列、康榮國際獨家樓層及獨家優惠。

 

多倫多市中心大學區地鐵兩線

Yonge & Dundas 劃時代地標

MENKES ELEKTRA 香港獨家發售展銷會

日期：6 月 25及 26 日（星期六及日）

時間：上午11時 至 晚上7時

地點：香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店M層Salon Room 1 & 2（展銷會提供 1 號停車場免費泊車）

查詢：9828 9959

Whatsapp：6051 3102

Email：info@HongWin.com.hk（可致電登記或親臨展銷會）

註：為保障客戶，2,000平方呎展銷會期間將採取一系列防疫措施，並全以一對一諮詢及講解。酒店及康榮國際會為所有進出人士量度體溫及消毒，每張桌子必須分開1.5米距離及限坐四人，場內會定時清潔及消毒。

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