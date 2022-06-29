【遊走大灣區】前海立橋城購物中心 會呼吸的Mall

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

客流量料逾十萬人

立橋城購物中心整體建築設計風格簡潔時尚，從B2到L3，一共設置了5層商業樓層，分別以創意生活、活力時尚、奢華演繹、夢想家園、歡愉樂享為樓層主題。同時，專案彙聚了咖啡店、書吧、兒童成長中心、精品超市、服飾、化妝品、珠寶珍品、特色餐飲等繽紛業態，打造商務洽談及家庭歡樂一站式消閒領地。

專案綜合體自帶兩棟寫字樓，可容納超過1萬人辦公，年吸納20萬商務客群。購物中心直接受惠辦公客群消費需求，商場地下二層無縫接駁地鐵9號線怡海站，預計每天超過10萬客流從怡海地鐵站直接進入Well Link City。

為成年人打造「極限挑戰」

商場裏有一間「星動極限挑戰」是專門為成年人打造的室內遊樂場。闖關綜藝同款高空拓展，攀岩、高空飛梭、旋轉滑梯……各種刺激的極限挑戰，任你挑選。場內的設施都是進口，還有專業教練教學，安全可靠，但是這些項目都很考驗體力，大家視自身情況選擇哦。

此外，這裏還有一個冰雪世界——星辰冰雪奇緣。在極寒的空間裏，放置著奇幻晶瑩的藝術冰雕。企鵝、北極熊、模擬東北雪鄉，還有各種冰川玩樂設施，像極了童話裏的冰雪世界。想體驗北國風光的朋友，一定要來這個極地玩樂主題樂園。

隱身商場屋頂的夢幻迷宮

最具特色的是，在商場的屋頂隱藏著一個「紀念碑谷」的熱門打卡點，從遊戲到現實，復古夢幻的迷宮真的出現了。在夢幻的錯位空間裏，樓梯、平台之間環環相扣，彷彿一個童話故事裏的迷宮。高飽和度的復古紅牆與粉紫色、淺藍色碰撞出繽紛趣味。無論是錯落的階梯、露台，還是迷宮般錯綜複雜的通道，這裏怎麼拍都好看！

在購物中心天台上還特別設置了空中露天花園。可以看到，項目商場4樓空間向室外空中花園延伸，營造自然浪漫的休閒天地。在這裏，綠植花卉環繞，逛商場逛累了可以上來小憩片刻，陽光明媚、微風輕拂、花朵搖曳，心情瞬間大好……

據了解，今年深圳還將迎來27座新購物中心，各具商業特色，儘管在競爭激烈的環境中，Well Link City立橋城購物中心仍然可以憑藉老少皆宜、生活休閒與商務共融的高端質感突破重圍。找時間來這裏體驗這座「會呼吸的Mall」吧！

前海立橋城購物中心

地址：深圳市南山區東濱路與月亮灣大道交叉路口

交通：地鐵9號線怡海站C出口步行約600米

時間：09:30-22:00

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

● 透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

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