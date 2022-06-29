【遊走大灣區】灣。區。周。記：成就大灣區的深謀遠慮和高瞻遠矚

眾所周知，大灣區的發展，是國策，在這片充滿生機與活力的南中國土地上，將會建成世界級的城市群、驅動發展的國際科技創新中心、「一帶一路」建設的重要支撐、內地與港澳深度合作示範區。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

國際科創中心：香港有角色

所有的橫空出世，背後都有深謀遠慮；所有的高瞻遠矚，前提都是腳踏實地。在高屋建瓴的頂層設計下，粵港澳大灣區一亮相便是聯通合作、融合創新、驅動發展的代言人與實踐者。當中，將大灣區建成具全球影響力的國際科技創新中心的藍圖，對香港着墨多，期望亦甚高。毋庸置疑，科技創新需要靈活寬鬆的生態環境。香港在科創發展方面擁有如科大、港大等強大科研院校資源，技術門檻高、人才素質高，只是要面對較難在本港實現量產生產及市場規模不足的現狀。

與此同時，內地擁有世界最完整的工業體系、可供開拓的巨大市場空間和鼓勵科創的優越條件，正具有無可比擬的吸引力。僅僅依靠灣區九城的產業升級，便可讓香港的科創成果、人才技術和強大產業鏈結合，創造巨大的市場價值與潛力。更不用提雲計算、無人機、新能源、人工智慧、工業物聯網等當今世界最前沿的科技，已在灣區被一次又一次地研發、「迭代運算」（即反覆運算）、更新顛覆，並呼喚源源不斷的創新力。

港青逐夢之地

放眼大灣區，香港已走出了一批如大疆、商湯、BEEPLUS等參天大樹，但更多剛萌發的新芽需要大灣區科創土壤的孕育孵化與呵護。大灣區的政策、資源為港澳青年搭台、搭梯、搭橋，創造有利於年輕人成就人生夢想的環境與舞台。

愈來愈多的港澳青年在大灣區找到了他們的造夢空間。大灣區將他們的眼光從700萬人口的國際大都會擴大到接近7,000萬人口的世界級灣區，為未來發展帶來巨大機遇。

與此同時，和世界上其他灣區不同，粵港澳大灣區有着獨一無二的「一國兩制」以及由此帶來的多元制度與文化環境。一方面，多元化是優勢，為大灣區的發展帶來無限的想像空間和可能性；另一方面，多元化也是挑戰，融合與合力都需要時間與過程。粵港澳大灣區的多元文化是傳統與現代的融合、東方與西方的交匯。更重要的是，一衣帶水的廣東香港澳門，本就同根生、同語言、同文化、共生共榮。

同文同語 共生共榮

粵語是大灣區最流行的語言，大灣區才有全國最多的「靚仔」和「靚女」；一盅兩件是灣區人最愛的煙火氣，也最能撫慰灣區人的凡人心。在粵港澳大灣區，每天都有傳統的堅持與創新的奇跡。無論是廣州的內地最快地鐵貫通，疫情下深圳無人機物流的啟用，還是港府駐粵辦的香港非遺文化巴士巡展，抑或是東莞「大灣區大學」的興建……大灣區人演繹着灣區萬象、創造着灣區的欣欣向榮。

北宋著名的思想家、教育家、世稱「橫渠先生」的張載說過很有氣魄的「橫渠四句」：「為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平。」

在百年未有之大變局的今天，粵港澳大灣區的構建，無疑在為立天地之心與生民之命、繼往聖之絕學和開萬世之太平夯實基礎、創造條件，一往無前！

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

● 透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

Youtube Channel：大灣區及內地生活

Instagram：@staceylan1710

Facebook：Stacey的葡萄酒世界