深圳上周七新盤入市 最貴每平方米 14.31萬「人仔」

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

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深圳中心·天元 總價約2,823-8,604萬元

七個新開盤的項目中，價格最高的當屬位於福田區深南大道與金田路交匯處的深圳中心·天元。本次備案住宅159套，住宅建面約313-660平方米，均價約11.67萬元/平方米（人民幣，下同），單價區9.00-14.31萬元/平方米，總價區間約2,823-8,604萬元/套。6月24日正式選房。

該項目地處市中心，商圈環繞，配套設施豐富，又有較多休閒資源分布在周圍，生活便捷度高。軌道出行和道路交通十分便捷。優勢特色是，自身配套雙語小學和國際幼兒園，周圍中小學資源亦十分豐富。

中海學仕里 每平方米7.74-8.55萬元

龍華區的新項目中海學仕里本次備案住宅637套，推售462套住宅建面約83-116平方米，均價約8.2萬元/平方米，單價區間7.74-8.55萬元/平方米，總價區間約645-998萬元/套。6月25日正式選房。

該項目的關注點在於其教育與醫療配套。自帶幼兒園，義務教育階段處於深高北學區範圍內，學位質量較好。而且兩家正在建設中的公立三甲醫院也將分布在其周圍。假期無需遠行便可找到親近大自然的休閒之所。

深鐵璟城 本周供應最多逾1千2百套

新開盤中備案住宅最多的當屬深鐵璟城，有1,243套，住宅建面約75-151平方米，均價約4.85萬/平方米，單價區間4.13-5.45萬元/平方米，總價區間約320-807萬元/套。位於寶安區松福大道和朗壁路交匯處，均價為4.85萬元/平方米，6月22日正式選房。

中海寰金時代 均價約每平方米7.95萬元

觀光路北側的中海寰金時代地處光明區的行政文化核心，周邊配套、交通條件和居住氛圍上佳。本次備案住宅110套，住宅建面約126-143平方米，均價約7.95萬元/平方米，單價區間6.82-8.95萬元/平方米，總價區間約942-1,155萬元/套。6月22日正式選房。

新城·燕瀾和鳴 每平方米3.67-4.39萬元

深圳中學坪山創新學校旁亦有新盤開售，新城·燕瀾和鳴本次備案住宅459套，住宅建面約77-117平方米，均價約4.00萬元/平方米，單價區間3.67-4.39萬元/平方米，總價區間約297-490萬元/套。6月23日正式選房。專案自帶有幼稚園，臨近深圳中學坪山創新學校（9年制公辦），滿足教育需求。周圍分布醫院種類較多，有婦幼保健院、三甲專科醫院、口腔醫院、三甲綜合醫院等，住得安心。

信義君御山居 總價約560-860萬元

龍崗區有兩個新項目，一是信義君御山居本次備案住宅378套，推售370套住宅建面約87-112平方米，8套作為展示儲備，均價約6.99萬元/平方米，單價區間6.23-7.62萬元/平方米，總價區間約560-860萬元/套。6月25日正式選房。

該專案的優勢是準現樓，交房時間快；項目綠化率40%，容積率3.3，使用率接近八成，居住舒適度高。周圍有小學及初中分布，可選擇性較多。

和成金竹家園 每平方米約5.68-6.61萬元

該區另一新盤是和成金竹家園， 本次備案住宅390套，住宅建面約72-99平方米，均價約6.19萬元/平方米，單價區間約5.68-6.61萬元/平方米，總價區間約410-653萬元/套。6月24日正式選房。

項目自帶約1.6萬平方米商業，周邊分布阪田商業廣場、和成世紀商業等；附近分布深圳人民醫院阪田院區、深圳市第三人民醫院、香港中文大學（深圳）醫院（建設中）。多所實驗學校分布周圍，學位品質較好。