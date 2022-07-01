moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

個人理財 > 活在灣區

深圳上周七新盤入市 最貴每平方米 14.31萬「人仔」

據深圳中原研究中心統計數據顯示，深圳上周（6月20日-26日）有七個項目開盤；此外，上周全市新房住宅成交747套，環比增長29.5%；面積共計79,159平方米，環比增長28.1%。

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

 

深圳中心·天元 總價約2,823-8,604萬元

七個新開盤的項目中，價格最高的當屬位於福田區深南大道與金田路交匯處的深圳中心·天元。本次備案住宅159套，住宅建面約313-660平方米，均價約11.67萬元/平方米（人民幣，下同），單價區9.00-14.31萬元/平方米，總價區間約2,823-8,604萬元/套。6月24日正式選房。

該項目地處市中心，商圈環繞，配套設施豐富，又有較多休閒資源分布在周圍，生活便捷度高。軌道出行和道路交通十分便捷。優勢特色是，自身配套雙語小學和國際幼兒園，周圍中小學資源亦十分豐富。

 

中海學仕里 每平方米7.74-8.55萬元

龍華區的新項目中海學仕里本次備案住宅637套，推售462套住宅建面約83-116平方米，均價約8.2萬元/平方米，單價區間7.74-8.55萬元/平方米，總價區間約645-998萬元/套。6月25日正式選房。

該項目的關注點在於其教育與醫療配套。自帶幼兒園，義務教育階段處於深高北學區範圍內，學位質量較好。而且兩家正在建設中的公立三甲醫院也將分布在其周圍。假期無需遠行便可找到親近大自然的休閒之所。

 

深鐵璟城 本周供應最多逾1千2百套

新開盤中備案住宅最多的當屬深鐵璟城，有1,243套，住宅建面約75-151平方米，均價約4.85萬/平方米，單價區間4.13-5.45萬元/平方米，總價區間約320-807萬元/套。位於寶安區松福大道和朗壁路交匯處，均價為4.85萬元/平方米，6月22日正式選房。

 

中海寰金時代 均價約每平方米7.95萬元

觀光路北側的中海寰金時代地處光明區的行政文化核心，周邊配套、交通條件和居住氛圍上佳。本次備案住宅110套，住宅建面約126-143平方米，均價約7.95萬元/平方米，單價區間6.82-8.95萬元/平方米，總價區間約942-1,155萬元/套。6月22日正式選房。

 

新城·燕瀾和鳴 每平方米3.67-4.39萬元

深圳中學坪山創新學校旁亦有新盤開售，新城·燕瀾和鳴本次備案住宅459套，住宅建面約77-117平方米，均價約4.00萬元/平方米，單價區間3.67-4.39萬元/平方米，總價區間約297-490萬元/套。6月23日正式選房。專案自帶有幼稚園，臨近深圳中學坪山創新學校（9年制公辦），滿足教育需求。周圍分布醫院種類較多，有婦幼保健院、三甲專科醫院、口腔醫院、三甲綜合醫院等，住得安心。

 

信義君御山居 總價約560-860萬元

龍崗區有兩個新項目，一是信義君御山居本次備案住宅378套，推售370套住宅建面約87-112平方米，8套作為展示儲備，均價約6.99萬元/平方米，單價區間6.23-7.62萬元/平方米，總價區間約560-860萬元/套。6月25日正式選房。

該專案的優勢是準現樓，交房時間快；項目綠化率40%，容積率3.3，使用率接近八成，居住舒適度高。周圍有小學及初中分布，可選擇性較多。

 

和成金竹家園 每平方米約5.68-6.61萬元

該區另一新盤是和成金竹家園， 本次備案住宅390套，住宅建面約72-99平方米，均價約6.19萬元/平方米，單價區間約5.68-6.61萬元/平方米，總價區間約410-653萬元/套。6月24日正式選房。

項目自帶約1.6萬平方米商業，周邊分布阪田商業廣場、和成世紀商業等；附近分布深圳人民醫院阪田院區、深圳市第三人民醫院、香港中文大學（深圳）醫院（建設中）。多所實驗學校分布周圍，學位品質較好。

外匯市況
永豐金融集團
貨幣買入賣出
歐元/美元1.04501.0453
美元/日圓135.14135.17
英鎊/美元1.21171.2120
美元/瑞郎0.95690.9572
澳元/美元0.68200.6823
紐元/美元0.61760.6179
美元/加元1.29201.2923
歐元/瑞郎1.00001.0005
歐元/英鎊0.86230.8628
歐元/日圓141.24141.29
英鎊/日圓163.75163.80
澳元/日圓92.1192.16
更新時間:2022-07-01 12:39 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】
金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金1801.81802.3
港金1670316710
倫敦銀20.03020.070
鈀金1919.01939.0
鉑金892.1902.1
美電7.84807.8485
更新時間:2022-07-01 12:39 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】