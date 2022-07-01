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企業天地：招商局《打個「照」面》 回眸百年歷史

粵港澳大灣區自成立以來，一直被認為是中國未來經濟增長的新引擎。新灣區、新機遇，不可忽略的是，這裏還有很多歷經半個世紀，甚至擁有百年以上歷史的老牌企業。

在香港上環港澳碼頭，有一座雙塔型設計的辦公大廈矗立其旁，東側大樓頂層懸掛「招商局」三個大字，是招商局香港總部所在地，彷彿見證香港是如何在乘風破浪中走到今時今日。

今天的招商局，紮根香港逾百年，以悠久歷史和雄厚實力，在海內外工商界發揮着廣泛影響力，早於多年前，已在深圳蛇口大展所長。而在大灣區的新浪潮下，招商局繼續發揮優勢，建設了基於區塊鏈技術的「粵港澳大灣區組合港」專案，實現大灣區多港如一港的運作，為大灣區港口之間的「互聯互通」建立起紐帶。

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

 

由「引領洋務 挽回利權」開始

日前，招商局特別推出《打個「照」面》系列視頻，借用時下網絡流行的短視頻，以年輕人明白的生動輕鬆的語言，回顧150年的歷史。在首集「引領洋務 挽回利權」中，開篇便以一句「一百多年前上熱搜是甚麼樣的情景」發問，吊足胃口。

今天的招商局，業務早已不限於航運，已是「全能型選手」；而我們透過影片，可以對招商局的成長有更多的了解。

事實上，招商局成立的背景是兩次鴉片戰爭後，始於洋務運動的「師夷長技以制夷」。短短數年之間，輪船、槍砲等軍工廠都興辦了起來，但商戰仍然沒有抓手。於是，創辦工商企業就被提上了議事日程。當時的創始人們提出了招股創辦企業的方式。1872年12月26日，在李鴻章上書奏摺三天後，中國近現代第一家民族工商企業「輪船招商公局」獲准在上海英美租界成立，這一大新聞被近代第一大報《申報》刊登。1873年起，招商局便在香港設立分局，成為在港歷史最悠久的中資企業。

 

開創近代民族航運業

開業四年，輪船招商公局就完成了收購美國旗昌輪船公司的壯舉，轟動上海灘，後來又打贏了中國的航運保衛戰，開創了近代民族航運業。4分鐘的影片，用剪報、簡筆畫等形式還原時代場景，用現代網絡用語講述，增添了趣味，後續更新值得期待。

說到招商局和大灣區特別是和深圳的關係，位於深圳市南山區蛇口的招商歷史博物館肯定可以滿足你的需求。該博物館於2003年開始投資建設，目前免費對外開放；截至2019年末，館藏文物有1005件（套），精品包括創立招商局的奏摺、香港明細全圖等。

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