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樓盤點睛：大灣區中山樓盤推介

大灣區中山

華發觀山水·悅湖城 湖山大城 配套一應俱全

700畝湖山大城「華發觀山水」，坐落三鄉板塊五桂山下，擁不可再生的山水自然資源。項目接近G105國道、珠三角環線高速三鄉、板芙雙出入口，可快速通達中山、珠海主城區，出行便捷從容，深受中山及珠海業主青睞。

項目背靠廣東省自然生態保護區「五桂山」中山市天然氧吧，第三期住宅項目「悅湖城」環繞五桂山腳下天然湖泊，廣闊湖景一覽無餘，與自然融為一體，項目順應地勢，打造濱水景觀點，環湖釣魚台、親水台、觀湖休閒區、環湖跑道等多元濱水景觀點，豐富湖居生活體驗。

項目內園園林精心打造，以現代東南亞風格為主題，佔地面積約14萬平方米，圍繞健康生活為主題，設置多形式的活動空間和鄰里空間。栽植過百種名貴樹種，更打造休閒林蔭廣場、草坪景觀會客廳等約218個多元景觀點，可觀可遊可賞。

這裏還有超3,500平方米多功能商業配置，設有籃球場、羽毛球場、乒乓球場、健身房、室外泳池、兒童娛樂室等等多元健身活動區；同時，這裏的一站式風情商業街，除了已進駐的萬家超市、私房菜、華發商業服務品牌「閱潮書吧」、藥店等。未來，商業街將不斷升級，集購物、休閒、娛樂為一體。此外，項目更設計建築面積約4千平方米的幼稚園，計劃開設托班、小班、中班、大班。

「悅湖城」樓距最寬約140米，視野開闊無遮擋，滿足生活所需的日照要求，通風良好。南向窗面積較大，日照採光好，室內明亮舒適。

「華發觀山水」目前總價約人民幣58萬起可購買3房，僅需1/3中珠城芯價。而第三期悅湖城，更是開發的最後一期住宅，項目交通配套醇熟，山水資源豐富，適合灣區退休或度假人士。

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

 

華發觀山水·悅湖城

項目地址：中山三鄉文化中路

開發商：華發集團

總伙數：3期高層住宅合共約3,200伙

單位間隔：3房1廁至4房2廁

在售面積：約85-119平方米

交樓標準：毛坯

售價：每平方米人民幣6,600元起

產權年限：70年住宅

交付時間：約2024年中

香港代理：奧迪置業

查詢：9561 6733

 

 

大灣區中山

旭日·富元中山108 兩大TOD軌道核心 宜商宜業宜居

旭日國際集團繼2017年首次與富元集團合作開發內地住宅項目（港口富元·港景峰項目）並取得輝煌成績，再度合作打造中山全新國際金融中心——中山108。該項目扼守岐江新城核心板塊——東區總部經濟區，總投資超百億，總建築面積約120萬平方米，是集108層超甲級寫字樓、國際五星級酒店、服務式公寓、高端江景豪宅、花園式立體商業街、購物中心於一體，沿岐江一線江景打造城市生態走廊、濱水市民廣場、科學藝術館、文化中心等，及規劃建設一座灣區地標式建築——國際金融中心大廈。

項目位於中山北站、中山站兩大TOD軌道核心交通樞紐，可快速接駁廣州、深圳等一線城市以及香港、澳門。專案自帶有162畝的濱江公園及5萬平方米社區私享園林，園林中央設1300方游泳池，架空層打造不同主題泛會所，可滿足各年齡段住戶休閒需求，打造出宜商、宜業、宜居的現代商務生態人居城市綜合體項目。

旭日國際集團成立於1972年，集團總部位於香港，是以核心製造業務開始並持續十多年被評為全球最大的玩具製造商，是香港具領導地位的知名企業之一。至今集團多元化業務已經涵蓋房地產開發與物業管理、鐘錶與珠寶、汽車服務、教育醫療和環保生物科技領域等多個版塊。

富元集團深耕灣區核心城市，創立於中山，2017年在香港聯交所上市。全國核心區域布局房地產開發、商業運營、物業管理、金融投資、酒店業等多個領域。迄今為止，富元集團全國戰略版圖已拓展至香港、珠海、成都、西安、長沙等核心城市，形成以珠三角為主，向西北、西南和華中延伸拓展的戰略佈局，累計及合作開發面積逾1,000多萬平方米。

 

旭日·富元中山108

地址：中山市東區濠江西路與起灣道交匯處

發展商：中山市旭富投資有限公司

佔地面積：387畝

總建築面積：約120萬平方米

交付時間：（3、4棟）2024年9月30日

在售面積：89-144平方米（4房至5房戶型)

售價：總價人民幣180萬元起

裝修狀況：精裝

產權年限：70年

香港代理：中原地產

查詢：8202 8321

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更新時間:2022-07-01 12:39 資料延遲最少15分鐘
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