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【遊走大灣區】 前海首個水廊道公園——桂灣公園 一河兩岸 水為魂 生態為骨

位於前海合作區核心地段的桂灣公園，北鄰桂灣商務區，南接前灣商務區，東起月亮灣大道，是前海核心公共空間之一，也是合作區建設的第一條水廊道公園。

桂灣公園以水為魂，以生態重建為骨，以現代簡約的空間語言為形，是前海合作區核心區域最主要的公共空間和生態基礎設施，將助力前海合作區打造創新、生態、多元的城市名片。

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

 

桂灣公園全長1.9公里，總面積約45公頃，中央水域約佔總面積的四分之一，是一個一河兩岸多層級濕地的帶狀城市公園，一直延伸連接到前海石公園。

在整體設計上，桂灣公園以水為核心靈感，充分展現前海水城多元水景觀的主題特色。公園綠地沿河道長向展開，形成三台階基本框架以融合高程變化，營造多樣化的親水景觀。在地勢較低的台地打造紅樹林島嶼柔化岸線，同時利用潮汐起伏，打造若隱若現隨時間變化的海岸景觀。在中層台地打造淡水濕地花園，利用多樣化的淡水植物淨化中水和收集雨水。在街接城市的高台地利用雨水花園、下沉綠地、植草溝等生態元素對雨水和地表徑流加以利用與疏導，打造可持續高韌性的城市公園。

 

生態重建 城中綠芯

桂灣公園以生態重建為目標，力圖打造高密度城市中的生態綠芯。公園內設置熱帶密林、季節花林、濕地花園等多種生態植物空間，植物選種豐富，種植上百種約6,000棵喬木，着力打造自然宜人、體驗豐富的城中森林，並布置小徑、棧道、架空步道和跨河廊橋以提供舒適便利的遊園連接，營造人、植物、動物和諧互動的生態公園。

 

九大主題 多元包容

桂灣公園富於多樣化的功能空間，利用前海標誌性高科技晶片線條語言，打造九大主題景觀：紅樹林迷宮、森林林冠漫步、運動草坪攀爬牆、生態林蔭曲徑、秋千花台、露天藝術劇場、雕塑台階、海天沙灘、海風露台。連接桂灣河南北兩岸的四座景觀步行橋，一方面形成跨河的特色風景線，另一方面連接公園兩岸的多樣景觀空間，形成兩岸靈活聯動的遊園路徑。點綴公園之間的鋼結構廊架、服務建築和特色建築，作為公園藝術展示和文化活動的載體，進一步增加了公園活動的多元性和包容性。

 

紫荊園 寓意粵港澳深共榮

公園內還有紫荊園。因紫荊園和前海深港基金小鎮是五年前作為香港回歸20周年的獻禮工程，有着濃濃的港味。紫荊園種植六個紫荊品種共434株，佔總喬木71.5%，以香港區花紅花紫荊及深圳宮粉紫荊為主要品種。紫荊花既是香港的象徵，也寓意着「兄弟和睦、家業興旺」。紫荊園每年有近6個月的花期。通過各色紫荊渲染，營造五彩繽紛、紫荊爭豔的效果，寓意粵港澳深度合作示範區的共同繁榮。

 

桂灣公園

地址：深圳市南山區桂灣河南街與鯉魚門西二街交叉路口往西北約50米

交通：地鐵9號線夢海站，出地鐵400米左右即可到達

時間：6:00-23:00

 

 

蘭晶 Stacey

●  葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

●  不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

●  冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

●  透過雙眼，發掘九城的生活價值。

●  透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

●  透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

 

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