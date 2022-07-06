【遊走大灣區】灣。區。周。記：以色列的創新與創業是從哪裏來的？

以色列的創新與創業氛圍之濃厚，以下數字就是證明：以色列國家總人口800多萬，國土面積只有美國五大湖的密西根湖面積的一半，卻擁有5,000多家初創公司和1,000多家成熟的科技企業。

還有，以色列的研發支出佔GDP比重全球第一；自1996年起，以色列先後在化學、經濟、文學及和平領域產生了16位諾貝爾獎得主。自2018年以來，以色列在納斯達克上市的公司總數僅次於美國和中國！

以色列躋身創新大國的原因之一，是因為以色列人有「虎刺怕」精神（希伯來語Chutzpah，意為放肆、大膽、自信、不懼權威）。虎刺怕精神滲透在以色列的方方面面；然而創業文化的根本原因，是以色列人特殊的成長環境。兒童在部落式社區長大，童年時已充滿風險與挑戰，這樣的成長環境也自然具備了虎刺怕精神。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

來自舊物回收學院

你可能想不到，孩子們最初的自主創造、團隊協作和創新能力的培養來自學前班或幼稚園的舊物回收學院。以色列這種教育理念，是20世紀50年代由德裔青年瑪卡·哈斯在以色列北部的一個名為斯德·埃利亞胡基布茲的小型社會主義集體社區創立。哈斯在預算有限的情況下，放棄量產玩具，而是從各家各戶、田野與作坊回收適合的廢棄物，組建了一個舊物回收院，隨後便延伸出這套新的教育理念。

今天以色列的托兒所、學前班或幼稚園都有舊物回收院，在這裏，孩子們就地分解、組合利用廢棄物，發揮想像力和創造力，並與同伴合作努力搭建喜歡的物件，或完成一項大家一起才能完成的實驗，這比無時無刻被父母保護下大門不出的孩子，可以得到多很多的鍛煉。這樣的例子還有以色列每年的篝火節，也是全部由孩子們自己尋找木材、選擇營地、運輸木材、點火、準備節目等。以色列父母的育兒之道懂得培養孩子的獨立性，大一點時便給予更多自由，大人允許孩子犯錯，培養孩子的環境適應能力和創造力，這些也是實現偉大創新應該具備的能力。

打破常規 鼓勵探索

與此同時，以色列還有一大文化特色就是對打破常規和「巴拉干」有極高的包容。「巴拉干」是在以色列的俄羅斯移民帶來的詞語，意指混亂。在大眾的認知裏，混亂是一種破壞力，但在以色列，巴拉干是一個機動靈活的系統。因為巴拉干不提倡一板一眼地遵守各種行為和遊戲的規則，而是突出不確定性，側重培養應對未知的能力。

生活在有序的混亂中

有在以色列生活過一段時間的人形容：活在當下是以色列人的生活理念，他們總是精力充沛地生活在有序的混亂當中。在個人發展和追求理想的道路上，他們總是鼓勵孩子們勇於探索、大膽發揮想像力和創造力。以色列特有的地緣政治局勢和國家歷史造就了他們對事物高效的警覺，與此同時，又有了十分積極地回應及創新的文化。以色列人應對壓力的優勢就是在這樣的環境中形成。高效的警覺讓他們但凡發覺一點風吹草動就立刻行動與出擊。這也培養了他們隨時隨機應變的能力。

這種隨機應變的能力如果運用到企業管理中會讓企業家在面對總是「計劃趕不上變化」的情況時是很大的優勢。但企業的發展戰略部署與即時管理都是不可或缺的。以色列知名連續創業家英巴爾·阿里埃麗在她的著作《無畏》中曾提到，以色列人隨機應變的能力是從童年就開始習得，因為他們總是在玩遊戲的過程中臨時做出各種決策，不停地鍛煉提問的能力、質疑的能力、創造力和隨機應變的能力。

巴菲特說過：「如果要去中東找石油，可以跳過以色列。但如果要尋找智慧，去以色列就對了。這片土地上流淌着智慧和活力。」希望疫情結束後能有機會去以色列旅行，實地感受那裏創新創業的濃厚氛圍以及那裏流淌的智慧與活力。

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

● 透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

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