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沈永年：灣區住宅樓市觸底 現可入市！退休首選肇慶江門 投資看「珠」「肇」新區

隨着灣區的住宅樓價下調，加上各種樓市調控政策陸續鬆綁，以至放寬樓貸及利息的措施出台，對很多有意灣區置業的人來說，最熱門的話題便是：現在是不是入市時機？

有「灣區博士」之稱的沈永年直指，在「房住不炒」的基調下，隨着早前政府的樓市調控政策轉向、按揭利率的下調、以至銀行對按揭的放寬，加上各城的相關資料數據反映，相信灣區住宅樓價已經觸底，配合各地不少大型基建項目將陸續開通、人民幣近期匯率向下以及預測未來優質新盤供應量將減少，他一再確認：現在是入市良機！

 

採訪：駱丹

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

 

沈永年踏足灣區房產市場多年，目擊其成長和變化，更曾經歷爆升的時刻，在疫情和中港封關的情況下，首創VR睇樓和應用網絡來售樓。但對灣區物業前景相當看好的他一再強調，雖然認為現在是買灣區樓的時機，但對準買家來說，一定要清楚自己的買樓動機以至用途，切勿為買而買。

如以退休和投資來簡分；他認為以退休計，肇慶和江門一定要列入考慮，若投資的話，他則會選擇珠海和肇慶新區。

 

投資珠海 3至5年保守可升一倍

珠海是沈永年相當看好的一個城市，過去曾創出不錯的升幅，近兩年則略為回落。對於珠海，他認為是一個可以考慮較短線投資（以3至5年計）的地方，因為目前整座城市的基建只開通了三分之一，還有三分之二的橋樑、道路、輕軌、高鐵還沒有開通，相信所有基建完成的時候，屆時城市的發展潛力將會放大。所以他認為，保守估計將有一倍的升幅，樂觀計可能有兩倍。

至於肇慶，特別是肇慶新區，最大的吸引力便是「前景好，水位低」，雖然要以長線的5至10年計，但相信保守估計屆時亦將有一倍的升幅，樂觀計更可能有兩倍。至於將於2024年建成的新機場，他更認為，這將成為區內房產的一個爆炸性轉折點。

沈永年一再強調，所指有潛力的新盤，無論珠海還是肇慶，都是指位於新區的優質新盤，因為政府永遠都會把最豐富的資源和配套放到新區。

 

江門肇慶河山圍繞宜退休

至於退休的選擇是江門和肇慶，沈永年的考量，離不開環境和生活成本，他解釋，很多華僑退休回來選擇江門和肇慶，原因除了鄉情，便是環境。而大部分香港人退休，都想住在環境優美的地方，而大灣區九城中，環境「最靚」的便是肇慶，江景很漂亮，適合退休。同時，肇慶綠化很多，據說有「買一間望不到山的樓是很難的」之說。至於江門除了環境好，還有很多溫泉，是長壽之鄉，同樣適合退休。沈永年透露，他有個朋友，目前30歲，正計劃40歲提前去大灣區退休，因為如在香港退休的話，起碼要做到60歲。

據資料顯示，肇慶樓的銷售，已連續兩年位居冠軍，而江門亦排第四。

 

破解加購屋苑車位的迷思

香港車位難求，且價值不菲，在灣區買樓，特別是大型屋苑，則通常會有較多的車位供業主選購，且每每入伙後，便會通知業主。隨着不少屋苑的入伙，到底這些屋苑車位，值得購買嗎？

沈永年提醒大家，購買與否，視乎自己需要；但肯定的是，目前不宜存有投資動機，除了自用，或者可以考慮他日出售單位，連同車位一同售出會否有利在二手市場放售。

他又指出，如欲購買車位，一定要留意以下三點：

第一，車位必須有產權，否則不值得買；

第二，看供應量，如果1比1或1比1.5之下，值得買。超過1比2的話，絕不值得買，因供應過多。

第三，便是價錢，車位如果不貴是可以一買，例如所購單位約六七十萬元的話，花十萬元左右買個車位是可以考慮的。總之，要看價錢，不宜多於樓價的10%。

還有，由於中國推行私家車「電動化」，買了之後，記得儘快去管理處申請設置「充電樁」這個重要裝備。

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