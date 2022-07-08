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樓盤點睛：大灣區珠海樓盤推介

大灣區珠海

卓越·旭輝江嶼海 航空新城核心純住宅 每平方米2.3萬「人仔」起

純住宅項目「卓越·旭輝江嶼海」位於珠海置業熱門地段航空新城核心區，大型購物中心華發商都就在對面；規劃分為3大區域，包括商業和酒店、住宅及鄰里中心。除自身項目配套之外，周邊配套無論交通、商業、教育、公園都堪稱頂級，且均已完備。

由於臨近洪鶴大橋，可無縫連接港珠澳大橋快速過境回香港，到橫琴、市區及澳門非常便捷，約15分鐘更直達珠海機場，享多元交通樞紐之利。還有，項目與市民藝術中心及服務中心、國際商務中心、公共文化中心、情侶路等只有一路之隔；部分單位更可憑欄眺望造型優美的市民藝術中心及航空新城中心河景觀。此外，約3公里範圍內有航空新城小學、金灣一小、珠海實驗中學等優質教育配套。

卓越·旭輝江嶼海規劃有8棟住宅，分別有平層及複式單位，自身亦配有鄰里中心、星級酒店及繽紛商業區，以打造藝術感的生活空間。同時，項目園林採用「遊、藝、森、居」四重標準打造，集遊園、審美、見綠、起居等多功能於一體，將自然與人文完美相融，打造全齡化沉浸式園林。

至於每棟樓的設計方面，卓越·旭輝江嶼海獨創一字燕型樓，戶戶朝南，陽光充裕。戶型方面，共設計有79-114平方米（3至4房）共5個戶型，這些「空間第一」居所，可遠眺中心湖景和五大配套場景。

目前，項目主推第8棟平層單位及第5棟和6棟複式單位，設計戶戶向南，實用率超高；還有，發展商在7月做特惠促銷，價格低至每平方米23,000元人民幣起。

 

採訪：駱丹

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

 

卓越·旭輝江嶼海

地址：珠海市金灣華發商都正對面

開發商：卓越&旭輝

售價參考：每平方米人民幣23,000元起

面積間格：79-114平方米（3至4房）96-98平方米（3房內複式）

總伙數：892伙

裝修情況：精裝修

產權年限：70年普通住宅

交付時間：2023年底

香港代理：奧迪置業

查詢：9561 6733

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