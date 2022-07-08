市場信息：南沙新策 港青就業3年最高可獲51.5萬「獎補金」

大灣區內地城市支持港澳青年發展政策多多，其中廣州南沙新區已將「創建青年創業就業合作平台」定為五大任務之一。周前，南沙先後啟動港澳青年「五樂」服務中心、發布「新十條」措施、研究推出「四個一」舉措，是次新政策亦是將目標對準「到2025年將南沙打造成港澳青年安居樂業的新家園」。
新力度、新條款、新鏈條，這是「新十條」中「新」的體現。例如，單個在南沙就業的港澳青年3年最高可獲51.5萬元獎補資金（人民幣，下同），單個在南沙創辦的港澳青創企業3年最高可享受450萬元獎補資金，獎補力度領先全國。在薪金補貼、執業資格等方面增設了全國首創的獨有條款，政策優勢突出。同時為了打消港澳青年南沙就業創業的顧慮，會為港澳青創項目提供全生命周期創業支撐。
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具體而言，在就業方面，給予到南沙就業執業的港澳青年一次性最高12萬元就業獎勵，並增設每月最高5,000元薪金補貼。在實習方面，南沙每年提供不少於1,000個區內實習崗位，設立不少於200萬元專項實習補貼；給予獲取職業資格、技術職稱和執業資格證書的港澳青年最高8萬元補貼。
在創業方面，開闢港澳青創企業落戶綠色通道，提供登記註冊、場地租賃、人才招聘、法律援助等全方位支持和最高370萬元創新創業獎補資金；發起設立10億元規模的港澳青年創新創業基金；鼓勵風投基金投向區內港澳青創專案；鼓勵銀行業金融機構對區內港澳青創專案予以信貸支持；建設一批港澳青年創新創業基地等。
據了解，南沙支持港澳青年政策在不斷改革更新中，除了實習就業和雙創，還幫助青年在生活上融入灣區。由粵港澳三地青年發起的「五樂」中心，即「樂創、樂業、樂學、樂遊、樂居」，提供一站式服務。而南沙區委政府打造的專屬酒店式人才公寓——港澳新青寓，可提供優質居住條件，目前已有港澳青年代表入住。
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