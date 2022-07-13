【遊走大灣區】《孟菲斯的前世今生》設計藝術的反叛、多元、矛盾和解放

展覽通過逾百件經典代表作品，系統梳理「不為功能做藝術妥協」的設計思想和風格，探討設計中的審美樂趣和藝術性的理想；通過在設計的多元與矛盾中尋求自我解放的動力，帶領觀眾重新審視設計的另一種高級審美。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

1980年的12月，時年63歲的意大利傳奇設計大師埃托雷·索特薩斯(Ettore Sottsass)和一群前衛設計師聚會，探討並企圖改變當下設計所關注的現代主義概念。當這群人喝得酩酊大醉時，唱機上正放着鮑勃·狄倫的《再次和孟菲斯藍調困在車中》，唱針一再卡在「再次和孟菲斯藍調」這句歌詞上。在座的設計鬼才們靈機一動，孟菲斯小組自此成立。

顛覆傳統 重新定義現代設計

孟菲斯既代表美國田納西州的現代城市，又指向古埃及的首都。這群反叛的設計師用「孟菲斯」這個名字背後的模糊性，代表他們自己對傢具、物件和紡織品的設計理念，對現代設計的再定義。孟菲斯的設計風格顛覆了傳統設計觀念，將對立的不同元素加以拼接和碰撞，使用明快的色彩和怪誕的元素去表達其極具風格的文化內涵。他們和所謂「好品味」及「Less is more」作鬥爭，從波普藝術、非洲藝術、拉美藝術中汲取靈感，主張激進、有趣和野蠻，造就具有強烈戲劇效果的設計風格。

孟菲斯小組以明顯的後現代風格創造傢具、織物、圖案、陶瓷和其他產品，融合了1950年代裝飾藝術和波普藝術的風格特徵。同時，顛覆傳統的孟菲斯風格也成為流行文化的一部分。它被譽為上世紀80年代的象徵，標誌着與1970年代過度品味和嚴肅的設計風格完全分離。

風格獨特 腦洞大開

今次展覽展出了各種風格獨特、腦洞大開的設計，例如：嘴巴會發光的小鳥，走近一看，原來是一盞小鳥燈；造型迥異的花瓶讓人驚艷；還有在權志龍、超模Bella Hadid、歐陽娜娜等明星社交媒體裏高頻出鏡的粉紅波浪鏡；它是由已故的孟菲斯小組創始人埃托雷·索特薩斯設計，鏡面邊緣波紋的造型靈感源自女性身體和頭髮的線條，致敬女性特有的曲線美。還有充分運用撞色搭配、設計感十足的鐘表和側面人像鏡，讓人駐足觀賞，挪不開視線。

非常規設計與實用碰撞

卡爾頓是孟菲斯的標誌性作品。它是室內空間隔板、書架和儲物櫃的結合體，但它以出乎常規的設計手法挑戰每個實用部分的理念。在卡爾頓誇張的外觀之下，卻有着形狀規整、顏色調和的邏輯結構。這種反差也體現在材料上：外表是廉價的層壓板，內裏則是扎實的纖維木材。高低和內外的多維度反差結合，定義了索特薩斯和孟菲斯風格的藝術。來自加州的藝術家彼得·夏爾擅用明豔的色彩和三維幾何給孟菲斯增加美國西海岸風情，每一面都不同的貝賴爾沙發椅是他在孟菲斯小組時期最重要的作品。銀座櫥櫃是由孟菲斯小組中少有的亞洲成員創作，得名於東京最繁榮的商業區銀座以及它抽象的機器人造型。這個設計表現了孟菲斯風格東方文化的根源，和上世紀80年代騰飛的全球化經濟市場和新興科技帶來的深刻影響。

總之，展覽還有更多精彩展品等你來觀賞！

《孟菲斯的前世今生》設計展

地址：深圳市南山區蛇口望海路1187號 深圳市海上世界文化藝術中心

交通：深圳地鐵2號線「海上世界」站 A出口

場館開放時間：周一至周日 10:00-22:00

展館開放時間：周一至周五 10:00-19:00

周末及節假日10:00-21:00（展覽閉館前30分鐘停止入場；展覽日期至7月31日）

費用：88元人民幣（正價單人票）；158元人民幣（正價雙人票）

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

● 透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

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