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【遊走大灣區】灣。區。周。記：深圳「無人駕駛汽車」上路了!

前幾日，深圳「無人駕駛汽車」已合法上路了!

目前，除羅湖區和深汕合作區，深圳已在全市9個行政區域開放智能網聯汽車測試道路里程144.69公里，發放道路測試牌照14張，累計道路測試總里程達18,638公里，開放區域、開放里程及牌照發放數量都位居全國前列。

由於無人駕駛這樣的智能網聯汽車技術，依賴感測器的資料登錄、雲計算以及道路場景資料，所以目前無人駕駛確實還需要通過大量的道路測試，來不斷訓練無人駕駛面對道路交通環境的感知與適應。道路測試和類似深圳這樣的示範應用，是無人駕駛技術研發和反覆運算升級過程中不可或缺的程式。

或許大家還記得，前不久的海南博鰲亞洲論壇期間，與會人員只要在App上預約，就可以使用無人駕駛汽車接送服務。博鰲亞洲論壇是亞洲乃至世界級會議，與會者不是領域專家就是領導人層面，可見中國是正式且認真地推介無人駕駛汽車。

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

 

選擇「車路協同」方向

目前在無人駕駛汽車領域，歐美比較擅長的是「單車智能」，中國則選擇向「車路協同」發展。單車智能需要在無人駕駛的汽車上配置很多攝像頭與感測器，保持汽車對周圍環境感知的靈敏度。車路協同則是利用現有道路兩旁的攝像頭和通信基站的移動網路，將道路也變得智能化，使車更靈敏，反應速度更快。目前內地的無人駕駛級別已達到L4和L5級，而歐美做無人駕駛較為領先的特斯拉，目前還未達到L4級別。

相信你會問：歐美為何不選車路協同呢？很簡單，因為車路協同的基礎需要強大的基建做支撐。歐美國家目前無法解決車聯網的問題，因為Wi-Fi信號是個大問題，而信號的強弱與基站分布的密集程度有關。不知大家有沒有在歐洲地鐵裏不能上網的經歷？或者在美國郊區的某個超市舉起手機到處找信號的時候？這都是因為信號沒有覆蓋或因為基站分布少信號弱的原因。

 

彎道超車的背後

中國有非常密集的通信基站，最好的例子是在遙遠山區的居民也可以暢快刷抖音。密集分布的通信基站的蜂窩移動網路可以充分被利用，形成車聯網，所以就不只是單車智能。從這個意義上講，中國的無人駕駛借力於基建的後發優勢，實現了無人駕駛領域的彎道超車。

當然，因為是國家層面支持做無人駕駛，所以中國的無人駕駛不會只選擇車路協同這條路，同時也會發展單車智能，只不過是前者為主，後者為輔。

還有，隨着新能源汽車和無人駕駛汽車的廣泛使用，必定會產生大量的廢鋰電池。以目前技術水準，處理不當將造成嚴重的環境污染；這也將是擺在新能源及無人駕駛汽車行業面前的一個巨大挑戰。

科技從來是雙刃劍，如何平衡，需要人類的智慧、能力與決心。

 

 

蘭晶 Stacey

●  葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

●  不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

●  冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

●  透過雙眼，發掘九城的生活價值。

●  透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

●  透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

 

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