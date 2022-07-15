市場信息：《財富》中國500強放榜 內房碧桂園連續12年上榜

財富Plus APP日前發布2022年《財富》中國500強排行榜，該榜單由《財富》（中文版）與中金財富合作編制，考量了全球範圍內最大的中國上市企業在過去一年的業績和成就而成。
今年500家上榜的中國上市公司總營業收入達到62萬億元（人民幣，下同），和上年上榜公司相比，增長約17.4%；淨利潤達到了4.7萬億元，較上年增長約9.2%。和上一年的榜單相比，今年上榜公司營收和淨利潤均有較大提升。今年上榜公司的年營收門檻接近228億元，相比去年近174億元的門檻提升31%。
Presented by：WAW Creation
今年榜單前三的格局並未改變，依次是：中石化、中石油和中國建築。第四位是中國平安，仍是非國有企業第一位。
資料顯示，500家上榜公司中，綠地控股集團股份有限公司以5,447.558億元的營收位列總榜單第22名，碧桂園控股有限公司以5,230.64億元的營收位列總榜單第23名，分列內房首次名。其中碧桂園自發布《財富》中國500強榜單以來，由第150位不斷提升，展示了其發展實力。
|貨幣
|買入
|賣出
|歐元/美元
|1.0021
|1.0024
|美元/日圓
|139.00
|139.03
|英鎊/美元
|1.1824
|1.1827
|美元/瑞郎
|0.9833
|0.9836
|澳元/美元
|0.6727
|0.6730
|紐元/美元
|0.6123
|0.6126
|美元/加元
|1.3115
|1.3118
|歐元/瑞郎
|0.9856
|0.9861
|歐元/英鎊
|0.8476
|0.8481
|歐元/日圓
|139.32
|139.37
|英鎊/日圓
|164.35
|164.40
|澳元/日圓
|93.49
|93.54
|商品
|買入
|賣出
|倫敦金
|1708.5
|1709.0
|港金
|15837
|15844
|倫敦銀
|18.310
|18.350
|鈀金
|1910.0
|1930.0
|鉑金
|839.2
|849.2
|美電
|7.8499
|7.8504