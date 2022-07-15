市場信息：《財富》中國500強放榜 內房碧桂園連續12年上榜

今年500家上榜的中國上市公司總營業收入達到62萬億元（人民幣，下同），和上年上榜公司相比，增長約17.4%；淨利潤達到了4.7萬億元，較上年增長約9.2%。和上一年的榜單相比，今年上榜公司營收和淨利潤均有較大提升。今年上榜公司的年營收門檻接近228億元，相比去年近174億元的門檻提升31%。

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

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今年榜單前三的格局並未改變，依次是：中石化、中石油和中國建築。第四位是中國平安，仍是非國有企業第一位。

資料顯示，500家上榜公司中，綠地控股集團股份有限公司以5,447.558億元的營收位列總榜單第22名，碧桂園控股有限公司以5,230.64億元的營收位列總榜單第23名，分列內房首次名。其中碧桂園自發布《財富》中國500強榜單以來，由第150位不斷提升，展示了其發展實力。

是次上榜的房地產企業共44家。