前海「惠港九事」 招納人才就業創業

前海國際聯絡服務有限公司總經理黃麗芳認為機會難得，鼓勵港青抓住機遇。

採訪：駱丹

編輯：鄭會強

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前海國際聯絡服務有限公司即前海管理局駐香港聯絡處，「前海深港現代服務業合作區」是近年港青求職創業的熱選之地。黃麗芳直言，留在香港也有大量工作機會，但還有一種人是有長遠眼光的，「他們認為大灣區是未來發展的目的地，因此願意盡早走出去，建立人脈和積累經驗。」

高管年薪可達二百萬

眾所周知，畢業生在內地的平均底薪不及香港，但黃麗芳認為，長遠來看，如果在內地成為高管，人工會高過香港，例如一個總監級別的崗位，在內地月薪逾十萬元(人民幣,下同)，甚至年薪可達二百萬；但在香港，月薪可能只有七八萬。

行業選擇亦令求職者非常困惑。黃麗芳指，在深圳，IT和金融是最賺錢的行業，例如資料顯示在疫情前，華為公司超過百萬元年薪的員工有1萬人，佔全公司的1/17。以求職者表現和行業反饋來看，香港高校的畢業生在大灣區的認可度較高，黃麗芳籲港青不要看低自己。

創新創業大賽 總獎金逾700萬

日前前海推出的「惠港九件實事」，對港青就業和創業，都有一定的吸引力，其中有意創業的港青，可參加第七屆「前海粵港澳台青年創新創業大賽」，獎金總額超過700萬元人民幣，分設廣東、香港、澳門、台灣4個分賽區，同時會推出海量創業配套政策及服務，獲獎團隊可優先進駐夢工場，並有機會直接晋級深圳市創賽行業决賽。

就業方面，為了幫助港澳青年找到心儀工作，有關方面會通過招聘計劃活動品牌「前海offer姐」，並運用「雲招聘」、「直播帶崗」方式，在港澳各大專院校、境內外網絡平台上進行「直播帶崗」。

至於時下兩地最熱門的科創，前海管理局與香港大學在簽署戰略合作框架協議。具體項目包括支持在前海打造香港青年創業學院、建設香港大學大灣區金融科技研究院、前海建設香港大學（深圳）高等法律研究院、共同開展前海碳中和試點示範區建設以及在推進前沿技術研發和產業化方面開展深入合作。

獎勵聯營律所、港企外企落戶

針對聯營律所、港企外企落戶的獎勵力度大。如粵港澳聯營律師事務所、港澳律師事務所駐前海合作區代表機構，入駐前海國際仲裁大厦，將獲租金優惠，至市場評估租金的30%-50%。以上機構落戶前海，可得到100萬至200萬元落戶支持，在前海的港資外資企業，可以在省、市外資獎勵基礎上，再得到額外獎勵。

為全職港人提供人才房

另外，此次惠港政策的內容中透露出關注港人幸福感和獲得感的信號。例如，在住房方面，2022年前海人才住房面向香港人才專項配租工作已啓動，推出400套人才住房，為於前海在地在營企事業單位全職工作的香港人才提供人才房。

至於民生方面，則強調提供國際化醫療，以及提升服務品質。區內目前有南方醫科大學深圳醫院（「三甲」醫院）將為港澳及國際人士提供全方位、高品質的醫療和健康服務；前海蛇口自貿區醫院推出綫上互聯網國際診療平台，為在內地居住的港澳患者提供全方位遠程診療服務；另外，與香港聯合醫務集團合作運營的港澳居民服務中心，將由具有國際全科診療資質的資深醫護團隊提供港式診療服務。

一周後開幕的「第31屆教育及職業博覽」由香港貿易發展局主辦，由7月21至24日一連四天的博覽會假香港會議展覽中心舉行。博覽首天參展機構香港菁英會邀得前海國際聯絡服務有限公司就一系列惠港措施，在現場舉行專門講座講解，包括疫情後求職面試的變化等問題，更有灣區的創業者和成功求職者親身分享，幫助港澳青年找到心儀工作。

過來人：「前海是讓香港團隊優化產品的好地方！」

港灣創新技術（深圳）有限公司行政總裁陳升算是第一批「飲頭啖湯」的港青，前海夢工場2014年底開園，陳升的創業公司於2015年入駐。回首灣區創業的過程，陳升歷歷在目，也希望能給想要創業的年輕人一些借鑒。

原本和朋友在香港創業，隨着內地客戶增加，負責拓展市場的陳升一個月六七成的時間都要到內地去，久而久之的雙城奔波令他感到疲憊。於是決定在深圳設立一個辦公室。起初他把地址選在一個城中村，十分不方便，後來在查找新址的時候通過前海管理局網站，了解到夢工場。當時園區還沒有完全開放，陳升便自己坐的士前去考察，除了園區環境不錯，周邊的創科和互聯網氛圍較濃郁，便決定要將辦公室遷入夢工場。

「當時我感受到深圳的商機和市場很大，希望能找到發展機會。」吸引陳升的還有夢工場的扶持計劃，例如前兩年租金全免，這對初創企業有很大的幫助。

作為過來人，陳升認為，新政策紛至沓來，加上完善配套，令創業成本愈來愈低，幫助固然重要。但更重要的是，紮根前海，令他更了解內地市場，獲取豐富的內地資訊，認識更多的朋友。這些是一般香港團隊都比較缺少的，他建議應該至少留在內地三個月去體驗。

「前海是一個可以讓香港團隊優化產品的好地方。」陳升透露，很多團隊基於香港設計產品，在內地可以落地做調整。

七年過去了，陳升認為如今在灣區開公司較當年容易。「內地電子政務愈來愈完善，自己可以在線上填寫資料，方便快捷，不像我們當年什麼都不熟悉，最後只能花錢找代理來幫我們做。」