企業天地：傳承華夏文化 中藝新Logo、畫廊及茶室登場

日前該公司便啟用新Logo以及為中藝畫廊舉行開幕儀式，同時還推出全新茶室，務求令香港人，尤其是年輕一代了解中華傳統文化，進一步增強家國情懷。

採訪：駱丹

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

篆刻鏤雕 融貫中西

中藝的新Logo，是以中國傳統篆刻藝術為創作靈感，採用鏤雕的匠心技藝將英文縮寫融入流暢線條，將全新的品牌色翠微的典雅與庫金的高貴巧妙結合，創造出融貫中西的視覺效果，以新穎簡約的現代設計手法將中藝的內涵鎸刻在品牌形象中。

中藝（香港）有限公司董事長包燕飛指，煥新升級後的中藝品牌注入了更加富有活力的元素，新Logo彰顯中藝在新的階段繼續弘揚和傳承中華傳統文化的同時，更將擁有廣闊的國際化視野。

「墨．韻」群展 展示22位名家作品

丹青流韻，翰墨生輝，匯聚了香港水墨大師翹楚之作的「墨．韻」群展日前在灣仔中藝畫廊隆重登場，亦是開幕展。

香港水墨藝術是中國現代藝術史上極重要的一頁。自上世紀40年代起，有大批優秀的中國畫家由內地來到香港，為這裏的水墨藝術發展打下堅實根基。同時，香港開放的環境也為藝術家們帶來前沿的國際資訊與創作理念。

開幕大展以「墨．韻」為主題，展出包括趙少昂、王無邪、司徒乃鐘、何百里、靳埭強、周恒等22位香港水墨領域重量級藝術家的書畫作品。從嶺南派大師到新水墨運動中的佼佼者，創作年份更橫跨將近半個世紀，風格各異，但不離「傳承」與「發展」這兩大亮點。

嶺南派第二代四大名家之一的趙少昂，擅畫花鳥走獸，在繼承傳統畫的基礎上，吸收日本與西洋畫技法之精華，着力表現生活意趣。此次帶來的《蟬》和《小雞》，構圖精妙，栩栩如生。何百里則為第四代嶺南派傳人，除「何家山水」充滿靈氣的筆情墨韻外，花卉作品亦是何氏代表作，受西洋繪畫藝術色彩的影響，用筆溫潤、用墨淡雅，生機盎然。

此外，亦有藝術家在傳統視覺語彙的基礎上多方面探索材料、技巧和構圖手法，構建出新的敘述。譬如，醉心鑽研中國水墨畫的設計界大師靳埭強，從70年代末創作的回歸自然傳統的《山水》系列到後期同時結合了山水、書法和設計元素的《小天下》、《登高山》，展現出他在創作之路上不同階段的探索。在現代感的外在形態裏，蘊含著博大精深的中國文化。書法是水墨的根基，展覽中除了繪畫作品外，亦別出心裁地展示了方召麐等藝術家的書法作品。