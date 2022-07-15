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樓盤點睛：大灣區深圳樓盤推介

大灣區深圳

錦尚公館 前海濱水河畔洋房式公寓 售628萬人民幣起

深圳市前海蛇口自貿投資發展有限公司是由招商局集團和前海管理局合資成立，將在前海媽灣片區打造一座統籌面積約2.9平方公里的超級大城。彙集山、海、林、城、島、港、灣、河等得天獨厚的資源於一體，以盡享濱海、濱江、濱港城市生活。且在三灣中，媽灣容積率最低，是唯一一個既有內灣又有外海，最適宜低密生態的人居片區。

錦尚公館坐落於前海媽灣片區，東北側臨近前灣河水廊道，專案樓前為4千3百平方米的前海石公園，周邊還規劃了長2公里的前海絲路長廊及約4千5百1平方米的綠地公園。集濱水、公園等一線生態景觀於一體。

錦尚公館提供建面約78-162平方米的2-3房選擇，僅有167個。擁有約2.33超低容積率，2梯5-6戶；作為市面上少有的10層濱水河畔洋房式公寓，錦尚公館戶戶有寬景露台、通燃氣；此外，開發商還通過巧妙的建築結構設計，預留創新可變空間，以此來滿足不同的生活方式與空間佈局喜好。

還有，項目自帶約3千1百平方米商業及約7百50平方米配套設施，物業形態純粹，U型建築格局，規劃營造獨具特色的花園式生活社區；同時也配建了屋頂花園。

項目距離媽灣地鐵站僅300米，未來可換成前海站換乘穗莞深城際軌道，快速通達廣州及香港等灣區核心。由於臨近深珠通道、夢海大道，可快速暢達珠海、澳門以及深圳各主要城區，距深圳灣口岸僅約20分車程，距福田口岸僅約40分車程。項目周邊商業配套豐富，有5.8萬平方米體量的自貿時代中心、體量約4萬平方米的萬科印里，可滿足日常購物需求。另，距項目700半處為薈同國際學校，距750米則為前海哈羅外籍人員子女學校，並且片區內規劃3-4所九年一貫制學校，教育資源豐富。

 

錦尚公館

地址：深圳市南山區前海媽灣片區

開發商：深圳市前海蛇口自貿投資發展有限公司

佔地面積：0.93萬平方米

總建築面積：3.44萬平方米

在售面積：78-162平方米（2至3房）

售價：總價628萬人民幣起

裝修狀況：精裝修

產權年限：公寓40年

交付時間：2024年9月

香港代理：中原地產

查詢：8202 8321

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