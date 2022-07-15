樓盤點睛：大灣區深圳樓盤推介

錦尚公館坐落於前海媽灣片區，東北側臨近前灣河水廊道，專案樓前為4千3百平方米的前海石公園，周邊還規劃了長2公里的前海絲路長廊及約4千5百1平方米的綠地公園。集濱水、公園等一線生態景觀於一體。
錦尚公館提供建面約78-162平方米的2-3房選擇，僅有167個。擁有約2.33超低容積率，2梯5-6戶；作為市面上少有的10層濱水河畔洋房式公寓，錦尚公館戶戶有寬景露台、通燃氣；此外，開發商還通過巧妙的建築結構設計，預留創新可變空間，以此來滿足不同的生活方式與空間佈局喜好。
還有，項目自帶約3千1百平方米商業及約7百50平方米配套設施，物業形態純粹，U型建築格局，規劃營造獨具特色的花園式生活社區；同時也配建了屋頂花園。
項目距離媽灣地鐵站僅300米，未來可換成前海站換乘穗莞深城際軌道，快速通達廣州及香港等灣區核心。由於臨近深珠通道、夢海大道，可快速暢達珠海、澳門以及深圳各主要城區，距深圳灣口岸僅約20分車程，距福田口岸僅約40分車程。項目周邊商業配套豐富，有5.8萬平方米體量的自貿時代中心、體量約4萬平方米的萬科印里，可滿足日常購物需求。另，距項目700半處為薈同國際學校，距750米則為前海哈羅外籍人員子女學校，並且片區內規劃3-4所九年一貫制學校，教育資源豐富。
開發商：深圳市前海蛇口自貿投資發展有限公司
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