深圳內望：新盤低開高走 二手低位起伏

採訪：駱丹

編輯：鄭會強

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個別新盤成交火爆

進入6月下半月，國家層面發聲支持房地產，扶持中國經濟，愈來愈多城市放寬政策。調控不是一成不變的，不是說只打壓不支持，政策跟市場是互補的，當市場好的時候會被打壓，市場不好政府就扶持。因此到6月下半月，有比較明顯的好轉。首先，整個政府層面都是在支援房地產，有些客戶也感受到了政府的態度，決定入市。其次，政府也鼓勵很多發展商開盤，發展商也覺得不能再觀望了，早推跟晚推也不一定有很大的差別，所以到6月下半個月深圳拿證開盤專案特別多。個別樓盤開盤去化還是很不錯的，以天元為例，成交火爆。所以，到下半個月，很多新盤投入市場，個別盤成績不錯，為市場打下了強心劑，整體局面扭轉了過來。整個六月新房有點低開高走的趨勢，一開始比較低迷，再逐步往上升。

全國政策扶持新房

二手房方面，依然較為低迷。通常二手房、新房會相互搶奪客戶，當新房比較火的時候，會讓客戶多一些選擇，相對也會分流一些客源。對客戶來說，買新房或者是二手房，其實都是買房，所以客戶重疊性還是挺高的。另外，現在新房賣的比較好的盤，都是性價比相對比較高的，或者優惠比較多的盤，這些盤比較有吸引力。再加上前一段時間，市場上性價比相對比較高的二手房源逐步被市場消化了，此消彼長之下，二手房成交量有所下降，當然幅度也不是特別大。總體來說，二手房還是維持低位徘徊，總體跟5月差不多，在低位起伏。接下來二手房表現還是要看政府的政策，現在全國政策扶持還是以新房為主，如果接下來政策能兼顧到支持二手房就更好。

深港聯動 等待購買力爆發

香港方面，愈來愈感受到加息壓力，雖然還沒有加息，但港元跟美元匯率掛鉤，港元有加息壓力。加息壓力籠罩下，香港市場成交開始放緩。但會不會把購買力轉移到大灣區，還是有機會的。香港加息，在香港買樓的吸引力減少，相對來說在大灣區買樓的吸引力就增加。而且六月內地調整了防疫政策，縮短了隔離時間，從原來的「14+7」變成「7+3」，減少了一半的隔離時間，也多了一些香港人重新部署在大灣區的工作、生活、買房需求。不排除進一步通關可能性增加的情況下，香港人購買大灣區物業也會重新啟動。

香港近期較關注南沙

7月香港回歸25周年，習主席也去了香港，多次提到了大灣區融合，預示融合會進一步加速。香港談的比較多的是南沙，未來南沙可能會做個試點，與香港進一步交流聯動。南沙近期也重申了對港人港企的優惠政策，搶奪香港資金人流，取得了一定成績。最近南沙也確實多了很多港人去諮詢，對南沙樓市也有一定的刺激。這種趨勢會不會從南沙開始覆蓋到整個大灣區，也不是不可能。我們需要重新審視深港聯動的機遇，未來進一步通關的情況下，香港壓抑了二三年購買力爆發出來的力量是不可低估的。