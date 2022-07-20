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【遊走大灣區】前海首家中高端酒店——深鐵君璞書院 嶺南書院風 繁華安寧兼備

在深圳前海桂灣金融服務區核心，有一座富有嶺南書院氣息的酒店—深鐵君璞書院，這是前海中心首家中高端酒店。君璞書院交通便利，無縫接駁地鐵一號線鯉魚門站，未來3分鐘即抵達前海交通樞紐。距南山科技園、深圳灣口岸也僅僅15分鐘，是休閒度假的新選擇。

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

 

君璞，君子氣質，璞玉自暉。作為深鐵集團旗下自有酒店品牌，君璞書院縈繞嶺南書院氣息。書院通過簡約設計、氛圍營造、專注細節，打造充滿新中式文化的大堂。深鐵前海君璞書院大堂位於1樓，現代建築風格，融合典雅時尚特性，並融入嶺南傳統書院文化理念。 君璞之寢，雅居相宜。書院共有336間精緻客房，坐擁城市繁華，盡覽大小南山青蔥綠意。在書香大床房內還可以看到「灣區之光」摩天輪。書院餐飲中西薈萃，星璞餐廳位於書院4-6層，以低調典雅的設計，搭配豐富的歐陸式自助餐，地道粵菜。5層的西式景觀用餐區——君柏廳，於方寸之間納四時景致，以景入饌，提供私人定做西餐、日本料理及東南亞料理。在服務方面，君璞書院以溫潤如玉的服務風格，讓你感受前海的繁華與安寧。

 

兩層高書牆 藝術學術氛圍滿溢

來君璞書院當然少不了看書啦！別具一格、錯落有致的書吧，極具藝術氣息且學術氛圍濃厚，將是一個新的網紅打卡地。胸藏文墨虛若谷，腹有詩書氣自華。酒店四樓整層都是書吧，一面兩層樓高的書牆蔚為壯觀。書吧裏古今中外的書籍一應俱全，歷史人文、科技創新、西方藝術……主題包羅萬有，其中還能看到一些很有收藏價值的讀本，透着十足的書香氣！與此同時，酒店很懂愛讀書人士的心了，窗外是園林風景，書吧內還配有「咖啡吧」，很適合商務會談或者享受一個人的靜默時刻。

 

鄰近最紅最火商圈

浩浩鵬城，依山臨海，風光卓著，毗鄰港澳。另外，深港基金小鎮、前海交易廣場等重要地標環繞，各大創新型金融公司集聚進駐周邊，騰訊、京東、OPPO等互聯網龍頭企業也在此紮根布局。 君璞書院臨近歡樂港灣、萬象前海、前海卓悅購物中心，可以說是包羅近年來深圳最新最火的商圈。同時還可以去前海石公園散散步、吹吹海風，看看摩天輪，感受專屬於前海的浪漫。

 

深鐵君璞書院

地址：深圳市南山區桂灣四路99號

交通：深圳地鐵1號線鯉魚門站

電話：+86 755 86639988

 

 

蘭晶 Stacey

●  葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

●  不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

●  冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

●  透過雙眼，發掘九城的生活價值。

●  透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

●  透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

 

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Instagram：@staceylan1710

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