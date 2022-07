【遊走大灣區】灣。區。周。記：蘇格蘭「布赫拉迪」威士忌 鵬城首次快閃

7月13日至17日,人頭馬君度集團旗下來自蘇格蘭艾雷島的布赫拉迪單一麥芽威士忌酒廠(Bruichladdich Distillery)於深圳福田星河COCO Park,打造了布赫拉迪本真之藍·雙城快閃的第二站。作為品牌在深圳首次對公眾開放的快閃體驗店,布赫拉迪希望以精心設計的威士忌探索之旅,將艾雷島獨一無二的風土展現給當地消費者。

策劃:蘭晶

Presented by:WAW Creation

經典之藍 匠意之魂

延續了本真之藍·雙城快閃北京站的展區設計,以經典「布赫拉迪藍」為主色調的展位,將眾多酒廠的經典元素帶到現場。走近展台,碩大的銅製蒸餾器和亮眼的紙藝牆率先佔領視覺焦點。從維多利亞時代沿用至今的銅製蒸餾器,象徵着布赫拉迪釀造不凡威士忌的匠意之魂。 蒸餾器後方是敞開的酒廠大門。首先映入眼簾的,是一塊展示着艾雷島壯闊風土及布赫拉迪釀造工藝的屏幕,屏幕下方是布赫拉迪酒廠首席釀酒師亞當·漢內特(Adam Hannett)引以為傲的全系列產品一一呈現給前來的來賓。

主展台左側的「艾雷風土」展區,詮釋了布赫拉迪對於可持續發展的重視。布赫拉迪深知威士忌釀造的原材料與酒液的品質緊密相連,而眼前的這片金色麥田,代表布赫拉迪致力於保護自然風土的決心,現場來賓可以由此開啟可持續發展探尋之旅。

口中所飲 了然於胸

來到以「口中所飲,了然於胸 (KNOW WHAT’S IN YOUR WHISKY)」為主題的體驗展位,布赫拉迪將其威士忌的配方和桶陳資訊,公開透明地分享給每一位來賓,展位左側簡約生動的流程圖展示了布赫拉迪使用傳統工藝蒸餾釀造的堅持。

體驗完布赫拉迪的釀造過程之後,映入眼簾的是威士忌調配體驗台。來賓可以在此了解用於調配布赫拉迪經典單一麥芽蘇格蘭威士忌的8種「生命之水」的詳細資訊,還能進一步探索橡木桶陳釀的奧秘,在調配台旁的橡木桶中抽取出酒液,進行桶酒試飲,復刻在酒廠中的品鑒體驗。 當然,在布赫拉迪的展區,怎麼少得了一杯口感純正的威士忌,布赫拉迪「先鋒卡車」吧台從北京開到了深圳!除了一如既往的主色調「布赫拉迪藍」,「先鋒卡車」還綴以酒廠旗下部分品牌標誌性的黃黑色彩元素,代表「卡車」內陳列的布赫拉迪酒廠三大單一麥芽威士忌品牌系列——布赫拉迪(Bruichladdich)、布赫拉迪波夏(Bruichladdich Port Charlotte)、以及布赫拉迪Octomore(Bruichladdich Octomore),給予品鑒者不凡的味蕾體驗。

重視可持續發展

是次快閃體驗店無論從概念到設計,都不斷展示布赫拉迪對可持續發展的重視,而早在2020年5月,布赫拉迪酒廠便已成功獲得共益企業(B型企業)認證。這意味酒廠在社會和環境績效、公共透明度和企業責任感等方面均已達到評選時的最高水準。展望未來,布赫拉迪早已將革新的可持續發展進程提上議程,其中包括購買土地用於可持續農業的研究和開發,同時還肩負在2025年實現業務脫碳的使命。

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師,遊歷中港,負笈英倫,品味人生。

● 不折不扣灣區人,看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔,感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼,發掘九城的生活價值。

● 透過雙手,書寫灣區文化藝術的傳承創新。

● 透過雙腳,踏遍灣區不一樣的時空。

