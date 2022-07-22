構築珠海西區後花園 海泉灣打造休閒養生之地

市場認為，該區樓價目前正處於價值窪地，大有潛力。「買樓睇配套」，其中由中國旅遊集團開發的海泉灣房地產項目以至周邊配套正如火如荼建設中，港中旅（珠海）海泉灣有限公司地產市場營銷部副總監袁先進直言，有意打造海泉灣為未來港澳寫意休憩養生的後花園。

策劃：蘭晶

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提到珠海海泉灣，人們並不陌生，早於2006年啟業，並獲得全國首家「國家旅遊休閒度假示範區」稱號，為中國目前綜合配套最完善的大型旅遊休閒度假勝地。作為珠西大型度假區，從早期的溫泉、遊樂園和五星級酒店三大核心，又新開發了馬術俱樂部、小矮人俱樂部、健康運動中心、醫療中心等業態項目。最新開幕的海泉灣·時光序是第一期落成的房地產項目，主打花園洋房配合少量稀缺別墅，對象之一便是香港人。

從香港大嶼山出發，經港珠澳大橋到珠海平沙新城，全程只需70多分鐘的車程。這依託將於今年年底通車的港珠澳大橋西延長線——鶴港高速。袁先進介紹指，透過年底通車的鶴港高速，3-5分鐘即可從海泉灣上高速。當粵港具備通關條件後，透過不同的交通工具，兩地交通非常便捷，加上將來直通粵西的黃茅海大橋，平沙新城勢必成為連接整個西南的橋頭堡。

千億配套投資 滿足醫療教育需求

海泉灣投入千億配套資金，業態豐富，滿足不同年齡客群所需。例如有適合年輕家庭親子活動的神秘島樂園、歡樂海水世界、小矮人俱樂部等，有適合中老年客群獨家休閒的海洋溫泉等，令全家人都可以齊齊享受生活度假的歡樂。

除此之外，園區內有自成一體的醫療體系，袁先進指出，既有社區型的醫療門診，也引進了一家國際醫療機構，針對慢性疾病提供專業化醫療服務。溫泉中心裏單獨開闢了康復療養中心，配備世界級高科技醫療設備，國內外專業康養專家輪流坐診。其他醫療配套方面，臨近的有珠海市第五人民醫院和三甲醫院遵義五院。

教育方面，海泉灣所在區域被劃定為平沙新城學校（九年制學校）的學區範圍，未來將規劃配套的幼兒園、小學、中學。在日常購物休閒方面，除了周邊的兩個大型購物中心，園區內的小鎮市集也可提供所需。未來會建設一座5000多平方米的鄰里商業中心，其中還會配置其他社區商業需求，如寵物託管機構、洗衣店等。

未來建設：國風文化商業小鎮

海泉灣的版圖一直在擴大，5.1平方公里的海泉灣分多期開發，未來會繼續投入大量資金和精力。袁先進透露，未來重點是打造一個國風文化商業小鎮，引進國際知名兒童主題樂園，導入世界先進養生世界溫泉島。他相信，結合周邊產業導入，人才的引進，交通完善，醫療配套改進，以及城市基礎設施完善，勢必會帶動整個區域發展。

眾所周知，中旅地產是一家專注於做文旅地產開發的綜合性服務商，海泉灣地產項目亦被賦予很高的期待，而中旅的目標，便是將其建成為大灣區內集親子旅遊、少兒教學、時尚消費、健康養老、度假投資為一體的首屈一指的綜合中心。

深海溫泉水：泡池和康養理療結合

海泉灣的溫泉水來自距離地表一百多米的深海，是純天然的海洋水，水溫在80攝氏度左右；目前共打造了108個大小主題的溫泉泡池，其中康養理療區更結合了傳統中醫醫療和先進的國際療法，設置一整套的療養課程，既有高科技設備，也有國內外的醫養老師。目前溫泉項目將近有3萬名會員，其中50%用戶來自香港，大灣區內地城市以深圳、廣州居多，甚至有北方客戶遠道而來。

親子體驗：研學、拓展、寓教於樂

海泉灣是以「研學、拓展、寓教於樂」的理念來打造親子體驗項目，重心包括有五星級酒店的訂製兒童美食，適合少兒體驗的游泳派對，專為兒童設計的健身課程；在神秘樂園中，也有適合兒童的遊樂項目，如衝浪、摩天輪，甚至還有探險類的體驗。值得一提的是，海泉灣耗資6000萬人民幣打造的華南首家蛋獺無動力王國，佔地3.5萬平方米，在玩樂項目中融入星系、動力學等科普知識，開拓兒童智力，也適合全家人一起參與。