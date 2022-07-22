市場信息：恒馳5預售大賣 勝在「抵買」和市場推廣

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軟硬件吸引 預售逾3萬輛

說起電動車，本周最吸引眼球的，當然便是7月20日正式預售的恒馳5，除了話題所在，單單以其17.9萬元（人民幣下同）的預售價，以及續航里程達到602公里這兩個因素，已值得一試。

無疑，對於恒馳5，坊間有不少爭議點，但我們由其預售的市場推廣中，當可發現該公司準備得頗為充足，大有「見招拆招」之勢。恒馳新能源汽車總裁劉永灼更公開表示「比預期還要好，應該從目前來說，恒馳大賣已成定局。」據報道顯示，7月20日晚上時零4分，訂單已達3.7萬輛。

買車，畢竟離不開車的質素，以恒馳5的內外計，市場普選都認為不需廿萬元的豪華SUV，實在很有競爭力。首先，設計者是知名的設計大師中村史郎團隊，並以「Harmonized·Strength（和諧與力量）」為設計理念。此外，其吸引眼球的還有「602km超長續航，五星安全標準設計，提升整車碰撞安全性，百公里超低電耗、最高100千瓦快速補能，德系底盤系統調校，AGS主動進氣格柵，低重心優勢。」

恒馳5的動力採用博世聯電開發的三合一電驅系統，最大功率為150千瓦，電池方面搭載的是72.8千瓦時的寧德時代磷酸鐵鋰電池。充電方面，快充時電量從30%-80%僅需要28分鐘，同級車中實在不俗。同時，恒馳5還配有多項智能輔助駕駛如「L2.5+級H-Pilot智慧輔助駕駛系統，HWA Plus高階高速公路駕駛輔助、FSRA全速域自我調整巡航系統、AEB主動剎車系統、DMS主駕安全監測，AR-Driving實景導航，OTA全域進化等眾多領先智慧配置。」

而值得一提的還有其環抱式3D曲面三聯屏，內置高通第三代驍龍晶片，可視為由一塊10.25英寸的儀表屏，一塊14.6英寸的中控觸摸大屏和一塊10.25英寸的附加屏組成，型格及實用兼備。

預售款項交公證處監管「釋疑」

無疑，由於恒大正處困難時期，難免有人會對預售資金的去向擔憂。在此恒馳早有對應，便是其預售的「細定」「大定」以至及車款，將全部交付至天津京濱公證處專戶監管（如附圖官方公布）。而據知，小訂1千元就可以試駕，並且隨時可退，另外在15天內不滿意的話可退車退款，此舉當然大增消費者信心。至於這款車的預售福利中，「最抵」的當為「定金1萬抵2萬」這一項。

當然，電動車市場將會是恒馳的增長亮點，也是恒大的目標所在，在良佳的預售成績以及消費者的支持下，未來仍有準時交付和新車落地後的挑戰，市場的目光亦會緊緊注視！