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【遊走大灣區】前海石公園 給你一個自貿區的浪漫

前海石公園位於深圳前海自貿區，園區內有一塊刻着「前海」二字的巨型黃蠟石——前海石。作為前海最具代表性的標誌物，前海石見證了前海從一片灘塗到一座現代化新城的蛻變，也見證着深圳的改革開放再出發，亦承載着前海精神，被深圳人當作理想信念教育的「磐石」。

在前海石公園裏的海邊棧道上可以隔空眺望對岸的灣區之光，在藍天白雲和大海的映襯下，灣區之光格外引人注目，天氣好的時候可是拍照的絕佳之地！

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

 

進入前海蛇口自貿片區，沿着一排雄壯偉岸的加拿利海棗一路向前，映入眼簾的是一個色彩繽紛的前海。五年的時間，昔日的灘塗，如今樹影婆娑、綠草如茵、高樓林立，一派勃勃生機。

面積約8.46萬平方米的前海石公園內植被繁茂，鬱鬱蔥蔥，藏着大片顏值爆表的花海和茂密椰林，無論野餐、拍照、約會……通通能滿足你。盛夏的季節，雨水與陽光的共同滋養，讓前海的花迎來了最燦爛的時節。

浪漫粉色、夢幻藍紫色的繡球花總能在花團錦簇中「抓住」你的眼球。在風中隱隱探着頭腦的就是狼尾巴草，棕褐色的毛茸茸尾巴，成片成片地「聚集」，生怕別人拍照技術不行，拍不出它的「文藝範」。還有園區裏最受歡迎的就是醉蝶花，成群的蝴蝶結伴而來，每天都在上演「蝴蝶飛舞」的大戲，好生熱鬧！

 

下午茶、野餐之選

沒有一場野餐的夏天是不完整的，在前海石公園除了賞花拍照、欣賞灣景、一場浪漫的野餐也是必不可少的。備好蛋糕零食、精心着裝打扮，和好友一起享受愜意的下午茶時光。

有大海的地方就少不了浪漫，而前海石公園的浪漫是屬於每一個人的。高低錯落的礁石、觸手可及的海水、鮮花、海風、夕陽、晚霞、灣景、遠處的高樓盡收眼底。最後再和前海石來張合照，旅程才算圓滿啊！

 

前海石公園

地址：深圳市南山區南頭街道前灣一路西150米

交通：深圳地鐵5號線前灣站D出口，步行約900米。

開放時間：全年全日開放

 

「前」「海」是哪裏來的?

高約2.8米、寬約2.1米、厚約0.65米的前海石，公認造型仿如「揚帆啟航」，不但是前海石公園的標誌，甚至可以說是前海的地標之一。

前海石最吸睛的，當是石上鐫刻的「前海」兩字，據資料顯示，是集自鄧小平的題字；其中「前」字取自「淮海戰役總前委」，「海」字則取自位於蛇口的「海上世界」。

至於前海石最重要的「故事」，則離不開現任國家主席習近平，話說在2012年12月7日，習近平首次離京視察廣東，第一站來到深圳前海深港現代服務業合作區。就是在前海石旁，寄語前海「精耕細作，精雕細琢，一年一個樣，一張白紙，從零開始，畫出最美最好的圖畫。」及後在2018年10月24日，習近平再次視察前海，也是在前海石前宣示中國「改革不停頓、開放不止步」，並充分肯定「前海的模式是可行的」。

而作為深圳「特區中的特區」，前海的敢闖敢試，短短幾年間，實現了翻天覆地的變化，一躍成為中國發展最快、品質最高、效益最好的區域之一。

還有，值得一提的是，據知前海石公園觀景平台的鋪裝設計是以「一石激起千層浪」為設計理念，以前海石為中心點，向廣場四周泛起「波浪」，從而展現前海的發展理念。

 

南山特色公園推薦

喜歡自然環境又不想跋山涉水去郊外，公園是城市居民娛樂休閒的好去處。公園裏空氣清新，綠樹茵茵，鳥語花香，景色宜人。深圳的全域公園體系由自然郊野公園、城市公園和社區公園三大類組成，未來規劃建設各類公園1,500個以上，打造「公園深圳」。目前，基本實現了市民出門500米可達社區公園，2公里可達城市綜合公園，5公里可達自然公園。據說，每個深圳人身邊多有5座公園可以逛。

 

荔林公園：保留百年古荔枝樹群

南山區已建成逾百座公園，在前海另一個極具自然和文化內涵的公園當屬荔林公園了。吃過聲名遠揚的糯米糍、桂味、妃子笑等「南山荔枝」，也一定要來目睹歷史悠久的荔枝樹的芳容。荔林公園共有荔枝樹7,966株，大部分都是百年荔枝古樹，林間鋪就四通八達的青磚步行道，好似走入另一個世外桃源。

 

其他：運動休閒 親子遊樂

石鼓山公園依山就勢，新生綠化帶、景觀亭和長廊，適合親子遊樂和朋友野餐。松坪山公園則突出文化和體育結合的元素，文體設施多樣，充分考慮周邊居民和高新科技園內及附近企業員工的需求。燕晗山郊野公園被稱為城區「綠肺」，保留原生態羊毛，怪石嶙峋，林木茂密，是適合散步、慢跑和休憩的場所，還可以在園內騎行。南山公園則可以登高觀景，眺望整個深圳灣畔景色，香港流浮山也盡收眼底。僅南山區內的特色公園就不一而足，它們像一顆顆綠色明珠，陪伴市民度過一年四季。

 

 

蘭晶 Stacey

●  葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

●  不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

●  冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

●  透過雙眼，發掘九城的生活價值。

●  透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

●  透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

 

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