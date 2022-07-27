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【遊走大灣區】灣。區。周。記：從《夢華錄》看宋代點茶

最近在某視頻App上最火的古裝劇《夢華錄》，背景是北宋，故事主要發生在當時首都汴京。劇情大概是杭州開茶坊的趙盼兒，收到未婚夫歐陽旭在京城高中探花的喜訊，結果卻慘被拋棄。不認命的她誓要上京討個公道，進京途中又不得不趕去相救被騙婚而慘遭虐待的好姐妹宋引章，同時，進京途中還救了婚姻生活不幸導致落水自殺的孫三娘。當歐陽旭得知趙盼兒來到京城，竟設法要將她趕出汴京。趙盼兒、宋引章、孫三娘三人決定留在汴京，靠自己的本事闖出一片天。經歷了舉步維艱、種種磨難後，姐妹三人終於將小茶坊經營成汴京最大的酒樓。

筆者認為這部電視劇之所以會「火」，主要是女主慘遭拋棄，卻救姐妹，過五關斬六將，經歷重重磨難與帶領姐妹創業成功的故事。契合當下女孩子們無論是創業還是在職場打拼中，不斷打怪升級想要闖出一片天的獨立思想。

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

 

在日本形成茶道

除了劇情，筆者對劇中反映出的宋代人的生活方式也很感興趣。比如，劇中有很多宋代點茶的情節。如果你不知道宋代的點茶是怎麼回事，你可以參考現在日本的茶道，大體上相似，因為日本人在北宋學習了點茶，還會去浙江天目山學佛，而日本茶道的祖師爺大部分是在南宋時，系統地在學習了點茶，然後帶到日本，逐漸形成茶道。

宋代在開國皇帝趙匡胤黃袍加身杯酒釋兵權後，相對武將，對文官更重視，為宋代重文輕武埋下伏筆。由於當時政府重視經濟發展，所以社會開放包容、經濟繁榮，也因此，生活在宋代的文人相對幸福。文人既然受重視，經濟又發達，所以造就了空前的文化藝術繁榮，我們今天熟知的歐陽修、蘇軾、黃庭堅、米芾、程頤、程顥、張載等等文化大家，都是在那個時代湧現。

北宋更出了「百事不會，只會做官家」的宋仁宗和「百事都會，唯獨不會做皇帝」的宋徽宗，他的繪畫、書法、點茶等技法都出類拔萃，獨創的瘦金體讓人看得賞心悅目。關於點茶，宋徽宗還專門註了一本書，叫做《大觀茶論》。這是繼唐代《陸羽茶經》後，又一本有關茶的專業書籍。

 

宋徽宗詳述七湯點茶法

在《大觀茶論》中，宋徽宗詳細描述了七湯點茶法，即需要注七次水，點茶的過程才算完成。是哪七湯呢？第一湯，注入約一勺半的沸水將茶粉調成濃稠的茶膏；第二湯，繞茶面細細得注水一圈，快速用力擊打出珠子大小的泡沫；第三湯，注入少量水，用茶筅將大泡沫勻速勻力打成蟹眼大小的泡沫，茶色也漸出；第四湯，注入少量水，用茶筅大幅但較慢速攪動茶湯，茶湯上的泡沫更加顯白；第五湯，繼續注入少量水，隨意地打，茶湯的標準是水乳交融；第六湯，還是注入少量水，把茶盞底部的茶粉也攪動起來，讓茶湯泡沫更厚，分佈也更均勻；第七湯，繼續注水至茶盞的五分之三處，用力擊打茶湯至泡沫不再來回轉動，即咬盞狀態，然後看茶湯濃度決定是否再點與否，此時停止擊打，然後可在茶面畫畫，你也可以理解為現在的拉花，最後就是分茶與品嘗。此外，宋人之間還有精彩的點茶比賽，看誰打出的茶湯泡沫如雪乳般細膩光滑、咬盞時間久且不散。宋人通過點茶中那些泡沫的顯現與舞動，彷彿精神得到洗滌與昇華，這也是他們愛點茶的一種精神追求。

點茶的盛行，可見宋人確實應該有錢又有閒，才有這樣的生活方式出現。所以，任何一種生活方式的形成都跟當時的社會環境脫不了關係。生活根植於社會環境，藝術來源於生活，而又將生活昇華，無論古今中外，亙古不變。

 

 

蘭晶 Stacey

●  葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

●  不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

●  冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

●  透過雙眼，發掘九城的生活價值。

●  透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

●  透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

 

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