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直擊珠海「海泉灣時光序」 康養退休之選 譜寫濱海愜意生活篇章

由港中旅集團打造的珠海金灣平沙新城「海泉灣時光序」，最大特色在哪裏？

它是港中旅開發的海泉灣度假區的一部分，也是一個樓價「低水」的地區，還是一個退休、寫意、享受濱海生活的地方！

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

 

價格低水 香港買家有優惠

港中旅（珠海）海泉灣有限公司地產市場營銷部副總監袁先進指出，目前平沙新城的樓盤雖然較航空新城起步稍微晚，但這也是優勢所在，因為當區各項規劃超過千億元（人民幣，下同），形成了後發優勢。至於樓價方面，目前橫琴的住宅價格每平方米接近6萬元，航空新城每平方米接近3萬元，而平沙新城的價格均價只需約每平方米1.2萬元左右，約為橫琴的五分之一，不及航空新城的一半。他認為這是價格窪地，亦是潛力所在。

目前海泉灣時光序的產品包括低密度的花園洋房以及別墅。花園洋房目前售價約每平方米1.2萬元（帶裝修）。由於今年是香港回歸25周年，所以集團會提供香港買家特別優惠，其中少量「工抵房」售價由每平方米9千元起，相當實惠。同時他又強調，海泉灣時光序不但配套成熟，整體品質亦屬高標準，例如建築由中建三局負責，而園林設計更出自香港貝爾高林團隊之手。

據知目前在售的別墅有190、200、220、230平方米的選擇，都是毛坯交付的現樓；至於位於北區的洋房，總層高由8至11層，目前提供的有65平方米的一房、85平方米的兩房及125平方米的大三房，都是現樓並精裝交付。

 

交通及配套齊全

根據海泉灣時光序的資深置業顧問何曉東指，由香港來往海泉灣，其實相當方便，只要通過港珠澳大橋，經過人工島，再上珠三角環線高速，便可透過洪鶴大橋、鶴港高速和高欄港高速便可到達海泉灣社區。如果由人工島出發，總距離約57公里左右，即車程只需約一個小時。

至於配套方面，由於一期景區早於2006年已正式運營，所以配套及會所等方面都相對完善成熟。生活配套主要集中在漁人碼頭，有商業街、百貨超市，飲食方面的餐館、麵館、酒吧街及KTV都一應俱全，足以解決日常生活所需。同時，區內還有業主食堂，由早上七時半至晚上八時，一日三餐應有盡有，菜式豐富，價格方面更實惠，一餐只需約二三十元。此外，這裏的醫療設施亦相當不俗，在健康診症中心有簡易的社區門診部，由資深專業醫生值班。

 

業主專享權益

與此同時，海泉灣更以溫泉為核心，打造一個成熟的度假區，尤其是溫泉廣場的溫泉酒店，提供室內和室外合共108個溫泉泡池。這些天然的深海溫泉對人體非常有益。平常對外遊客價是每位198元，但業主價每次只需30元。洋房業主，可享有相關優惠的名額3個。

周邊還有兩個五星級酒店，分別是天王星及海王星，兩間酒店都配備了健身房、室內室外恆溫游泳池，還有中餐廳及西餐廳可以享用。天王星旁邊有一個大型的神秘島主題樂園，裏面有人工沙灘、卡丁車賽車跑道、跳樓機、過山車等機動性娛樂項目。暑假期間更加設加勒比海岸主題，設水上大喇叭、水上滑梯等水上娛樂項目，對外遊客價每位168元。業主直至今年底都是免費，而明年開始則30元一次，這些「業主價」，也等同身份象徵。

區內還有一個娛樂中心，並耗資三千萬元打造真人舞台劇，業主不但免費更可有貴賓位的特權，這個項目的遊客價是150元。

 

粵港澳置業投資資深導師李海文：戶型選擇多 玲瓏別墅夠特色

「這是一個適合度假、退休和享受寫意生活的樓盤……很多戶型選擇……而且實用面積實在不俗……至於精緻的別墅，設計實在夠玲瓏，而且應有盡有……還有他日通關後，香港有旅遊巴直接前往當地，相當方便。」

 

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