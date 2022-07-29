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樓盤點睛：大灣區深圳、大灣區中山樓盤推介

大灣區深圳 清林半山花園 龍崗現樓 生態宜居配套成熟

清林半山花園，位於龍崗中心城北五清路1號，背靠深圳最大的森林公園——清林徑森林公園，東西兩側自然山體環抱，向南10分鐘車程是龍崗中心城和大運雙核心。大運是深圳六大會客廳，未來是龍崗的商務中心。龍崗中心城則是龍崗配套最齊全的居住區域，在這裏有深圳罕有的半山住宅，擁有最舒適宜居的生態環境和最成熟的區域配套。

 

Presented by：WAW Creation

 

 

區內交通完善，項目靠近規劃地鐵31號線清林徑站，距離外環高速五聯收費站500米。外環高速自西向東與深圳所有縱向高速交叉銜接，快速通達廣州、東莞等粵港澳核心城市群。通過鹽龍大道連接水官高速，約30分鐘可以到達羅湖、福田，約40分鐘可通達南山、前海等城市核心區域。

商業配套方面，開車8-10分鐘可以到達中心城天虹、萬科廣場、世貿百貨、Cocopark等大型商業配套。除了商業配套完善，區內人文、教育、醫療、文化配套也同樣完善，包括大運體育中心和中心城紅立方——三館一城（公共藝術館、青少年宮、科技館和龍崗書城）。至於教育資源亦很豐富，自帶一所9班幼兒園，小學學區有清林徑實驗小學，初中學區有蘭著學校和華中師範大學附屬龍園學校大學區。

項目北高南低，北有丘陵流水，總佔地4.5萬平方米，園林景觀2.3萬平方米，容積率僅3.0，綠化率達60%。採取圍合式布局，充分滿足住戶的日照需求。園林景觀設計打破傳統千篇一律的平面園林，巧妙借助山體的高差，打造了三層台地式園林。清林半山花園還引進了萬科物業高端的「睿服務」體系，保障業主的私密性和安全性。

項目在售建築面積是89-178平方米的3-6房住宅，包括89平方米的3房2廳2衛、110平方米的4房2廳2衛、141平方米的5房2廳2衛和178平方米的6房3廳2衛。所有戶型均採用南向設計，格局方正；客廳、餐廳雙廳合一，空間尺度奢闊；主臥採套間設計，配備獨立衛生間和衣帽間；另外還有客廳陽台、家政陽台雙陽台設計。

 

清林半山花園

地址：深圳市龍崗區龍崗中心城北五清路1號

開發商：深圳市五聯清林房地產開發有限公司

佔地面積：約4.56萬平方米

總建築面積：約20萬平方米

在售面積：89-178平方米（3-6房）

售價：總價248萬人民幣起

裝修狀況：毛坯

 

大灣區中山 中山「108‧君悅府」 地標性商住區 灣區核心1小時生活圈

中山108·君悅府所在地的中山岐江新城東區總部經濟區，是當區未來的發展核心，項目總佔地面積25.8萬平方米（折合約387畝），總建築面積約120萬平方米，將建成一個包括7幢150-498米超高層地標綜合體，集108層超甲級寫字樓、國際五星級酒店、服務型公寓、高端江景豪宅、7萬平方米花園式立體商業街區、162畝濱江公園、文化中心於一體。

項目現時在售的是2-10幢產品，在售包括約89、127、130、144平方米單位，連精裝交付。

中山108·君悅府位於兩大TOD軌道（中山北站、中山站）之間，集地鐵、輕軌、高鐵配套於一身，可快速接駁珠海、廣州、深圳、上海、北京等一線城市以及香港、澳門。廣州18號線南延線西線（規劃中）在項目旁規劃設有岐江新城站。經高鐵前往珠海及廣州亦只需30分鐘，另世紀大道可快速接駁馬鞍島，深中通道（建設中），半小時直達深圳。起灣道快速工程沿過江隧道（規劃中）可快速接駁三角快線。項目周邊配套齊全，可一站式滿足吃、喝、玩、樂、購等多種需求，多個優質商區環繞，周邊亦有優質教育資源及醫療設施。同時，項目的休閒配套也相當豐富，除了5萬平方米的私享園林以及不同主題泛會所外，還有中山濱江公園、五馬峰公園、紫馬嶺公園和中山濕地公園等城市綠化公園環繞；再加上濱江公園、中軸綠地等等，形成「社區四季森林氧吧」和「高端定制多功能社交場所」兩大生活系統。

美聯中國香港大灣區總部董事總經理林世昌指出，未來五年內，政府計劃投入超過1,500億元進行建設，並重點推動深茂鐵路、南沙港鐵路、廣中珠澳高鐵等戰略通道建設，投資金額和建設項目均創歷史新高。他強調，中山與港深廣的距離逐步拉近，將加速中山未來經濟發展。現已通車的港珠澳大橋，加上2024年啟用的深中通道，中山將形成貫通珠三角城市群南北、串聯珠江口東西兩岸、承接粵東西北地方的鐵路、陸路、水路轉換的重要城市，配合宜居優勢，可預見中山未來升值潛力。而中山108君悅府地點位置得天獨厚，相信會是香港客戶關注的投資熱點。

中山「108‧君悅府」

地址：中山市東區起灣道與濠江西路交匯處

發展商：中山旭富投資有限公司

總規劃：約25.8萬平方米

住宅總幢數：15幢 (第一期2-10幢)

總戶數：約1,726戶

交樓標準：精裝修

物業管理：中山康佳物業管理有限公司

管理費：每平方米2.98元人民幣

交樓時間：2024年9月30日(第一期)

代理：美聯中國

查詢：2388 7800

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