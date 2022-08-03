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【遊走大灣區】消暑妙方——冰雪、衝浪、潛水

持續酷熱的天氣令今夏較往年更難捱，體感溫度逾40度的情況下，人人幾乎「寸步難行」，朋友相聚也恨不得「晝伏夜出」。今期為大家推薦一條清涼路線，在深圳避暑，自然少不了這些消暑休閒的樂園了。

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

 

阿爾卑斯冰雪世界—市中心溜冰嬉雪

阿爾卑斯冰雪世界，位於世界之窗隔壁的歐洲風情街，是一處佔地6,000平方米的絕佳避暑聖地。冰雪世界分兩個部分：溜冰和嬉雪。兩個場地可以單獨購票，也可以購買通票。

推開嬉雪場的大門，裏面飄着鵝毛大雪，溫度計顯示只有-3°C，進門前要先到服務台領取棉服，不過就算是穿棉服依然能感受到天寒地凍，甚至凍到手指發紅。

冰雪世界在天花板上安裝了幾台造雪機，雪花紛紛飄落，降至地面，積累成厚厚的「雪棉被」。伸手接住雪花，瞬間在皮膚上融化，在這裏有恍惚的錯覺，不知外面是冬天還是夏天，體會到反季節的快樂！

在嬉雪場最值得體驗的項目是滑輪胎，滑雪道長118米，落差12米，在輪胎上坐穩後，在重力加速度的作用下整個人高速向前滑行。冰冷的風吹在臉上，別提有多刺激了！

身高不足1.5米的孩子們也有專屬滑道，坡度較緩，安全系數更高。嬉雪場裏還有雪山風格的小木屋、歐式的電話亭和街景，配上鵝毛大雪，像極了倫敦街頭！

在嬉雪場熱身後，可以去溜冰場大展身手了。溜冰場的氣溫是適合運動的溫度，不過怕冷的話還是建議穿上外套。據介紹，這是比賽級標準的冰場，有不少小朋友在練習花滑，他們在冰面上翩翩起舞，像優雅又活力滿分的小精靈

 

阿爾卑斯冰雪世界

地址﹕深圳市南山區華僑城深南大道9037號

營業時間﹕10:00-20:00（周一至周五）；10:00-21:30（周六至周日）

 

FlowLife衝浪俱樂部—戶內「乘風破浪」

FlowLife俱樂部場館（蛇口店）總面積1,280平方米，配備有恆溫恆濕、雙機配置的室內衝浪室，無須擔心氣候，四季暢玩。

對比自然大海，人工衝浪機的水流厚度只有10厘米，所以可以保證就算不會游泳也可以衝浪！衝浪機可調頻調速，而池邊四周及底部都由PTU軟墊材料構成，具有強彈力性和保護性，即使摔跤也不痛哦！

在這裏無論50歲還是5歲都可以盡情玩耍。從趴板到跪板，再到站板，按照不同的學習情況，在教練的指導下，孩子逐步突破進階。衝浪是一項極具挑戰性的運動，這項運動可以訓練孩子的前庭覺、平衡感、方向感、距離感，有助於孩子專注力、身體協調力、思考力的成長！

這裏也是各式玩水潮人的聚集之地！即使是從沒有接觸過衝浪的新手，也絲毫不用怕！FlowLife王牌教練們會手把手教你入門，摔倒前還先給你墊個底，簡直安全感爆棚！

 

FlowLife俱樂部場館（蛇口店）

地址﹕深圳市南山區海灣路19號湄南河體育小鎮A棟

營業時間﹕13:00-20:00（周一至周五）；10:00-21:00（周末及節假日）

 

全民潛水—學、玩、攝一體

全民潛水是深圳市首家擁有最深9米的室內恆溫潛水池，是集潛水考證、培訓、裝備、行程及潛水體驗、水下攝影於一體的潛水培訓學院。進入大門，牆上一張張照片記錄了大家在這裏潛水的美好瞬間。

這裏擁有深圳室內最深的潛水池，深達9米，全年恆溫27-33度，已經成了一家網紅潛水館。全民潛水也為對潛水感興趣的人開設了水肺潛水、自由潛水、美人魚等多元化的潛水體驗專案，僅需30-60分鐘即可為愛好者們打開水下新世界的大門。各類課程開設之後，更被點評為「南山區運動培訓熱門榜第1名」。在全民潛水學習潛水的福利多多，例如可以簽發各大權威認證機構潛水證，各類資質證書一應俱全。

在如此炎熱的夏天，一頭紮進9米深的潛水池，想想都覺得清涼舒爽！

當然，除了以上介紹的地方，還可以選擇去海邊，例如桔釣沙、楊梅坑、較場尾、柚柑灣、深圳灣遊艇會、七星灣遊艇會等，體驗豐富的水上運動，也是很好的避暑選擇，日後當帶大家一一體驗。

 

全民潛水

地址﹕深圳市南山區海灣路19號湄南河體育小鎮

營業時間﹕12:30-21:30（周一至周日）

 

 

蘭晶 Stacey

●  葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

●  不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

●  冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

●  透過雙眼，發掘九城的生活價值。

●  透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

●  透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

 

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