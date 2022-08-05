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直擊珠海金灣「卓越·旭輝江嶼海」 西區核心 配套匯聚

珠海金灣航空新城以「金灣區綜合服務中心和珠海市生態宜居示範區」為定位，規劃至今十多年，已有多個住宅項目及社區配套建成運營。目前，社區發展愈趨成熟，展現珠海市西部中心城區的魅力；特別是華發商都在2021年開業後，為社區注入活力，而毗鄰的「卓越·旭輝江嶼海」正好佔據核心有利位置。

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

 

卓越·旭輝江嶼海由旭輝集團及卓越集團合作開發，坐落珠海航空新城最核心的地段。自洪鶴大橋在2019年底通車後，由香港經港珠澳大橋到珠海金灣航空新城，距離時間只有50分鐘左右，非常方便。「卓越·旭輝江嶼海」的高級置業顧問張軍贏指出，金灣航空新城有橫琴後花園之稱，通過洪鶴大橋只需約20分鐘車程可達。目前，橫琴房價約每平方米6至7萬元（人民幣，下同），但金灣航空新城的均價則在3萬元以下，只及橫琴一半，是珠海發展區的價格低窪片區。

大灣區多個城市近月頻頻有利好樓市調控政策出台。張軍贏稱，兩成首付政策相隔六年再度推出，現時買房可進行兩成首付，其餘八成房價可申請按揭。另外，銀行按揭方面也有很大調整，按揭利率由早前接近5.8%大幅下調至現時的4.25%。在國家政策及銀行扶持下，為置業居住或投資人士帶來入市機會。

 

擁華發商都及四大中心優勢

卓越·旭輝江嶼海最大亮點是位置優越，毗鄰華發商都只需50步路程即可到達。華發商都是集合「科技互動體驗、親子成長互動、品質生活採購、精緻時尚購物、精彩趣玩活動」五大功能的商業綜合體，現已有多個商家進駐，可盡享一站式衣食住行的生活配套。

張軍贏指出，區內還有四大中心，在距離項目不足一公里的直線範圍內。其中，市民藝術中心由藝術廣場及科技展覽館等科普中心打造而成；華發國際商務中心匯集甲級寫字樓、星級酒店及綜合商業體，配套齊全。這兩大中心將於今年底正式交付，明年初投入使用。另外，已投入使用的公共文化中心，由圖書館及珠海市的檔案館二合為一組成，圖書館藏書量約70萬冊，是珠海目前最大的圖書館現已成為網紅打卡點。同樣已開放使用的產業服務中心，目前服務以產業諮詢、孵化中心等為主，為航空新城帶來大量人才及就業機會。

金灣區商業、教育、醫療、交通及公園等配套完善。張軍贏透露在教育方面，在項目南面有金河小學及金河幼兒園規劃，預計明年9月交付；距離項目約1.2公里亦有中學規劃。隨着項目在明年10月底交樓，屆時無論幼兒園、小學及中學，都可與項目交樓配合。

 

主打平層及複式單位

卓越·旭輝江嶼海項目集住宅、鄰里中心及酒店於一身。整個小區佔地約5.9萬平方米，建築面積約19.3萬平方米，容積率低於2.22，綠化率高達35%。因此樓間距離舒適，是綠化率較高的小區。單位實用率更高達92%以上，比其他項目更具優勢。

項目住宅方面主打平層及複式單位。現正推售八號樓的平層單位，設有79、89及92平方米的精裝三房，以及六號樓的複式產品，在售97平方米三房三衛及112平方米的四房三衛。此外，項目不設會所，但每座一樓都設有六米高的架空層，用作泛會所，配置兒童遊樂設施、長者康樂設施、圖書館及休閒聚客區等不同活動空間。

現時，複式產品在整個金灣非常稀缺，只有卓越·旭輝江嶼海在售。張軍贏表示，平層單位價格每平方米24,000元起，複式單位因物以罕為貴，價格每平方米26,000元起，當中92平方米大橫廳設計深受港人喜愛。由於早前推售時銷情火爆，僅餘少量可選樓層，因此最近推出最後一幢九號樓，提供所有樓層的92平方米戶型選擇，錯過後將不再有。

 

強強聯手 物管卓越

旭輝集團於2000年在上海成立，旗下有兩間香港上市公司，包括旭輝控股及旭輝永升服務。集團去年營銷總額突破2,400億元，躋身中國房地產開發企業500強榜單的11位。除了住宅開發，也涉及健康養老、物業管理及商業等綜合項目。

卓越集團於1996年在深圳成立，以打造甲級寫字樓為主，有深圳「寫字樓之王」的稱號。旗下卓越物業擁有國家一級物業管理資質，客戶包括百度、騰迅、小米等知名企業。

卓越·旭輝江嶼海將交由卓越物業管理。

 

粵港澳置業投資資深導師李海文：適合香港人購買

「項目擁有優美的標準泳池，園林景色也做得不錯，雖然沒有會所設施，但有泛會所設施提供給業主。戶型有特色的複式單位，98平方米三房三衛，樓底也很高，個人認為適合香港人購買。值得一提是單位實用率比較高，特別是79平方米的三房一衛，空間感大，200餘萬港元已可入手。」

 

多種戶型 滿足所需

79平方米 三房一衛兩廳

單位空間設計寬敞，朝南向的通風及採光效果良好。例如客廳開間有3.3米，主人房面積闊落，客房也可放置大床，功能房則可善用直角窗台，設計成睡牀或書桌使用。另外，單位採取半開放式廚房，以透明推拉門設計，可提升家居空間感及家人互動，而且廚房空間充裕，足夠放置雙門雪櫃，並配置涼霸增加通風。陽台方面亦設有凹糟，足夠放置洗衣機及乾衣機。

 

92平方米 三房兩衛兩廳

92平方米單位是單邊戶，採光及通風能力更強。特別之處是以大橫廳設計，與傳統中式走廊設計不同，廚房、客廳及飯廳三位一體，更顯連貫性。客廳開間亦達6.1米，非常寬敞。單位實用率高達94%，是項目中最高實用率的戶型，也是最熱銷的明星產品。

 

98平方米 三房三衛複式單位

98平方米打造出上下兩層複式產品，單位朝南向，最特別是做到三房三衛設計，分作靜態區及動態區。一樓是活動空間，整層都不設房間，採用半開放式廚房設計，將客廳及廚房融為一體。二樓是靜態區，交樓標準是三房交付，私隱度高。由於複式單位內部不設承重牆，所以一樓或二樓都可以按個人風格進行間隔修改，彈性充足。裝修後每層樓高2.85米，空間感舒適，不會有壓迫感。

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