樓盤點睛：大灣區廣州樓盤推介

Presented by：WAW Creation

作為全配套繽紛大城，星河．東悅灣計劃引入COCO Park，以情景式購物中心的運營理念，以引領大灣區購物新時代，為南沙帶來國際化的生活方式。 此外，項目將配備15年全齡優質教育體系，其中華師附小/附幼已於2021年正式簽約進駐；1公里內還有華南師範大學附屬南沙中學。

商業配套方面，開車8-10分鐘可以到達中心城天虹、萬科廣場、世貿百貨、Cocopark等大型商業配套。除了商業配套完善，區內人文、教育、醫療、文化配套也同樣完善，包括大運體育中心和中心城紅立方——三館一城（公共藝術館、青少年宮、科技館和龍崗書城）。至於教育資源亦很豐富，自帶一所9班幼兒園，小學學區有清林徑實驗小學，初中學區有蘭著學校和華中師範大學附屬龍園學校大學區。

星河．東悅灣

地址：廣州南沙自貿區蕉門地鐵站旁

開發商：星河地產集團

佔地面積：約19萬平方米

總建築面積：約92萬平方米

在售面積：89-128平方米（三至四房）

售價：總價285萬人民幣起

裝修狀況：精裝修

產權年限：住宅70年

交付時間：12-15棟預計於2024年5月交付

香港代理：中原地產

查詢：8202 8321