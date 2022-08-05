樓盤點睛：大灣區廣州樓盤推介

Presented by：WAW Creation
作為全配套繽紛大城，星河．東悅灣計劃引入COCO Park，以情景式購物中心的運營理念，以引領大灣區購物新時代，為南沙帶來國際化的生活方式。 此外，項目將配備15年全齡優質教育體系，其中華師附小/附幼已於2021年正式簽約進駐；1公里內還有華南師範大學附屬南沙中學。
商業配套方面，開車8-10分鐘可以到達中心城天虹、萬科廣場、世貿百貨、Cocopark等大型商業配套。除了商業配套完善，區內人文、教育、醫療、文化配套也同樣完善，包括大運體育中心和中心城紅立方——三館一城（公共藝術館、青少年宮、科技館和龍崗書城）。至於教育資源亦很豐富，自帶一所9班幼兒園，小學學區有清林徑實驗小學，初中學區有蘭著學校和華中師範大學附屬龍園學校大學區。
交付時間：12-15棟預計於2024年5月交付
|貨幣
|買入
|賣出
|歐元/美元
|1.0232
|1.0235
|美元/日圓
|133.16
|133.19
|英鎊/美元
|1.2142
|1.2145
|美元/瑞郎
|0.9565
|0.9568
|澳元/美元
|0.6962
|0.6965
|紐元/美元
|0.6287
|0.6290
|美元/加元
|1.2873
|1.2876
|歐元/瑞郎
|0.9786
|0.9791
|歐元/英鎊
|0.8427
|0.8432
|歐元/日圓
|136.28
|136.33
|英鎊/日圓
|161.67
|161.72
|澳元/日圓
|92.74
|92.79
|商品
|買入
|賣出
|倫敦金
|1790.7
|1791.2
|港金
|16602
|16609
|倫敦銀
|20.250
|20.290
|鈀金
|2076.0
|2101.0
|鉑金
|933.4
|943.4
|美電
|7.8497
|7.8502