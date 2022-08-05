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市場信息：廣州7月新樓網簽僅6,320宗 市場觀望氣氛濃

2022下半年首月，樓市表現不出意料的「冷淡」，未打破樓市7月傳統淡季的規律。一線城市素來是全國樓市的風向標，以大灣區內的廣州為例，即使6月的新樓成交令人有所期待，但可見的是，據廣州中原研究發展部資料顯示，7月住宅新樓的網簽量收縮為6,320宗，較6月大幅回落達2成，比去年同期成交亦下跌17%。

 

Presented by：WAW Creation

 

市場人士分析指，影響7月樓市走低的因素如市場環境、傳統淡季，以及大部分新房項目在完成半年業績衝刺之後收回此前優惠等等，開發商觀望情緒亦變濃，促銷力度下降，種種原因導致成交量未能在6月基礎上抬升。加上佛山、東莞等城市限購鬆綁政策的影響，整體客源有機會被分流。

根據中原數據，廣州7月新批預售樓盤為8,125套（88.15萬平方米），環比下降20%，同比增長56%，僅次於5、6月，為年內第三高位，可見發展商的推貨回款決心較強。

 

去化表現不理想 消化周期攀升

另一方面，克而瑞報告則認為，目前市場整體需求和購買力透支、行業信心也處在低位，短期內企業去化壓力仍然較大。按中原數據，6月底的新樓成交為每周1,800-1,900宗，處於相對高位；但到了7月成交統計周期內，月中出現持續兩周僅1,000宗的低迷。原本市場看好的熱盤入市，去化情況亦未如此前市場預期的火爆。「剛需盤」去化情況易受價格影響，買家多「觀望」，反而「改善盤」成交情況持續回溫，經濟實力較強的買家率先回流。

截至7月末，廣州全市庫存量1,155.3萬平方米，去化周期17.5個月。由於成交增速放緩，消化周期、庫存量自2022年起明顯提升；截至7月底，花都、南沙、從化、增城四區庫存消化周期超過20個月。其餘區域除黃埔區外，均在10個月以上。

看來，廣州一手樓市能否回溫，要看後續有否利好政策出台。

 

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