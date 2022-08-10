【遊走大灣區】Edgar Plans「GAME ON」全球首展 九大NBA球星化身小英雄入樽！

西班牙藝術家艾格·普蘭斯（Edgar Plans）以九大NBA殿堂級球星為原型，全新創作「Little Hero」系列，並在深圳進行全球首次展出。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

在深圳南山，一座高達5米的米高佐敦（Michael Jordan）原型小英雄藝術裝置，在萬象天地戶外亮相，以米高佐敦跨越上籃的經典動作吸引了無數市民拍照打卡。這是西班牙的藝術家艾格·普蘭斯帶來的一場藝術與體育的夢幻聯動，運動員造型令人眼前一亮的「Little Hero」系列新作，以另類視角為我們開啟一場獨特的籃球之旅。

作品屢屢拍出高價、創作形象風靡世界，來自西班牙的知名藝術家艾格·普蘭斯，是一顆冉冉升起的潮流藝術明星。他以塗鴉為主要創作手法，來展現天馬行空的想像力。奔放的用色和塗料風格，投射出對自由的嚮往。在他筆下，穿着超級英雄服飾的孩子，個個都是可愛活潑的「小英雄」。

七大創作區域 十六個藝術空間場景

艾格·普蘭斯受到籃球小英雄的啟發，從而以球星和籃球文化為線索進行創作，本次展覽分為七大創作區域，有多達16個藝術空間場景，包括仰望星空、童夢逐真、中場遊藝、夢有引力等等，重現藝術家內心世界中小英雄成長的心路歷程，更用別具一格的線條，塑造了一系列天真無邪的籃球小英雄形象。

重現球場經典對決

兩件籃球小英雄的雕塑裝置，分別演繹了兩大時代性的籃球人物，熱血再現了他們80年代的球場經典對決，可謂是傳奇球星的熱血交鋒。在小英雄天馬行空的想像之下，各自引領時代風潮的兩大GOAT跨越時空，同時呈現在籃網之下。

展廳中央的球場空間組成了一件大型的沉浸式藝術裝置，觀眾行走其中猶如穿梭在時間靜止的球場上，被定格的籃球讓觀眾得以近距離地感受籃球小英雄在球場上揮灑過的青春和熱血。

帶有藝術家標誌性風格的賽場沙盤和計分器，還原了在藝術家天馬行空的想像中所發生的一場精彩對決。真實還原的球場更衣室，彷彿從畫作走進了現實。在這裏，藝術與生活、運動相互交融。

塗鴉藝術風的創作初心

展覽還首次展出了30餘幅艾格·普蘭斯原作手稿，他非常喜歡塗鴉的藝術形式，其作品的創作風格天真活潑，遊走在童心和超級英雄題材間。如果你想了解「小英雄」們是如何誕生的，不妨來到這裏，在隨心生動的線條中，窺探艾格·普蘭斯的創作初心。沉浸式塗鴉牆和超大的小英雄形象真的讓人挪不開腳，忍不住要多拍幾張照片才過癮！

籃球小英雄的全球巡展首站，還聚集了來自專業籃球品牌WILSON和經典籃球遊戲NBA2KOL2的大量珍藏品，呈現籃球文化在當代的不同切面。

展覽的最後一個區域，是獻給世界球迷朋友的彩蛋。一個時代的共同記憶，凝為在探索夢想未知路途上的「守望之星」。相信無論是籃球迷，還是藝術迷，都能在這次展覽中發現自己的影子。

Edgar Plans「GAME ON」全球首展

展期：2022年7月20日-9月20日

時間：11:00-22:00（周一至周日），

21:00暫停入場

地址：深圳萬象天地北區L4藝術計畫場（抱抱象下方）

交通：深圳地鐵1號線高新園站A出口

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

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