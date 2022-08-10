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【遊走大灣區】灣。區。周。記：由《神探大戰》想起……

《神探大戰》這部電影最近在大灣區熱映中，據說反響不錯，筆者周末也去湊了個熱鬧，觀賞了這部電影。

作為一名觀影者，被整部電影的故事情節、張弛有度的節奏和劉青雲的演技吸引。作為一部驚悚懸疑電影，編劇將大量案件密集的安排進劇情，緊張的推理讓觀眾目不暇接，加上劉青雲等演員精彩演技的加持，讓這部電影獲得不俗的表現力，成為今年港片中當仁不讓的好電影。群眾的眼睛果然是雪亮的。

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

 

「藝術來源於生活」的劇本

一部電影精彩與否，跟劇本其實有很大關係。《神探大戰》的編劇是韋家輝，同時，他也是十幾年前那部同樣精彩的電影——《神探》的編劇，當時的主演也是劉青雲。《神探》是驚悚懸疑的犯罪劇情，扣人心弦。韋家輝曾在採訪中提到他對平時新聞報道的案件十分留意，並將它們加入劇本，搬到大銀幕上。這也正應驗了那句「藝術來源於生活」。

無獨有偶，好萊塢的一部電影也是從一個idea慢慢發展、打磨，最後成為一部大片的。例如好萊塢的經典電影《生死時速》是講發生在一輛公車上的生死劫。一個年輕人拿著這個idea去好萊塢找投資人，投資人覺得主題不錯，有很多想像空間讓人發揮，就讓他回去寫三句話把故事陳述出來。這三句話其實就是故事主人公原先是怎樣的生活狀態，但在經歷了某個時刻/事件，突然領悟到了甚麼對他才是最重要的，然後他的人生觀價值觀發生了很多的變化，從此有了新的人生軌跡……回想一下我們看過的好萊塢電影，是不是大多都是這樣的套路？例如《阿凡達》、《泰坦尼克號》等，請大家細品……

當三句話能讓投資人看到電影的潛力，投資人便會叫年輕人寫成一頁的故事。當這個故事「出來」了，他就會召集好萊塢的十幾個編劇，一起將這個故事的骨幹，不斷加入細節，讓故事豐富飽滿起來。開場的「賦比興」，就是要出現一個精彩或打鬥或搞笑的場面，一下子抓住觀眾的眼球；中間再加入各種曲折與坎坷，讓主人歷經挫折後來個頓悟；之後再加入甚麼震盪，讓劇情高潮迭起等等。

 

專業的流程模式

不得不提一下，這些專業編劇都是高手，他們知道在哪裏增加淚點或笑點，在哪裏用音樂將氛圍拉滿，在哪裏使動作效果更到位……他們各自都有擅長領域，或者善於寫台詞，或是善於配樂，或是善於設計劇情……被聚集到一起的編劇，在「brainstorm」一番後將這個故事再聊一遍，故事劇本大概就出來了。之後他們每相隔一周時間再相聚，將之前的劇本推翻，再加入新的更好的細節，如是反復三四次將整個劇本打磨優化，最後到了導演和演員手裏的劇本就是一個80分水準的劇本。至於是請斯皮爾伯格執導還是湯姆克魯斯出演，或者其他的導演和演員來演譯這個劇本，他們的任務都是如何將它從80分提升到100分。好萊塢的電影之所以出品品質比較穩定，也是得益於這樣的模式。

《神探大戰》劇本來自編劇的精心打磨，引人入勝的劇情，讓觀眾全程跟着劇情「走」，並因緊張的懸疑推理產生強烈的情緒變化，加上演員的精湛演技，看得人欲罷不能，因此叫好又叫座。所以，一個好的劇本會為電影奠定一個好基礎。從某種意義上說，劇本很大程度上決定了電影的精彩與否。

怪不得很多演員出演之前要挑劇本！

 

 

蘭晶 Stacey

●  葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

●  不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

●  冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

●  透過雙眼，發掘九城的生活價值。

●  透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

●  透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

 

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