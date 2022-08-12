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直擊珠海金灣「華發國際商務中心」 地標建築 滿足高端商務需要

金灣堅持「工業立區，智造強區」，積極推動產業升級轉型，華發國際商務中心的出現，正好為高端產業提供新載體。項目位處金灣航空新城核心地段，是珠海三大指標寫字樓大廈之一，以景觀優美見稱，集高端商務、五星級酒店、商業中心於一身，可填補金灣對高端商務設施的需求。

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

 

珠海有三大指標寫字樓大廈，其中珠海橫琴國際金融中心（簡稱橫琴IFC）以約339米的高度成為珠澳第一高樓，珠海中心大廈以約330米高度緊隨其後。華發國際商務中心則以210米高度，傲踞珠海西航空新城核心，預計今年底交付。

珠海華發房地產營銷策劃有限公司商辦大客戶經理徐丹丹指出，橫琴IFC的高層部分是琴澳灣1號樓盤項目，價格為每平方米7至8萬元（人民幣，下同）；中層及低層部分是寫字樓，價格大約每平方米4.5至5萬元。而珠海中心大廈的高層是五星級的瑞吉酒店，中層和低層有寫字樓樓層。華發國際商務中心坐落華發商都D館之上，6至20樓是五星級萬豪酒店；22至38樓是寫字樓，每層面積由2千至2.15千平方米，均價在每平方米2萬元左右。

 

核心位置 生活配套環繞

金灣CBD商務地標「華發國際商務中心」坐落於金灣核心位置，毗鄰華發商都、市民藝術中心、產業服務中心和公共文化中心，社區配套設施應有盡有。三公里範圍內還有金山公園、中心河濕地公園及中心湖公園等休閒綠化環境，可滿足各種生活所需。徐丹丹表示，金灣航空新城佔地3.8平方公里，可容納10萬人口；整個片區從2013年至今，發展速度比珠海任何一個區域更為迅速。金灣航空新城現已成為城市副中心，從香港經過港珠澳大橋及洪鶴大橋，只需一個小時可達，交通非常便利。

金灣擁有五大千億級產業集群，分別為生物醫藥、新材料、新能源與新能源汽車、高端打印設備及集成電路。徐丹丹表示，金灣的產業發展得到政府大力扶持，日後在這裏開公司做生意，也可享較大的優惠政策幫助。

 

「限高令」政策 開揚景觀可保

華發國際商務中心採用中空鋼化三層LOW-E玻璃幕牆設計，標準規格高。由寫字樓樓層眺望，景觀開揚，可盡攬航空新城景貌。華發國際商務中心是珠海西第一高樓，徐丹丹表示，隨着國家現在「限高令」下，150米以上建築高度需要申報，即是說往後難再有此高度的建築，意味現有景觀都是固定的了。

項目樓層高度達4.6米，22及23樓可分散出售，24樓以上是全層出售，購入全層後還可內部空間打通，實用率高達70%。徐丹丹強調，22樓的高度超過105米以上，景觀非常好，與周邊70至90米高的建築仍有相當的高度優勢，員工日後可在此欣賞美景，享愉快的工作心情，而項目樓下就是金山公園，還可給員工舒展身心。此外，項目與周邊住宅區非常接近，並鄰近金灣的職業技能學校，為日後產業發展提供大量儲備人才。

 

粵港澳置業投資資深導師李海文：金灣唯一寫字樓地標

「金灣華發國際商務中心是現時金灣唯一的寫字樓地標。項目樓高210米，有四大中心圍繞，景觀優美，可望見澳門旅遊塔、橫琴IFC及海景。交通方便，由拱北經洪鶴大橋就可到達。」

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