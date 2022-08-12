灣區速遞：「國風港潮」樂韻快閃廣州

Presented by：WAW Creation

活動邀得香港年輕歌手胡鴻鈞與糖妹，連袂內地國風民樂團，以及在穗高校港生，共同演繹了一場令人耳目一新的快閃音樂歌舞劇，完美體現了粵港兩地文化碰撞與融合所迸發的創造力和活力。

駐粵辦陳選堯主任指出，從「十四五」規劃綱要，可見香港具備推動中外文化藝術交流的優秀條件。穗港交流緊密，文化互動更是重要部分……此次活動以音樂的創新融合來展現香港藝術文化中蘊藏的優秀中華元素，以及呈現穗港兩地底蘊相通的文化特色及一脈相承的深厚情誼。香港亦以共創未來、共融共進、開放多元的姿態，融入灣區發展，互惠共贏。

香港旅遊發展局中國內地總監魯昭儀表示，快閃表演以音樂為紐帶，國風民樂和經典港樂經碰撞融合迸發出新的火花，使羊城市民直觀地感受到香港多元包容的城市魅力和獨特的藝術氣質。隨着文旅融合發展的推進，香港與內地將持續開展更多形式的人文藝術交流，進一步豐富旅遊的含義，在文化藝術、節慶盛事等方面反覆運算煥新，為內地遊客呈現出一個不同的香港。

是次活動由香港特別行政區政府駐粵經濟貿易辦事處和香港旅遊發展局廣州辦事處聯合主辦，廣州市人民政府港澳事務辦公室作為支援單位。

（資料及圖片﹕香港特區政府駐粵辦）

港府撥款1.5億助研大灣區重大策略

研究資助局日前宣布推出「策略專題研究資助金」。研資局為此項全新的資助金計畫預留1.5億元撥款，支持大學教育資助委員會資助大學就協助香港應對當前挑戰及把握國家《十四五規劃綱要》發展機遇相關的領域進行跨學科及協作研究。

研資局主席黃玉山教授表示，資助金計劃的特色是以由上而下的方式，將不同學科的所長聚焦於與香港策略需要相關的特定優先研究領域。研資局考慮到香港當前的社會及經濟挑戰和本地學者的研究強項，並經諮詢研究，為資助金計劃設定五個策略專題，分別為：

（一）利用人工智慧應對迫切的醫療挑戰；

（二）致力推動在2050年前實現碳中和；

（三）打造香港成為大灣區領先的積體電路和光電創新科技中心；

（四）管理疫症和其他公共衛生挑戰對社會經濟的影響；以及

（五）創新及環保建築科技和物料。

「策略專題研究資助金」截止申請日期為9月8日，申請者可就任何一項專題提交研究計畫書。黃玉山教授指，研資局曾就應對2019冠狀病毒病推出特別研究資助計劃。他認為憑相關的成功經驗，並深信獲「策略專題研究資助金」資助的研究項目將取得具影響力的研究成果，為香港帶來裨益。

（資料：香港特區政府粵港澳大灣區速遞）

前海發布最新一批港澳青年招聘職位

「前海港澳青年招聘計畫」日前發布今年最新一批127個港澳青年招聘崗位，涵蓋運營、市場、財會等類別，包括平面設計師、投融資經理、律師助理等優質工作崗位。截至目前，該計畫已累計發動335家企業，為港澳青年提供超過4,000個工作崗位。

自去年1月「前海港澳青年招聘計畫」啟動以來，前海組織在地企業、重點企業按月度常態化為港澳青年發佈校招、社招崗位，目前已累計為港澳青年提供4,104個工作崗位。除了日常發佈工作崗位外，該計畫還為港澳青年提供包括簡歷內推、人才住房協助申請、實習實踐專案等全方位服務。

此外，「前海港澳青年招聘計畫實習住宿專案」也於日前啟動，在前海實習的港澳台實習生可於8月1日起申請最長45天的免費住宿。

（資料：香港特區政府粵港澳大灣區速遞）