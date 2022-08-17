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【遊走大灣區】後疫情時代「浮城幻樂」與十九世紀浮世繪對話

富士山前，神奈川沖裏，巨浪湧升，漁船浮沉。

這是最具代表性的日本浮世繪木版畫——《神奈川沖浪裏》。疫情放緩後，藝文活動接踵而至，儘管無法親身周遊世界，但仍可以踏上藝術之旅。深圳最近的藝文活動精彩紛呈，剛來到深圳不久的「浮城幻樂——十九世紀經典浮世繪大展」也寄託了對人們的美好祝福——及時行樂，絕不沮喪！

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

 

浮世繪是日本的一種繪畫藝術形式，起源於17世紀，主要描繪人們日常生活、風景和戲劇，其實繼承自中國的風俗畫。「浮世」一詞本脫胎於「憂世」，兩者同音。「憂世」一詞其實起源於佛教用語，是僧人對人世的參悟，帶有人生苦短、變化不定、難以參透的意思。後來衍伸為一種享樂的人生態度，指可以盡顯於浮世繪裏歡樂榮景的華麗刻劃。

 

123幅真跡 跨越江戶兩百年

本次展覽所展出的123幅浮世繪博物館級真跡，包含歌川廣重、喜多川歌麿、歌川國芳和月岡芳年等大師作品。跨越江戶兩百年，從興盛到衰落，從豔壓群芳的當紅女星到偏街陋巷的光怪陸離。

「風月無邊」——江湖時尚雜誌部分展示了喜多川歌麿、葛飾北齋和歌川廣重的作品。一位是將美人的情思畫出紙面的妙手，一位是把波瀾壯闊的風景繪推向鼎盛的狂人，一位是把細膩入微的「鄉愁」藏進景點名勝的大師。可謂是「浮世繪三傑」的隔空對話。其中不乏我們熟悉的巨作，例如：葛飾北齋《神奈川沖浪裏》、喜多川歌麿《青樓十二時》以及歌川廣重《日本橋雪晴》。

 

沉浸藝術「展中展」

此外，還有650平米全場景沉浸體驗展覽空間，以運用沉浸體驗的形式融合「數位影像+大師原作+虛實場景+舞台特效」於一體的沉浸藝術大展，再現江戶明治時代的人生百態、風情長物。打破了以往單一觀展模式，以沉浸式設計、互動式科技打造了一個「展中展」的創新模式。

「富嶽和歌」—江戶風景畫集展示了影響世界藝術史的怪誕藝術家——葛飾北齋的作品。他自稱「畫狂老人正」的癡迷畫師，《神奈川沖浪裏》舉世聞名，至今仍在世界各地掀起陣陣波瀾。《富嶽三十六景》這套作品用戲劇性的色彩、天才般的巧思、卓越的線條表現力，開啟了風景繪的新境界。

「異志怪談」—江戶街邊小人書部分帶來奇思妙想的戲畫巨匠——歌川國芳。美人繪和風景繪的逐漸式微，讓浮世繪走向了衰弱的末期。而畫師歌川國芳，則開始另闢蹊徑，向觀眾展現一個截然不同的世界。

「浮世」的英文直譯為「浮動的世界（Floating World）」，有讓人們珍惜光陰、知足常樂的含義。正如淺井了意在《浮世物語》寫道: 「讓我們把全部的注意力轉向那美好的月亮、雪景、櫻花和楓葉；唱歌、飲酒……這就是我們所謂的浮世。」

一路走一路看，好似被時代的巨浪推到了展覽的尾聲，在展廳的最後面專門設有一間工作室，觀眾可在裏面體驗版畫創作的過程，用油墨將刻在木板上的圖畫拓印到宣紙上，就可以製作出一幅屬於自己的獨家木版畫啦，是不是也想來親自感受一下呢？

 

「浮城幻樂—十九世紀經典浮世繪大展」深圳站

地址：深圳市南山區科苑大道中國華潤大廈藝術中心美術館負一樓

日期：2022年7月16日至10月16日

時間：10:00-21:30（最晚入場時間20:30）

 

 

蘭晶 Stacey

●  葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

●  不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

●  冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

●  透過雙眼，發掘九城的生活價值。

●  透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

●  透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

 

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