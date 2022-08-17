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【遊走大灣區】灣。區。周。記：智利Santa Carolina酒莊再獲十大「全球影響力葡萄酒品牌」殊榮

近日對智利葡萄酒有興趣的朋友，相信都收到一個好消息，便是英國葡萄酒研究機構Wine Intelligence近期公布了《2022年全球葡萄酒品牌影響力指數名單》，智利三大葡萄酒品牌之一的Santa Carolina聖卡羅酒莊再次獲得了十大「全球影響力葡萄酒品牌」的殊榮；排名連續4年攀升，今年更榮登第7位。

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

 

歷史悠久 風格強勁 果味馥郁

Santa Carolina釀酒技術及歷史非常悠久，早在1875年成立時，就引入了法國釀酒師和建築師來打造優質的葡萄酒和莊園。作為智利最古老的酒莊之一，在接近150年的歲月長河中，酒莊出品保持較高的水準，屢獲殊榮。在2015年酒莊成立140周年之際，Wine Enthusiast雜誌更將之評選為全球最佳新世界酒莊；還有更罕見的，是其地下酒窖在1973年被智利政府列入國家級古蹟，非凡地位可見一斑。

聖卡羅酒莊所位於的邁坡谷，地處智利中央產區，是最早種植葡萄的地方。出產葡萄酒主要以風格強勁、果味馥郁的赤霞珠著稱。酒莊自有葡萄園約1千公頃，跨越邁坡谷、拉貝爾谷（Rapel）和馬烏萊谷等，另外還有1千公頃的葡萄園來自長期合作的葡萄農。每年葡萄園的產量約能生產3,600萬瓶葡萄酒。

 

新酒標突顯創辦人對妻子和葡萄酒的愛

酒莊出產的各系列葡萄酒都有明顯不同的風格。其中Reserva珍藏系列的釀酒風格力求突出每一個品種特色，以果香、順滑的口感和恰到好處的複雜性而令人開懷暢飲。據知Carolina來是酒莊創辦人Luis Pereira Cotapos妻子的名字Carolina Iniguez，以象徵他對妻子和葡萄酒的愛同樣香醇，濃郁。今年，此系列之新酒標更用上Carolina女士的側面、繁星和花朵作設計，反映她的生活哲學和對傳統的傳承。品牌更將酒標根據不同葡萄品種配上不同顏色，令整個系列富有青春氣息活靈活現。

 

Reserva de Familia獲全球廣泛認識

早於1889年，Santa Carolina Reserva de Familia Cabernet Sauvignon已贏得了法國巴黎國際博覽會金獎，成為智利史上第一款獲得國際認可的酒款。從那時起 Reserva de Familia開始在全球受到廣泛認識。你可以從中感受到來自各產區所帶來的優雅和複雜性。像是Cabernet Sauvignon來自於此葡萄表現十分優異的Alto Maipo，使其酒體強勁有力，具陳年潛質；Carmenère則來自於優質的Los Lingues, Rapel，酒莊擁有非常古老的葡萄樹，能突顯其品種特性、強度和平衡性。

匯泉國際是酒莊葡萄酒在香港和澳門的總代理，據知已合作十多年，在各大酒店、高級餐廳、零售等管道都可見Santa Carolina的身影。是次酒莊晉升Top 7，相信有助其品碑的進一步的推廣。

 

 

蘭晶 Stacey

●  葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

●  不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

●  冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

●  透過雙眼，發掘九城的生活價值。

●  透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

●  透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

 

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