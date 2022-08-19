直擊肇慶新區「招商依雲水岸」 濕地公園環繞 景觀優美

本版策劃蘭晶特別找來「灣區博士」沈永年，為大家直擊招商依雲水岸的樓盤現場以及周邊配套。

策劃：蘭晶

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肇慶幅員廣闊，佔整個大灣區總面積的三分之一，開發潛力優厚。肇慶新區招商依雲水岸置業顧問歐小敏指出，肇慶新區佔地115萬平方公里，擁一山二湖三公園的優美環境。項目三面環繞5,200畝的濕地公園，可望見國家4A級旅遊景區的鼎湖山，水源會流經山下的長利湖，再於西江河流出，形成優美的動態水流。區內還有長利湖沙灘公園，亦有適合「打卡」的硯陽湖公園。

交通便利 醫院及學校配套足

肇慶新區交通便利，有南廣高鐵、貴廣高鐵在肇慶新區交匯，廣佛肇城際軌道直達中心城區，並有珠三角環線高速及廣佛肇高速等多條公路貫穿全境，形成縱橫交匯的交通優勢。歐小敏表示，用手機應用程式電召汽車，約8分鐘車程已到肇慶東站，可直達香港西九龍站。項目亦鄰近高速公路出入口，自駕出行也非常方便。此外，項目鄰近肇慶新區中心小學、知名的中山大學附屬第三醫院，以及肇慶喜來登酒店及少年宮等旅遊配套，加上公園圍繞，是非常舒適的居住地。

推售最後兩座 景觀價錢吸引

開發商招商蛇口是招商局集團旗下城市綜合開發運營板塊的旗艦企業，《福布斯》全球企業2,000強第394位。招商依雲水岸毗連濕地公園，現開售項目最後兩座的14及15座，景觀最佳，可盡享優美公園景致。歐小敏笑言她每次到來都會拍一張照片，很多人都以為是修圖，但其實是實際景觀。她特別推介的93平方米2+1戶型，樓底達3米高，大廳開間有3.7米，特色是設有大陽台及生活陽台，可眺望觀光塔及體育中心。另外，單位以毛坯房標準交付，適合改動間隔，將三房「打通」成兩房使用，目前售價只需約85萬元即可到手。

「灣區博士」沈永年：肇慶至愛

招商依雲水岸是「灣區博士」沈永年在肇慶的至愛，他認為項目景觀優美，除了港人有興趣，他有個美國華橋朋友，退休後回來看過肇慶最美的景觀後，最後也選擇在此買房。